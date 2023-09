Peretas Mencuri 60.000 Email dari Departemen Luar Negeri AS

IslamTimes - Puluhan ribu pesan dicuri dari Departemen Luar Negeri AS dalam serangan siber besar-besaran awal musim panas ini, kata seorang staf Senat kepada Politico. Peretasan tersebut dikatakan menargetkan kepala perdagangan AS dan diplomat utama Washington di China, Duta Besar Nicholas Burns.

Para pejabat Departemen Luar Negeri memberikan rincian baru mengenai pelanggaran tersebut dalam pengarahan tertutup pada hari Rabu (27/9), dengan mengatakan bahwa sebagian besar dari sepuluh akun email pemerintah yang terkena dampak adalah milik orang-orang yang bekerja dalam “upaya diplomatik Indo-Pasifik,” Politico melaporkan, mengutip seorang staf yang tidak disebutkan namanya untuk Senator Partai Republik Eric Schmitt.“Di antara informasi paling sensitif yang dicuri, kata staf tersebut, adalah rencana perjalanan korban dan pertimbangan diplomatik,” tambah outlet tersebut, mencatat bahwa sepuluh nomor Jaminan Sosial berpotensi diakses selama peretasan tersebut.Serangan siber ini pertama kali dilaporkan pada bulan Juli oleh Microsoft, yang menyalahkan “aktor ancaman yang berbasis di China” yang diduga didukung oleh pemerintah di Beijing. Dalam postingan blog yang diterbitkan pada saat itu, perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa para peretas memiliki “tujuan spionase”, namun menyatakan bahwa kesimpulannya dibuat dengan “keyakinan yang moderat.”Sebanyak 25 entitas dikatakan menjadi sasaran peretasan bulan Juni, di antaranya adalah Departemen Luar Negeri dan lembaga pemerintah lainnya. Ratusan ribu dokumen mungkin terlibat dalam pelanggaran ini, termasuk sekitar 60.000 dokumen dari Departemen Luar Negeri saja, kata staf tersebut.Pejabat tingkat tertinggi yang dilaporkan menjadi sasaran peretasan ini termasuk Duta Besar AS untuk China Nicholas Burns dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo. Meskipun Departemen Luar Negeri belum secara resmi melibatkan Tiongkok dalam pelanggaran tersebut, Raimondo sendiri telah menuduh China bertanggung jawab dalam komentar publiknya.“Mereka memang meretas saya, dan hal ini sangat tidak dihargai,” katanya kepada NBC News awal bulan ini, seraya menambahkan bahwa dia telah membicarakan masalah ini dengan rekan-rekannya di Beijing selama kunjungan terakhirnya.Kepala perdagangan tersebut melanjutkan dengan berargumentasi bahwa Washington berada dalam “persaingan sengit dengan Tiongkok di setiap tingkat,” namun bersikeras bahwa “konflik bukanlah kepentingan siapa pun,” senada dengan komentar serupa dari pejabat lain mengenai kebijakan AS terhadap China. Presiden Joe Biden telah berulang kali menyebut Beijing sebagai “pesaing” utama Amerika dan terus memperkuat kehadiran militer AS di Asia-Pasifik dalam upaya menghadapi Republik Rakyat China.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan kepada rekannya dari China bahwa Washington akan “mengambil tindakan yang tepat” dalam menanggapi setiap peretasan yang disponsori negara, meskipun ia tidak merinci apa dampaknya. Namun, Beijing menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kasus “disinformasi” lainnya, setelah sebelumnya menolak klaim peretasan serupa.[IT/r]