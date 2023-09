AS Menjatuhkan Sanksi pada Beberapa Entitas dan Individu karena Membantu Program Drone Iran

IslamTimes - AS telah menjatuhkan sanksi terhadap entitas dan individu yang berbasis di Iran dan tiga negara lainnya atas apa yang disebutnya membantu program drone Iran, dan mengulangi klaimnya yang tidak berdasar atas dukungan Teheran terhadap upaya perang Rusia di Ukraina.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (27/9) bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap lima entitas dan dua orang yang berbasis di Iran, Turki, China dan UEA, mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari jaringan yang membantu pengadaan suku cadang sensitif untuk program pesawat nirawak Iran.Pernyataan Departemen Keuangan mengklaim jaringan tersebut memfasilitasi pengiriman dan transaksi keuangan untuk pengadaan suku cadang sensitif yang digunakan dalam drone Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Mereka mengklaim bahwa motor yang dibeli oleh jaringan tersebut baru-baru ini ditemukan di sisa-sisa pesawat nirawak yang dioperasikan Rusia di Ukraina.AS sejauh ini telah menjatuhkan sanksi serupa terhadap sejumlah entitas dan individu yang berbasis di Iran dan negara-negara lain, dengan menuduh mereka mendukung pengembangan drone Tehran.Washington dan sekutunya telah lama menuduh Iran memasok drone ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.Iran telah berulang kali menolak klaim Washington, dengan mengatakan pihaknya tidak menjual senjata apa pun ke Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina, dan meminta Barat untuk memberikan bukti atas tuduhan tersebut.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa Tehran telah menyediakan drone dalam jumlah terbatas kepada Moskow, namun pengirimannya dilakukan beberapa bulan sebelum perang di Ukraina.Perkembangan militer Iran telah menjadi sasaran banyak sanksi Barat selama beberapa dekade terakhir.Pada Juli 2021, The Wall Street Journal melaporkan bahwa AS merencanakan kampanye sanksi terhadap program pertahanan drone dan peluru kendali Iran, enam bulan setelah pemerintahan Presiden Joe Biden dilantik.Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, harian itu mengatakan sanksi tersebut ditujukan untuk mengganggu pengembangan program senjata Iran.[IT/r]