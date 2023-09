Taiwan Meluncurkan 'Narwhal', Kapal Selam Pertama Buatan Dalam Negeri

IslamTimes - Pemerintah Taiwan memperkenalkan kapal selam buatan dalam negeri pertamanya pada hari Kamis (28/9), yang merupakan bagian terbaru dari upayanya untuk mengembangkan kekuatan angkatan lautnya di tengah persiapan menghadapi serangan yang akan datang dari daratan China.

Kapal selam baru, yang dijuluki Narwhal, diresmikan dalam sebuah upacara di pelabuhan selatan Kaohsiung, dihadiri oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen serta Sandra Oudkirk, direktur American Institute di Taiwan, yang secara de facto menjabat sebagai Kedutaan Besar AS di pulau itu.“Membangun kapal selam dalam negeri, dimulai dari awal, adalah perjalanan yang panjang dan rumit,” kata Tsai. “Tapi hari ini, kami berhasil.”Narwhal adalah kapal selam pertama dalam program Kapal Selam Pertahanan Pribumi Taiwan, dengan bobot perpindahan hampir 3.000 ton dan panjang 230 kaki. Delapan kapal selam direncanakan di kelas tersebut, yang dapat membawa torpedo anti-kapal dan ranjau laut. Kapal selam ini didukung oleh motor diesel-listrik dan sebagian dibuat menggunakan teknologi yang dijual oleh AS dan Inggris.Pada tahun 1990-an, Taipei berusaha membeli delapan kapal selam dari Amerika Serikat, namun menolak permintaan tersebut karena khawatir hal itu akan mengobarkan ketegangan dengan China daratan.Namun, pada tahun 2014, Washington setuju untuk membantu perancang Taiwan membuat kapal selam buatan dalam negeri, dan pada tahun 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump menyetujui transfer teknologi yang diperlukan, termasuk torpedo MK-48 Mod6 dan kabarnya juga versi AN. /BYG-1 sistem manajemen tempur kapal selam yang digunakan di kapal selam serang bertenaga nuklir AS.Taiwan saat ini memiliki empat kapal selam dalam layanan aktif: dua kapal selam kelas Tench yang dibangun oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 1940an dan dua kapal selam kelas Zwaardvis yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1980an.Membasahi. Laksamana Angkatan Laut Taiwan Huang Shu-kuang, direktur program kapal selam Taiwan dan mantan kepala staf militer Taiwan, mengatakan kepada media bahwa Narwhal adalah “kapal selam pertahanan yang menjaga ruang laut penting kita dan melindungi jalur pelayaran kita di lautan. .”Pemerintahan di Taiwan adalah satu-satunya yang tersisa dari Republik Tiongkok, yang pernah memerintah seluruh Tiongkok antara turunnya kaisar China terakhir pada tahun 1912 dan kemenangan kekuatan komunis dalam perang saudara pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat Tiongkok berada. didirikan di Beijing. Pasukan AS menghentikan Tentara Merah China untuk menginvasi Taiwan dan menyatukannya kembali dengan daratan, dan bahkan setelah Washington mengalihkan pengakuannya atas pemerintah China yang sah dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979, AS terus menyalurkan senjata ke pemerintah Taipei.Pemerintah China mengecam keras tindakan AS, yang dikatakannya merupakan campur tangan dalam urusan internal China dan memperburuk risiko konflik militer.Setelah Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu pada Agustus 2022, pasukan Tiongkok melancarkan latihan militer besar-besaran di perairan sekitar Taiwan, termasuk menembakkan rudal balistik ke pulau tersebut.Beijing telah menguraikan rencana damainya sendiri untuk reunifikasi dengan Taiwan yang mencakup pengaturan “Satu Negara, Dua Sistem” serupa dengan yang digunakan untuk mengintegrasikan kembali Hong Kong dan Makau ke dalam RRT. Dua pulau di Delta Sungai Mutiara dulunya merupakan koloni Eropa yang direbut dari China berabad-abad lalu.[IT/r]