BRICS Akan Menciptakan Pesaing Sistem Pembayaran Internasional SWIFT

IslamTimes - Negara-negara BRICS berencana untuk menciptakan jaringan pengiriman uang yang bersaing dengan sistem pembayaran internasional SWIFT, kata Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov.

Berbicara kepada kantor berita TASS pada hari Kamis (28/9), Siluanvo mengatakan penciptaan alternatif selain SWIFT akan dibahas dalam BRICS tahun depan.Berbicara kepada wartawan di Forum Keuangan Moskow, dia mengatakan sejumlah negara BRICS telah mengembangkan sistem pembayaran mereka sendiri.“Kami sedang mencoba menerapkan sistem transmisi informasi keuangan kami. Negara-negara BRICS lainnya sedang membuat sistemnya sendiri atau memiliki sistemnya sendiri. Oleh karena itu, untuk saat ini, masalah ini menjadi topik diskusi,” ujarnya.Pejabat Rusia tersebut mengatakan blok ekonomi tersebut sedang mencari cara untuk menggantikan sistem pembayaran internasional dengan mekanisme yang akan membantu meningkatkan perdagangan antar negara anggota.“Hal ini menjadi agenda pertemuan tahun depan di tingkat otoritas keuangan dan administrasi negara-negara anggota BRICS. Ini akan menjadi salah satu isu yang mendesak. Saat ini, Rusia sedang membangun kembali seluruh hubungan dari Barat hingga Tenggara, dan tren ini akan terus berlanjut," jelas Siluanov.Langkah ini dilakukan ketika negara-negara BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – yang mengeluhkan penggunaan mata uang AS oleh Amerika untuk mempengaruhi negara-negara lain, sehingga merusak perekonomian mereka – terus melanjutkan kebijakan de-dolarisasi yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan di blok ekonomi.China sebelumnya telah meluncurkan Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas (CIPS) pada tahun 2015 untuk mempromosikan penggunaan mata uang China RMB dalam perdagangan internasional.Saat ini, lebih dari 4.200 lembaga perbankan di 182 negara dan wilayah di seluruh dunia menggunakan sistem pembayaran CIPS baik secara langsung maupun melalui lembaga selain keduanya yang terlibat dalam transaksi tersebut.Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, yang menjadi tuan rumah bagi rekan-rekan menteri keuangan BRICS pada pertemuan puncak BRICS di Johannesburg bulan lalu, mengatakan bahwa blok tersebut tidak akan mengganti sistem pembayaran internasional termasuk SWIFT, namun mempertimbangkan untuk menciptakan sistem yang akan memperkuat perdagangan mata uang lokal. .Para pemimpin blok tersebut mengumumkan pada pertemuan puncak BRICS yang berlangsung selama tiga hari di Johannesburg bahwa mereka akan menugaskan menteri keuangan mereka untuk mempertimbangkan masalah mata uang lokal, instrumen pembayaran, dan platform dan melaporkannya kembali dalam satu tahun.Dalam berita terkait, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam Barat atas penyalahgunaan dolar AS dan menggunakannya sebagai alat dalam urusan internasional untuk memberikan tekanan pada negara lain.Dalam pertemuan bulan Juli antara Putin dan Dilma Rousseff, kepala Bank Pembangunan Baru (NBD) yang berbasis di China – juga dikenal sebagai Bank BRICS – mantan presiden Brasil mengatakan bahwa lembaga keuangan internasional tersebut sedang mengembangkan mata uang alternatif terhadap mata uang tersebut. Dolar AS sebagai langkah penting pada saat Washington menggunakan dolar AS sebagai alat senjata melawan negara lain.NBD didirikan pada tahun 2014 oleh grup BRICS dalam upaya untuk beralih dari dolar AS dalam perdagangan internasional karena bertujuan untuk memperkenalkan mata uang lain sebagai media transaksi keuangan perdagangan internasional.Sementara itu, BRICS telah mengumumkan rencana untuk menggunakan mata uang yang didukung emas untuk menyelesaikan pembayaran perdagangan internasional guna menantang status cadangan global dolar AS.Keputusan untuk memperkenalkan mata uang baru, menurut RT, menambah momentum terhadap tren de-dolarisasi yang sedang berlangsung dalam perekonomian global.[IT/r]