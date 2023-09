Partai Republik Menuntut ‘Kejelasan’ Soal Bantuan untuk Ukraina

Salah satu senjata untuk Ukraina (RT).

Islam Times - Beberapa anggota Parlemen AS dari Partai Republik menuntut pemerintah untuk mengungkapkan dengan tepat berapa banyak bantuan AS yang telah dikirim ke Ukraina sejak tahun lalu, karena ada “ketidaksesuaian” miliaran dolar antara berbagai perkiraan resmi.

Dalam sebuah surat yang ditulis Senator Partai Republik JD Vance dan Perwakilan Chip Roy dan Matt Gaetz pada Senin, anggota Parlemen meminta Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengklarifikasi bantuan Washington untuk Ukraina, setelah dia mengatakan bahwa pemerintah hanya mengizinkan bantuan sebesar $80 miliar.“Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah menyediakan lembar kerja yang memperkirakan jumlah dana yang dialokasikan untuk perang di Ukraina…sebesar $111 miliar. Selisih antara kedua angka tersebut adalah $31,1 miliar, selisih yang lebih besar dibandingkan permintaan anggaran tambahan terbaru pemerintah Ukraina,” kata surat itu seperti dilaporkan Russia Today.Surat tersebut juga menambahkan “Sulit membayangkan penjelasan yang baik untuk ketidakjelasan ini.”Ketiga anggota Partai Republik tersebut menunjukkan “keprihatinan yang konsisten mengenai keterusterangan pemerintahan ini mengenai jumlah total bantuan Ukraina,” dan mengatakan ada “keberatan yang sah” mengenai pengawasan pemerintah terhadap dana tersebut.Meski anggota Parlemen mengatakan mereka telah meminta data yang lebih rinci dari OMB untuk menentukan apakah ada peningkatan belanja yang tidak dilaporkan di Ukraina, mereka mengatakan kantor tersebut tidak memasukkan informasi yang diminta dalam tanggapan terbarunya.Surat yang dikeluarkan pada hari Senin ini dikirim di tengah perselisihan anggaran di Washington, di mana anggota Parlemen saat ini sedang memperdebatkan apakah akan memasukkan tambahan $25 miliar untuk Ukraina ke dalam rancangan undang-undang pendanaan sementara yang dirancang untuk mencegah penutupan (shutdown) pemerintah.Shutdown terjadi ketika Kongres gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan yang ditandatangani oleh presiden. Ketika tidak ada undang-undang pendanaan yang diberlakukan, lembaga-lembaga federal harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting dan tidak akan mengirimkan gaji selama penutupan berlangsung.Menurut New York Times, beberapa anggota Partai Republik tetap menentang pemberian bantuan tersebut, karena percaya bahwa hal ini akan menunda rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan sebelum batas waktu penutupan pada tanggal 30 September.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kegagalan memberikan bantuan tambahan akan memiliki “dampak signifikan” di medan perang di Ukraina, sambil menunjukkan bahwa Washington hanya memiliki dana untuk “beberapa minggu ke depan atau lebih.”Namun, perwakilan Pentagon, Chris Sherwood, tampaknya menentang pernyataan Kirby dalam komentarnya pada Jumat lalu, dengan mengatakan bahwa operasi militer AS terkait Ukraina tidak akan terpengaruh oleh penutupan pemerintah. Ia mencatat bahwa hal ini akan mencakup pelatihan pasukan dan penyediaan senjata, dan mengatakan bahwa bantuan ini dianggap “penting” dan merupakan “kegiatan yang dikecualikan.”Meski masih ada pertanyaan mengenai jumlah pasti bantuan AS yang dikirimkan ke Ukraina sejak pertempuran dengan Rusia meningkat tahun lalu, Washington telah menyetujui puluhan pengiriman senjata senilai miliaran dolar, di samping bantuan keuangan dan bentuk bantuan lainnya. Paket senjata mencakup serangkaian senjata berat dan canggih, seperti tank tempur utama M1 Abrams, baterai pertahanan udara Patriot, dan platform roket multi-peluncuran HIMARS.Moskow secara konsisten mengecam pengiriman senjata asing ke Kiev, dengan alasan bahwa pengiriman tersebut tidak akan mengubah tujuan militernya dan hanya akan memperpanjang konflik. Menanggapi pengiriman Abrams setelah disetujui pada bulan Januari, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa senjata Amerika akan “terbakar seperti senjata lainnya,” mengacu pada perangkat keras militer Barat lainnya yang telah dinetralisir oleh pasukan Rusia.[IT/AR]