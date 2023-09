The Guardian: Ukraina Menawarkan untuk Menyerang Iran dan Suriah 

Kiev dilaporkan bersedia melakukan serangan rudal terhadap kedua negara jika negara-negara Barat menyediakan “alat penghancuran yang diperlukan”IslamTimes - Pemerintah Ukraina bulan lalu mendesak para pendukung Barat untuk melakukan serangan rudal terhadap pabrik drone di Iran dan Suriah, dan menawarkan untuk melancarkan serangan itu sendiri jika diberi senjata untuk melakukan hal tersebut, menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh The Guardian.Dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah G7 oleh pejabat Ukraina pada bulan Agustus, surat kabar Inggris melaporkan pada hari Rabu (27/9). Di dalamnya, pihak Ukraina mengklaim bahwa drone kamikaze yang digunakan oleh pasukan Rusia dibuat oleh pabrikan Iran di Iran dan Suriah, dan mengandung komponen Barat.Kiev menuduh Rusia menggunakan drone Shahed-131 dan Shahed-136 buatan Iran, dan masing-masing berisi 51 dan 57 suku cadang buatan Barat. “Di antara produsen tersebut terdapat perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara koalisi sanksi: Amerika Serikat, Swiss, Belanda, Jerman, Kanada, Jepang, dan Polandia,” menurut laporan dalam dokumen tersebut.Moskow membantah menggunakan drone Iran, dan bersikeras bahwa pesawat mirip Shahed yang diluncurkannya ke sasaran militer dan infrastruktur Ukraina dirancang dan dibuat di Rusia.Menurut The Guardian, laporan tersebut merekomendasikan “serangan rudal terhadap pabrik produksi UAV di Iran [dan] Suriah, serta lokasi produksi potensial di federasi Rusia.”“Hal di atas dapat dilakukan oleh pasukan pertahanan Ukraina jika mitra menyediakan sarana penghancuran yang diperlukan,” lanjut dokumen tersebut.Meskipun Zionis Israel kadang-kadang menyerang pabrik-pabrik militer di Suriah dan diyakini berada di balik serangan serupa di Iran, kecil kemungkinannya bahwa AS atau sekutunya akan mempertimbangkan serangan langsung terhadap Iran. Demikian pula, kecil kemungkinannya Ukraina akan diberikan rudal jarak jauh yang diperlukan untuk operasi semacam itu, mengingat AS bahkan telah menyatakan keberatannya untuk memberikan Kiev rudal yang mampu mencapai sasaran di wilayah Rusia.Selain itu, Moskow mengklaim bahwa Ukraina telah kehilangan 83.000 tentara sejak bulan Juni dalam upayanya yang gagal untuk menembus garis pertahanan Rusia di dekat Zaporozhye dan Donetsk. Dengan meningkatnya kerugian, peluang Ukraina untuk mampu melawan pasukan asing sejauh 1.500 km sangatlah kecil.[IT/r]