Duta Suriah Menyerukan AS dan Eropa untuk Mengakhiri Terorisme Ekonomi Terhadap Suriah

IslamTimes - Suriah telah menyerukan pencabutan sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa terhadap negara-negara lain, dan menggambarkannya sebagai “terorisme ekonomi,” yang harus diakhiri.

Duta Besar Suriah untuk PBB Bassam Sabbagh menyampaikan pernyataan tersebut saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada hari Selasa (26/9).Dia mengatakan sanksi Barat adalah tindakan ilegal, tidak bermoral, dan tidak manusiawi.Sabbagh menambahkan bahwa kebijakan Washington di Asia Barat telah mengganggu stabilitas kawasan dan menyebabkan munculnya terorisme.Dia mengatakan AS merusak Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya.Dia meminta negara-negara anggota PBB untuk bergabung dalam membangun tatanan dunia multipolar baru.Pada hari Jumat (22/9), China meminta negara-negara untuk mencabut “sanksi sepihak ilegal” yang dikenakan terhadap Suriah di tengah upaya Beijing untuk meningkatkan keterlibatan ekonominya dengan Damaskus.Pernyataan bersama China-Suriah yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri di Beijing mengatakan bahwa China akan melakukan yang terbaik untuk membantu upaya rekonstruksi Suriah lebih dari satu dekade setelah negara Arab tersebut terlibat dalam perang dahsyat dengan militan yang didukung asing.“China menentang campur tangan kekuatan eksternal dalam urusan dalam negeri Suriah… dan mendesak semua negara terkait untuk mencabut sanksi sepihak yang ilegal terhadap Suriah,” kata pernyataan itu.Pernyataan tersebut disampaikan selama kunjungan enam hari Presiden Suriah Bashar al-Assad ke China, yang merupakan kunjungan pertama sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011.Suriah telah menjadi target sanksi AS sejak tahun 1979. Washington dan sekutu Baratnya telah secara dramatis memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap Damaskus setelah tahun 2011 ketika negara Arab tersebut berada dalam cengkeraman militansi dan terorisme yang didukung asing.Tindakan pemaksaan AS semakin intensif dengan disahkannya UU Caesar pada tahun 2019, yang menargetkan setiap individu dan dunia usaha yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya rekonstruksi Suriah.Sabbagh juga mengecam pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional yang dilakukan entitas China “Israel” melalui pendudukan Dataran Tinggi Golan di Suriah.Dia menegaskan kembali hak negaranya yang tidak dapat diganggu gugat untuk memulihkan kedaulatannya atas seluruh Golan yang diduduki.Duta Besar Sabbagh melanjutkan dengan mengatakan bahwa serangan Zionis “Israel” yang berulang-ulang terhadap kota-kota, pelabuhan, dan bandara sipil Suriah mendorong kawasan ini ke tingkat ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.[IT/r]