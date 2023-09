Pengubah Permainan: Kerja Sama Militer Iran-Rusia di Dunia Multipolar Baru

IslamTimes - Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi Tehran pekan lalu dan mengadakan pertemuan dengan pimpinan militer Iran, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Mohammad Bagheri dan Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Mohammad-Reza Ashtiani.

Shoigu, yang memimpin delegasi militer tingkat tinggi Rusia, berada di ibu kota Iran atas undangan resmi Jenderal Bagheri, yang menyambutnya dalam upacara yang mengesankan di Teheran.Shoigu diundang ke Iran untuk membahas “kerja sama pertahanan” antara kedua sekutu segala cuaca tersebut.Kedua negara ini secara historis menjadi sasaran favorit agresi Barat: mulai dari serangan sabotase hingga sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk mengganggu stabilitas perekonomian mereka.Namun kedua negara tetap bertahan meskipun melakukan tindakan yang menekan dan menerapkan kebijakan independen untuk memperkuat perekonomian masing-masing dan meningkatkan kerja sama bilateral.Shoigu dan delegasi yang menyertainya tampak bersemangat saat bertemu dengan rekan-rekan mereka dari Iran. Shoigu sangat vokal mengenai hubungan positif dengan para pemimpin tertinggi Iran.“Tekanan sanksi terhadap Rusia dan Iran terbukti sia-sia, sementara kerja sama Rusia-Iran mencapai titik tertinggi baru,” puji Shoigu, seperti dikutip oleh media lokal Iran.Kemampuan Republik Islam untuk beroperasi secara mandiri dan menciptakan perekonomian nasional yang sehat meskipun ada campur tangan Barat telah terbukti sangat bermanfaat. Baru-baru ini mereka dimasukkan dalam aliansi ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), serta SCO (Organisasi Kerja Sama Shanghai).Tentu saja, penting bagi Iran untuk mempertimbangkan masalah keamanan guna melindungi kepentingannya dalam organisasi-organisasi ini, dan Rusia adalah sekutu alami dalam konteks ini karena negara tersebut juga merupakan anggota dari kedua kelompok tersebut.Dalam tatanan dunia multilateral yang sedang berkembang, yang oleh banyak orang disebut sebagai “Multipolaritas” serta “Akhir dari Amerikanisme” (lihat pidato bersejarah Presiden Ebrahim Raeisi), kerja sama yang didasarkan pada rasa saling percaya dan menguntungkan adalah kuncinya.Namun, sisa-sisa tatanan dunia unipolar pimpinan AS yang sedang sekarat akan mencoba menabur kekacauan ketika mereka melawan realitas baru yang tak terelakkan yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan baru yang sedang berkembang.Proyek-proyek di negara-negara BRICS dan juga negara-negara SCO telah menjadi sasaran sabotase yang didukung Barat. Yang paling menonjol adalah hancurnya pipa Nord Stream-2 yang berdampak pada kemampuan Rusia mengirimkan gas ke Eropa Barat.Contoh lainnya adalah serangan teroris di Koridor Ekonomi China-Pakistan yang dilakukan oleh Partai Islam Turkistan (TIP), teroris Takfiri yang pernah masuk dalam daftar kelompok teror AS namun kini dihapus karena berperan dalam strategi AS untuk mendestabilisasi negara target. .Penggunaan kekuatan proksi oleh AS untuk melakukan sabotase dan penghancuran ekonomi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan dan stabilitas regional seperti yang telah berulang kali diperingatkan oleh Iran.Masuknya Iran ke dalam BRICS dan SCO berarti Iran perlu mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan keamanan, karena negara itu sendiri sedang memulai proyek-proyek khusus yang dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan di wilayah tersebut – termasuk pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Irak hingga Suriah dan jalur gas. pipa antara Iran dan Pakistan.Proyek-proyek ini akan membantu memfasilitasi kemandirian regional bagi negara-negara dan mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan negara-negara predator Barat. Dengan bergabungnya Iran dalam dua aliansi ekonomi yang akan membentuk tatanan dunia baru, Iran dapat mengandalkan gangguan yang didukung Barat terhadap proyek-proyek regional.Meskipun BRICS dan SCO merupakan aliansi ekonomi, untuk memastikan keberhasilan mereka, pertahanan terhadap proyek ambisius mereka harus diperhitungkan.Pertemuan antara Shoigu dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian merupakan momen penting untuk membahas secara serius ancaman sabotase Barat.Pertemuan tersebut menekankan “meningkatkan kerja sama regional untuk mencapai keamanan kolektif” sebagai “salah satu cara paling efektif untuk mengakhiri campur tangan asing di kawasan.”Hal ini merupakan persamaan yang sangat penting – campur tangan asing bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya secara terang-terangan atau berbagai kekuatan proksinya secara diam-diam.Ketika Iran dan Rusia memperkuat realitas “Eurasia” yang bersatu, kedua negara akan berkepentingan untuk mengamankan