Biden Berusaha Memenangkan Para Pemimpin Pasifik saat Kepulauan Solomon Mengundurkan Diri dari Perundingan

IslamTimes - Presiden Joe Biden akan menjamu para pemimpin Pasifik di Gedung Putih minggu ini ketika Amerika berupaya meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kehadiran China di wilayah tersebut.

AS diperkirakan akan menawarkan pendanaan untuk infrastruktur dan lebih banyak kerja sama maritim, serta kedutaan baru untuk Kepulauan Cook dan Nuie. Namun perundingan tersebut mengalami kemunduran karena Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, yang sekarang memiliki hubungan dekat dengan Beijing, tidak akan hadir.“Kami kecewa dia memilih untuk tidak datang ke pertemuan puncak yang sangat istimewa ini,” kata seorang pejabat Gedung Putih.Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 orang diperkirakan akan mendorong lebih banyak dukungan terhadap perubahan iklim dalam pembicaraan tersebut, yang akan diadakan di Gedung Putih pada hari Senin dan Selasa (28-26/9).Biden menjadi tuan rumah pertemuan puncak pertama dengan 14 negara kepulauan Pasifik setahun yang lalu. Pemerintahannya berjanji untuk bekerja lebih keras dengan sekutu dan mitranya untuk memenuhi kebutuhan mereka.“Tidak diragukan lagi bahwa ada peran yang dimainkan oleh RRC [China] dalam semua ini…. ketegasan dan pengaruhnya, termasuk di kawasan ini, telah menjadi faktor yang mengharuskan kami mempertahankan fokus strategis kami,” lapor AFP, mengutip seorang pejabat senior Gedung Putih yang tidak mau disebutkan namanya.Meg Keen, direktur program Kepulauan Pasifik di Lowy Institute, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang “bersejarah” dan terjadi setelah Biden menarik diri dari kunjungan ke Papua Nugini awal tahun ini untuk fokus pada negosiasi plafon utang.“Mengingat ketidakhadiran yang sudah lama terjadi, AS telah bekerja cukup cepat untuk mengimbangi kehilangan tersebut,” kata Keen.“Mereka telah kembali ke wilayah tersebut. Kawasan ini sedang menunggu untuk melihat apakah komitmen besar akan diwujudkan.”Selama KTT tahun 2022, AS mengumumkan bantuan lebih dari $800 juta kepada negara-negara kepulauan. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa KTT tersebut akan menegaskan kembali komitmen AS untuk berbagi prioritas regional dan kerja sama mengenai isu-isu utama termasuk perubahan iklim dan keamanan maritim.Perdana Menteri Tonga Siaosi Sovaleni mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan mendatang adalah “kesempatan bagi kami untuk menyampaikan keprihatinan kami.”Dalam pertemuan tingkat tinggi di New York pekan lalu menjelang KTT, Sovaleni mengatakan prioritas utama Tonga adalah perubahan iklim dan lautan, dan dia akan mencari investor baru untuk mendukung tantangan-tantangan ini.“Urgensi perubahan sudah jelas,” kata Sovaleni.Sovaleni diperkirakan akan membahas bagaimana AS dapat mendukung akses yang lebih baik terhadap pendanaan iklim serta meningkatkan keamanan dan pengelolaan lautan.Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Henry Puna mengatakan pada sebuah acara di New York pekan lalu bahwa dia berharap pertemuan puncak tersebut akan menghasilkan tindakan nyata mengenai berbagai isu termasuk perubahan iklim.[IT/r]