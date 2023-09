Pompeo: Normalisasi Saudi-Israel ‘Tidak Mungkin’ Jika Negara Palestina Menjadi Prasyaratnya

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengesampingkan kemungkinan kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan rezim Zionis Israel jika kesepakatan tersebut memerlukan pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds yang diduduki sebagai ibu kotanya.

Pompeo menyampaikan komentar tersebut dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerusalem Post Zionis Israel pada hari Rabu setelah Duta Besar Arab Saudi untuk Palestina Nayef bin Bandar al-Sudairi melakukan kunjungan resmi ke kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.Selama kunjungan tersebut, Sudairi menggarisbawahi bahwa pembentukan negara Palestina dengan al-Quds sebagai ibu kotanya akan menjadi “titik sentral” dari setiap perjanjian prospektif dengan entitas ilegal tersebut.“Mustahil membayangkan solusi dua negara dengan kepemimpinan Palestina saat ini,” kata Pompeo, menuduh Otoritas Palestina (PA) “menjamin terorisme, mengambil uang dari Iran, membayar warga negara untuk membunuh warga Zionis Israel,” tanpa memberikan bukti atas pernyataannya. klaim.Mantan diplomat AS itu menambahkan, “Sangat sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa mencapai kesepakatan dengan para pemimpin yang telah menolak setiap tawaran masuk akal yang diberikan kepada mereka.”Menekankan bahwa setiap presiden AS, baik dari Partai Demokrat atau Republik, akan mendukung perjanjian normalisasi, Pompeo mengatakan bahwa kepentingan AS adalah menjalin hubungan keamanan antara AS dan Arab Saudi serta antara Zionis Israel dan Arab Saudi.Sudairi, yang juga merupakan duta besar Saudi untuk Yordania, ditunjuk bulan lalu sebagai duta besar non-residen kerajaan untuk Palestina dan konsul jenderal di al-Quds.Rezim Zionis Israel mengklaim al-Quds yang diduduki sebagai ibu kota negaranya, sebuah status yang diakui oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada tahun 2017, namun tidak diakui oleh negara-negara lain di dunia. Pihak berwenang Zionis Israel melarang aktivitas diplomatik Palestina di kota tersebut.Penunjukan duta besar Saudi dilakukan di tengah laporan bahwa kerajaan Teluk Persia sedang mempertimbangkan prospek membangun hubungan diplomatik formal dengan Israel di bawah tekanan AS.Pada akhir bulan Juli, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa kesepakatan bagi Zionis Israel dan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan mungkin akan segera tercapai setelah pembicaraan antara Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan para pejabat Saudi di Jeddah.Untuk menandatangani perjanjian dengan Israel, Riyadh secara terbuka meminta Tel Aviv untuk melaksanakan apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab pada tahun 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dalam perbatasan tahun 1967.Namun, anggota rezim sayap kanan Zionis Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan mereka tidak akan memberikan konsesi apa pun kepada Palestina sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.Upaya Washington untuk menambahkan Arab Saudi ke dalam daftar negara-negara Arab yang telah menandatangani Perjanjian Abraham terjadi pada saat yang kritis ketika Biden berupaya untuk dipilih kembali dan Washington gagal menarik kerajaan tersebut lebih jauh dari orbit China dan menghambat upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya. di Asia Barat.UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi dengan Zionis Israel yang ditengahi AS pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump yang berhaluan keras, sehingga memicu kecaman dari warga Palestina yang mengecam perjanjian tersebut sebagai “tikaman bagi perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”[IT/r]