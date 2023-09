AS Menyodorkan Daftar Tuntutan ke Ukraina 

IslamTimes - Para pejabat AS telah menyodorkan daftar “prioritas reformasi” yang ditujukan untuk Ukraina, yang menunjukkan bahwa bantuan di masa depan dapat bergantung pada apakah pemerintah mematuhinya. Dikirim oleh Gedung Putih, dokumen tersebut dilaporkan dibagikan kepada calon pendukung upaya perang Ukraina lainnya.

Washington menegaskan kembali bahwa mereka mendorong langkah-langkah untuk “memerangi korupsi” di KievDalam sebuah pernyataan pada hari Senin (25/9), Kedutaan Besar AS di Kiev menegaskan bahwa mereka telah “memberikan daftar usulan reformasi prioritas” yang dimaksudkan untuk “diskusi dan mendapat masukan” di antara para pejabat Ukraina dan calon donor lainnya.“Daftar ini diberikan sebagai dasar konsultasi dengan Pemerintah Ukraina dan mitra-mitra utama sebagai bagian dari dukungan abadi kami terhadap Ukraina dan upayanya untuk berintegrasi ke Eropa, sebuah tujuan yang sangat didukung oleh Amerika Serikat,” tambah kedutaan tersebut. Pernyataan tersebut selanjutnya mengutip pernyataan Presiden Joe Biden sebelumnya bahwa pemerintahannya “mendukung reformasi yang bertujuan memberantas korupsi” di Ukraina.Pernyataan kedutaan tersebut dikeluarkan setelah media Ukraina memperoleh salinan daftar kebijakan yang diusulkan, dengan beberapa lembaga menyatakan bahwa Kiev perlu menerapkan reformasi “untuk menerima bantuan” di masa depan.Menurut dokumen tersebut, para pejabat AS telah mengkategorikan reformasi berdasarkan urgensinya, dengan beberapa reformasi diberi label sebagai “prioritas 0-3 bulan,” sementara reformasi lainnya diperkirakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama, hingga 18 bulan ke depan. Kebijakan yang paling mendesak mencakup langkah-langkah untuk “memperkuat” Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi Ukraina, serta memperkuat staf Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina yang terpisah. Salah satu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah sejumlah reformasi peradilan dan ekonomi, seperti “liberalisasi” tarif gas dan listrik negara.Dokumen tersebut juga menyerukan agar Kementerian Pertahanan Ukraina dirombak agar sejalan dengan “standar transparansi NATO,” serta merancang ulang proses pengadaan militer.Meskipun ia telah menyetujui bantuan militer senilai miliaran dolar ke Kiev, Presiden Biden telah beberapa kali menyerukan agar “korupsi” di Ukraina dikendalikan, dan Pentagon baru-baru ini meluncurkan tim pemantau khusus untuk melacak aliran senjata di wilayah tersebut untuk pertama kalinya sejak pertempuran dengan Moskow berkobar tahun lalu.Partai Republik di Kongres telah menuntut penghitungan bantuan AS ke Ukraina yang lebih rinci sejak Februari 2022, dan sekelompok anggota parlemen menulis surat ke Gedung Putih minggu ini untuk mendesak angka yang spesifik. Masyarakat Ukraina tampaknya mempunyai kekhawatiran yang sama mengenai korupsi pejabat, dengan jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini oleh organisasi lokal menunjukkan bahwa 78% orang dewasa yang disurvei memandang presiden mereka, Vladimir Zelensky, sebagai “yang bertanggung jawab langsung” atas korupsi pemerintah.[IT/r]