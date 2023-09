Beijing Mengecam Sanksi AS terhadap Perusahaan China yang Bekerja Sama dengan Iran

IslamTimes - Kementerian Perdagangan China mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang memasukkan beberapa perusahaan China lainnya ke dalam daftar hitam komersialnya karena bekerja sama dengan Iran di bidang drone dan produksi pesawat militer.

Kementerian Perdagangan China mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: Tiongkok sangat menentang kehadiran beberapa perusahaan China dalam daftar sanksi AS karena hubungannya dengan Iran.Kementerian ini mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memasukkan beberapa perusahaan China ke dalam daftar hitam sanksi karena hubungannya dengan program drone dan industri penerbangan militer Iran.Menurut Kementerian Perdagangan China, tindakan AS ini merupakan penyalahgunaan sanksi sepihak yang melemahkan tatanan dan aturan perdagangan internasional serta menghambat pembentukan dan kelanjutan pertukaran ekonomi dan komersial internasional yang normal antar negara. Selain itu, sanksi ini merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan China.Kementerian ini sangat menentang tindakan Amerika Serikat dan meminta negara tersebut segera menghentikan proses “penindasan tidak rasional” terhadap perusahaan China.Posisi Kementerian Perdagangan China ini muncul setelah pekan lalu Washington menjatuhkan sanksi terhadap beberapa individu dan lembaga di Rusia, Turki, dan China karena diduga terkait dengan program Iran di bidang pembuatan dan pengembangan pesawat tak berawak serta membantu pembuatan pesawat militer.Pihak berwenang China juga telah menyatakan bahwa mereka akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak dan kepentingan sah mereka terhadap Amerika Serikat.Dalam konteks ini, menyusul tindakan pemerintahan Biden, pembatasan perdagangan baru telah diterapkan pada 11 perusahaan China dan lima perusahaan Rusia, dan selain masalah hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan Iran, beberapa di antaranya telah dituduh terkait dengan pasokan suku cadang drone untuk Rusia dalam perang dengan Ukraina .Departemen Perdagangan AS telah menyatakan dalam sebuah pernyataan: Kami tidak akan ragu untuk menunjukkan tanggapan yang cepat dan bermakna terhadap mereka yang berupaya mendanai dan mendukung perang Rusia di Ukraina.Menurut Departemen Perdagangan AS, pihaknya menggunakan daftar hitam perdagangan untuk menargetkan sektor teknologi China dalam upaya untuk melemahkan tindakan Rusia dalam perang Ukraina.[IT/r]