kepentingan regional – dan sepenuhnya menghilangkan ancaman sabotase Barat, sebagaimana tersirat dalam bagian akhir pernyataan tersebut.Pemahaman timbal balik terhadap musuh-musuh di kawasan merupakan langkah pertama yang tidak dapat diabaikan.Bantuan Iran dan Rusia yang tak terhitung jumlahnya di Suriah sudah membuktikan pentingnya memahami persamaan ini. Upaya terpadu untuk mengusir penjajah Barat dan pasukan proksi mereka telah menghasilkan kemenangan yang sulit bagi Presiden Suriah Bashar Al Assad – sampai pada titik di mana Liga Arab dan negara-negara lain yang pernah meninggalkan Suriah kini dipaksa untuk menerima kenyataan. – Suriah akan tetap ada.Akhir-akhir ini Iran juga memperoleh banyak pengalaman dalam melakukan operasi anti-teroris di perbatasannya. Negara ini terus melakukan likuidasi jaringan Daesh di perbatasannya – belum lagi pengalaman bertahun-tahun memerangi pasukan teroris Daesh di Irak dan Suriah.Minggu ini saja, pasukan intelijen Iran menggagalkan setidaknya 30 pemboman di kawasan padat penduduk di ibu kota Tehran, dan menangkap 28 agen yang berafiliasi dengan kelompok Takfiri Daesh.Di arena ini, Iran sangat terampil. Badan intelijen Iran juga dengan gencar mengungkap dan menutup jaringan teror internal yang terkait dengan organisasi teroris seperti MeK hingga separatis Kurdi dan Mossad.Rusia akan sangat tertarik dengan pendekatan anti-teror Iran – dan sebaliknya. Rusia telah menjadi sasaran rencana teror internal ketika operasi militernya di Ukraina terus berlanjut, termasuk pemboman di Moskow dan serangan pesawat tak berawak terhadap jembatan sipil.“Berbagi keterampilan” dan jalur komunikasi terbuka antara pasukan intelijen kedua negara dapat menghasilkan perlindungan terhadap jalur dan koridor perdagangan, serta mengusir kekuatan musuh yang ada.Selain itu, senjata Iran, khususnya teknologi militer baru yang mencakup drone, rudal, dan sistem radar – juga sangat menarik bagi Rusia, dan Rusia tidak segan-segan mengakui hal ini.Selama pertemuan antara kedua pihak, Shoigu memeriksa beberapa perangkat keras militer Iran terbaru, yang juga dipajang di Moskow.Tidak dapat disangkal bahwa perangkat keras militer Iran mampu membawa perubahan besar. Program drone Iran, khususnya sistem Shahed dan Mojaher, sangat diminati sehingga permintaannya melebihi produksi – banyak negara telah menyatakan minatnya untuk membelinya.Ada juga rudal hipersonik Iran, “Fattah.” Saat ini, satu-satunya negara di dunia yang memiliki kemampuan Mach 5 adalah Rusia, China, dan Iran. Iran bergabung dengan negara yang pertama pada tahun ini, dengan demonstrasi rudal Fattah yang sangat sukses.Rusia dilaporkan telah menggunakan rudal hipersonik Kh-47M2 “Kinzhal” miliknya untuk menyerang sasaran di Ukraina. Meskipun Iran bersikap netral terhadap operasi militer Rusia dan mengusulkan dialog daripada melakukan eskalasi, Iran berpotensi bekerja sama dengan Rusia untuk memasok rudal Fattah untuk tujuan pertahanan.Omong-omong, Rusia juga berada dalam situasi unik dengan operasi militernya di Ukraina. Peralatan NATO senilai miliaran dolar telah diberikan ke Ukraina untuk menghentikan kemajuan Rusia.Rusia tidak hanya menghancurkan banyak senjata perang yang sangat didambakan ini, namun juga menyita peralatan utuh termasuk tank, peluncur roket, MLRS (Multiple Launch Rocket Systems), dan banyak lagi.Kemampuan merekayasa balik persenjataan NATO dan mengeksploitasi kelemahannya adalah informasi yang sangat berharga yang membuat Iran tertarik – terutama karena senjata-senjata ini sering kali digunakan oleh kekuatan yang memusuhi Iran.Jika tujuan pertemuan di Tehran adalah untuk menghalangi Barat, maka transfer serius informasi yang diperoleh mengenai senjata NATO ke Iran adalah hal yang tepat. Apa pun yang kurang dari penyampaian informasi penting ini tidak akan dianggap serius.Ini hanyalah pertemuan pertahanan resmi pertama setelah masuknya Iran ke dalam BRICS. Dalam deklarasi Shoigu tentang “mencapai tingkat baru” kerja sama dengan militer Iran, lebih banyak pertemuan akan dimulai ketika negara-negara tersebut menyusun berbagai perjanjian keamanan untuk melindungi kawasan dan membangun multipolaritas.Kita juga dapat mengharapkan lebih banyak latihan militer gabungan antara Iran dan Rusia – serupa dengan latihan yang diadakan di Laut Oman antara kedua negara dan China pada awal tahun ini.Yang terakhir, kita juga bisa berharap negara-negara Barat tidak akan meninggalkan kawasan ini dengan baik, meskipun ada banyak rintangan yang menghadang mereka.Apa pun yang terjadi, aliansi baru ini – yang dibentuk melalui kerja sama ekonomi – mempunyai peluang untuk membawa stabilitas dan kemakmuran yang sangat dibutuhkan di seluruh kawasan “Eurasia”.Untuk memanggil Presiden Raisi, ini memang merupakan akhir dari “Amerikanisasi.”[IT/r]*Shabbir Rizvi adalah analis politik yang tinggal di Chicago dengan fokus pada keamanan dalam negeri dan kebijakan luar negeri AS.