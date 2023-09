Menendez Mengaku Tidak Bersalah dalam Kasus Korupsi Terkait Mesir

IslamTimes - Senator AS Robert Menendez pada hari Rabu (27/9) mengaku tidak bersalah atas tuduhan menerima suap sebagai bagian dari skema korup yang menguntungkan pemerintah Mesir dan seorang pengusaha New Jersey.

Menendez tetap menyatakan dirinya tidak bersalah sejak jaksa federal mengumumkan tuduhan korupsi terhadapnya pada hari Jumat (22/9). Anggota parlemen senior AS tersebut mengatakan bahwa dia adalah korban dari “kampanye kotor” dan mengklaim bahwa dia menjadi sasaran yang tidak adil karena keturunan Amerika Latinnya.Hakim Hakim AS Ona Wang di Manhattan mengatakan bahwa Menendez dapat dibebaskan dengan jaminan pengakuan pribadi sebesar $100.000, yang memungkinkan senator untuk tidak membayar uang jaminan di muka. Meski diharuskan menyerahkan paspor pribadinya, Menendez akan diizinkan untuk mempertahankan paspor resminya dan bepergian ke luar negeri untuk urusan pemerintah.Rekan terdakwa Nadine Menendez, 56, pengusaha Jose Uribe, 56, dan Fred Daibes, 66, juga mengaku tidak bersalah. Pengusaha Mesir-Amerika Wael Hana, 40, mengaku tidak bersalah pada hari Selasa (26/9).Jaksa menuduh bahwa sebagai imbalan atas persetujuan pengiriman senjata dan bantuan ke Mesir, Menendez dan istrinya, Nadine, menerima ratusan ribu dolar, emas batangan, sebuah Mercedes-Benz, dan beberapa mesin latihan, yang semuanya difasilitasi oleh Hana, Daibes dan Uribe. Middle East Eye menguraikan poin-poin penting dari kasus ini.Pada hari Selasa, Hana terbang kembali dari Mesir dan ditangkap di Bandara Internasional John F Kennedy, meninggalkan istri dan tiga anaknya di negara Afrika Utara untuk secara sukarela menghadapi tuduhan korupsi, kata pengacaranya.Jaksa menuduh bahwa setidaknya sejak tahun 2018, Menendez diam-diam telah bertemu dengan pejabat militer dan intelijen Mesir sebagai bagian dari skema tersebut. Mereka menuduh bahwa dia secara diam-diam melakukan lobi atas nama Mesir dengan para senator AS dan pemerintahan Biden, dan menyampaikan informasi rahasia non-publik kepada para pejabat Mesir.Skema ini dimulai ketika Nadine, pacar Menendez yang saat itu menganggur, memperkenalkannya kepada teman lamanya, Wael Hana, yang memfasilitasi pertemuan antara Menendez dan pejabat militer dan intelijen Mesir untuk memastikan bahwa bantuan militer AS ke Kairo terus berlanjut tanpa hambatan, menurut Menendez. .Menendez diduga menyampaikan informasi rahasia dan non-publik kepada pejabat Mesir, melobi atas nama Kairo, dan membantu mempersiapkan bantahan atas kekhawatiran sesama senator mengenai masalah hak asasi manusia di negara tersebut.Perusahaan Hana yang bermarkas di New Jersey, IS EG Halal, menjadi wahana uang suap untuk dibagikan kepada Menendez dan istrinya. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut dianugerahi hak eksklusif dari pemerintah Mesir untuk menjadi satu-satunya penyedia makanan halal di Mesir, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman dalam mensertifikasi makanan berdasarkan hukum Islam, kata jaksa.Musim panas lalu, penyelidik menemukan emas batangan senilai $100.000 dan uang tunai $480.000 di rumah Menendez, sebagian besar dimasukkan ke dalam amplop dan pakaian, lemari, dan brankas.Lebih dari separuh senator Partai Demokrat AS telah meminta Menendez untuk mengundurkan diri. Menendez mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat tetapi menolak mengundurkan diri dari Senat.[IT/r]