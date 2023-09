Jajak Pendapat: 55 Persen Warga AS Menentang 'Megadeal' Biden dengan Arab Saudi

IslamTimes - Lima puluh lima persen warga AS mengatakan mereka menentang perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi yang akan mewajibkan AS mengirim pasukan untuk membela kerajaan tersebut jika terjadi serangan.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan antara tanggal 29-31 Agustus oleh Harris Poll dan Quincy Institute for Responsible Statecraft, 55 persen anggota Partai Republik dan Demokrat mengatakan mereka menentang perjanjian tersebut.Survei tersebut juga menunjukkan bahwa “hampir 3 dari 5 orang Amerika [58 persen] merasa ini adalah kesepakatan yang buruk bagi AS, dan tidak ada pembenaran untuk mengerahkan tentara AS untuk membela Arab Saudi.”Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan tanggapan yang signifikan ketika memperhitungkan afiliasi politik dari mereka yang disurvei.“Rakyat Amerika secara konsisten menentang perluasan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Mereka tentu saja menentang perang baru, dan dalam kasus khusus ini, perang tersebut akan dimulai bukan oleh AS sendiri, namun sebagai hasil dari perjanjian dengan Arab Saudi,” kata seorang pejabat di Quincy Institute seperti dikutip.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi “akan menjadi komitmen terjauh yang pernah dilakukan AS untuk membela negara-negara di kawasan, dan perjanjian ini tidak akan berakhir di sana”, tambahnya, seraya mengatakan bahwa sekutu AS lainnya di kawasan seperti UEA dan Arab Saudi akan melakukan hal yang sama. Qatar kemungkinan besar akan meminta jaminan serupa dari Washington.Jajak pendapat tersebut dilakukan di tengah laporan bahwa para pejabat AS dan Saudi sedang mendiskusikan rincian pakta pertahanan bersama sebagai bagian dari dorongan Washington agar kerajaan Saudi menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel.Kesepakatan dengan Arab Saudi, merupakan sebuah tantangan yang sulit bagi pemerintahan BidenAS sudah memiliki sekitar 3.000 tentara yang ditempatkan di seluruh Arab Saudi, yang merupakan rumah bagi cadangan minyak mentah terbesar di dunia.Sebuah perjanjian dengan komitmen pertahanan bersama yang lebih kuat memerlukan dukungan dari dua pertiga anggota Senat AS. Hal ini akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Biden, karena beberapa anggota parlemen AS telah menyuarakan kekhawatirannya akan adanya keterikatan yang lebih dalam dengan Riyadh.Kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan AS untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan Riyadh sebagai bagian dari potensi normalisasi dengan Zionis Israel.AS, bukan mitra yang dapat diandalkan bagi SaudiUpaya pemerintahan Biden untuk mencapai perjanjian normalisasi antara Arab Saudi dan rezim Zionis Israel sebagian besar mengabaikan tujuan Palestina untuk menjadi negara merdeka.Arab Saudi mengatakan pihaknya sedang mencari konsesi untuk Palestina.Para pejabat AS telah berusaha selama berbulan-bulan untuk menengahi kesepakatan antara dua pihak yang saling bermusuhan – meskipun mereka merupakan sekutu di belakang layar – namun sejauh ini Saudi masih menolaknya.Arab Saudi tampaknya enggan melakukan normalisasi dengan Zionis Israel dan mengambil pendekatan hati-hati terhadap setiap langkah publik yang dapat dianggap sebagai tindakan normalisasi.Upaya AS menjadi rumit karena rezim Zionis Israel meremehkan segala kemungkinan memberikan wilayah yang signifikan kepada Palestina sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Arab Saudi.[IT/r]