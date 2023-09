Pemimpin Ansarullah Tegaskan Kembali Dukungan untuk Palestina dan Poros Perlawanan

IslamTimes - Musuh-musuh Yaman berusaha menduduki dan merebut sebagian wilayah negara itu untuk mencegah bangsa Yaman mempertahankan nilai-nilai dan warisan kemanusiaannya serta menjadikannya sebagai Pasal 7 Piagam PBB, kata Pemimpin Ansarullah Sayyid Abdul-Malik al-Houthi pada hari Rabu (27/9).

Dalam pidatonya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sayyid al-Houthi menegaskan ketabahan rakyat Yaman terhadap isu-isu utama negara Islam, kecaman mereka terhadap segala bentuk normalisasi hubungan dengan entitas Zionis “Israel”, dan kedudukan mereka yang berprinsip, religius dan moral terhadap rakyat Palestina dan Perlawanan mereka.Dia menegaskan kembali keberpihakan Yaman pada rakyat Palestina dan Poros Perlawanan dalam upaya membebaskan Palestina yang diduduki dan Masjid suci al-Aqsa dari pendudukan Zionis “Israel”.Mengalihkan fokus ke Yaman, Sayyed al-Houthi mengatakan rakyat Yaman telah menderita selama beberapa dekade di bawah penindasan asing. Dia menambahkan bahwa agresi terhadap negara tersebut bertujuan untuk menduduki dan merebut sebagian wilayah Yaman, menekankan kepatuhan terhadap kemitraan nasional, konsep Syura [diskusi dewan], dan persatuan rakyat Yaman.Memperingatkan koalisi perang yang dipimpin Saudi, dia menyarankan untuk mengakhiri agresi terhadap Yaman, mencabut pengepungan, dan menghentikan pencurian sumber daya minyak negara tersebut. Melanjutkan perang, pendudukan, dan pengepungan hanya akan menjadi bumerang bagi koalisi agresi, tegasnya lebih lanjut.Pemimpin Ansarullah itu juga menegaskan, pihak yang berperang harus menyikapi upaya perdamaian yang dilakukan Kesultanan Oman.Menyikapi masalah internal, Sayyid al-Houthi mengungkapkan bahwa Sanaa telah meluncurkan serangkaian langkah untuk meningkatkan dan mengembangkan pemerintahan.Beliau mengumumkan bahwa tahap pertama mencakup pembentukan pemerintahan baru yang berkompeten dan berupaya untuk meningkatkan kondisi sistem peradilan dan mengatasi kekurangannya, belum lagi menyediakan kader ulama Syariah Islam dan akademisi khusus yang berkualitas.Penerapan reformasi akan dimulai setelah pembentukan pemerintahan baru, katanya.Era kejahilan di zaman modern yang dipimpin oleh lobi Zionis dan para pengikutnya di Amerika Serikat dan Zionis “Israel” mendorong penyimpangan seksual dan perpecahan keluarga, kata Sayyid al-Houthi.Beliau lebih lanjut memperingatkan bahwa negara-negara Barat sedang berusaha untuk merusak masyarakat manusia dan melucuti martabat kemanusiaan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap suatu negara. Pemimpin Ansarullah juga menunjukkan bahwa agenda Barat berupaya mempengaruhi dan menyusup ke umat Islam dan komunitas mereka.Kampanye jahat yang dipimpin oleh lobi Zionis dan sekutunya telah mencapai tingkat yang berbahaya, tidak menghormati martabat manusia dan korupsi di seluruh dunia, kata Sayyid al-Houthi dalam pidatonya.Selain itu, dia menekankan bahwa pihak-pihak tersebut menyimpan permusuhan terhadap kemanusiaan dan Islam, dengan menyebut tindakan mereka seperti pembakaran Al-Quran, dan menekankan bahwa tindakan tersebut menuntut umat Islam untuk melawan penindasan.Pada kesempatan yang diberkati ini, Sayyid al-Houthi menggarisbawahi bahwa perayaan tersebut mencerminkan dan menegaskan kembali komitmen masyarakat Yaman terhadap pesan Islam, Al-Qur'an, dan teladan mulia Nabi Muhammad SAW.Menyampaikan ucapan selamat terhangatnya kepada rakyat Yaman dan umat Islam pada kesempatan ulang tahun Nabi Muhammad SAW, beliau menekankan bahwa Nabi SAW membawa kebaikan dan keselamatan ke dunia yang diselimuti kegelapan dan kebodohan.Lebih lanjut, beliau memberi hormat kepada mereka yang berkumpul di lebih dari 10 provinsi Yaman, memuji keimanan dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyampaikan penghargaan mendalamnya kepada masyarakat Yaman.[IT/r]