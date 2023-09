Penerbangan Mata-Mata AS Dekat Krimea Meningkat Tiga Kali Lipat Sejak Awal 2023

IslamTimes - Data di portal Flightradar24 mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya telah meningkatkan tiga kali lipat jumlah penerbangan mata-mata di dekat Krimea sejak awal tahun ini.

Selama seminggu dari tanggal 18 hingga 24 September, pesawat spionase dan drone strategis AS, serta pesawat sekutu NATO-nya, melakukan 21 penerbangan di dekat semenanjung, menurut data Flightradar24.Secara khusus, pesawat P-8A Poseidon, EP-3E Aries II, dan E-3A Sentry AS serta pesawat Rivet Joint Inggris RC-135W terbang di atas pantai timur Rumania, sementara drone spionase strategis RQ-4B Global Hawk AS terbang di atas pantai timur Rumania bagian tengah dan timur Laut Hitam.Portal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerbangan mata-mata - 16 dari 21 - dilakukan oleh pesawat AS.Sebagai perbandingan, pada awal tahun ini dan musim semi, pesawat AS dan NATO rata-rata melakukan satu penerbangan per hari di kawasan Laut Hitam.Secara khusus, pada minggu 16-22 Januari, pesawat NATO hanya melakukan tujuh penerbangan, dan pada minggu 15-21 Mei hanya lima penerbangan.Dengan demikian, ada hubungan antara intensitas penerbangan pesawat spionase Barat dan intensitas serangan angkatan bersenjata Ukraina di Krimea, kata Sputnik.Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan markas bersejarah Armada Laut Hitam di Krimea telah rusak akibat apa yang dikatakan oleh Mikhail Razvozhayev, gubernur kota terbesar di Krimea, Sevastopol, sebagai serangan rudal Ukraina. Kementerian mengatakan salah satu prajuritnya hilang setelah serangan itu.Ukraina mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal tersebut, dengan tentara Ukraina mengatakan di Telegram bahwa "pasukan pertahanan Ukraina berhasil melancarkan serangan terhadap markas komando Armada Laut Hitam Rusia" di Sevastopol.Ukraina pekan lalu mengklaim pihaknya menyerang pangkalan udara militer di dekat kota Saky di Krimea, sementara pasukan Kiev berulang kali menargetkan satu-satunya jembatan yang menghubungkan semenanjung itu ke daratan Rusia.Para pejabat Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa lalu lintas melintasi jembatan untuk sementara dihentikan, sementara lalu lintas maritim dihentikan sebentar setelah serangan terhadap Sevastopol.[IT/r]