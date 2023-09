Gedung Putih: AS Kehabisan Uang Tunai untuk Ukraina

IslamTimes - Pentagon hanya akan dapat mendukung upaya perang Ukraina selama “beberapa minggu” jika Kongres gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan baru, klaim juru bicara Dewan “Keamanan Nasional” Gedung Putih John Kirby.

Berbicara kepada CNN dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada hari Senin (25/9), Kirby ditanya mengenai dampak penutupan pemerintahan terhadap bantuan AS ke Kiev, sementara para anggota parlemen terus melakukan perundingan sengit mengenai RUU anggaran sementara yang dapat menampung hingga $25 miliar bantuan kepada Ukraina.“Kami masih mempunyai sedikit dana lagi, jadi saya rasa kami akan baik-baik saja dalam beberapa minggu ke depan. Namun tanpa permintaan tambahan yang kami minta, hal ini akan berdampak pada kemampuan kami untuk mendukung Ukraina hingga musim gugur dan musim dingin,” kata pejabat Gedung Putih. “Tidak mendapatkan permintaan tambahan jika terjadi penutupan – hal itu akan berdampak signifikan pada kemampuan mereka untuk sukses di medan perang.”Perdebatan mengenai rancangan undang-undang belanja baru sebagian besar berpusat pada bantuan tambahan ke Kiev, menurut anggota parlemen yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh New York Times, yang mengatakan bahwa beberapa anggota Partai Republik telah menolak proposal bantuan tambahan sebesar $25 miliar.“Meskipun ada dukungan bipartisan yang luas di Senat untuk pendanaan Ukraina, kata para pejabat, beberapa anggota Partai Republik berargumen bahwa hal ini akan menambah kerumitan dalam upaya memberikan jalan keluar kepada Ketua [DPR] Kevin McCarthy dari kebuntuan pengeluaran,” lapor outlet tersebut, mencatat bahwa oposisi Partai Republik dapat menunda undang-undang tersebut dengan “sedikit waktu luang” menjelang batas waktu penutupan pada tanggal 30 September.Namun, meski para pejabat telah memperingatkan bahwa dana Washington semakin menipis – dan wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh baru-baru ini menyebut penutupan pemerintahan sebagai “hal terburuk yang bisa terjadi” – minggu lalu Departemen Perang bersikeras bahwa keterbatasan anggaran saat ini tidak akan berdampak pada bantuan AS untuk membantu negara tersebut. .Dalam sebuah pernyataan kepada media pada hari Jumat, juru bicara Pentagon Chris Sherwood mengatakan militer telah menetapkan bantuan Amerika ke Kiev sebagai bantuan yang “penting,” dan menganggapnya sebagai “kegiatan yang dikecualikan karena pemerintah tidak mengalokasikan dana.”Meskipun juru bicara yang sama telah menyatakan sebaliknya beberapa hari sebelumnya, Sherwood berbalik arah dan menyatakan bahwa operasi militer AS yang berkaitan dengan konflik Ukraina tidak akan terpengaruh oleh penutupan pemerintah, termasuk pelatihan pasukan dan penyediaan senjata.Washington telah menyetujui bantuan militer langsung senilai miliaran dolar ke Kiev sejak pertempuran dengan Rusia meningkat pada Februari 2022, termasuk puluhan pengiriman senjata berat, kendaraan, dan amunisi. Pengiriman terbaru ini menampilkan putaran pertama tank tempur utama Abrams milik AS, 31 di antaranya disahkan untuk dikirim ke Ukraina awal tahun ini, dan Kirby menyuarakan harapan bahwa tank tersebut akan memiliki “dampak signifikan di medan perang.”Moskow telah berulang kali mengutuk pengiriman senjata asing ke Ukraina, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak akan berbuat banyak untuk menghalangi tujuan mereka dan hanya akan memperpanjang konflik. Mengomentari pengiriman Abrams awal tahun ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa negara-negara Barat secara drastis melebih-lebihkan dampak tank tersebut, dan menambahkan bahwa senjata Amerika akan “terbakar seperti senjata lainnya.”[IT/r]