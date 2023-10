AS: Elite US Navy SEAL dan Pasukan Khusus AS Akan Diuji Penggunaan Narkoba

IslamTimes - Militer AS akan memulai tes narkoba secara acak pada pasukan khususnya, termasuk Navy SEAL dan Delta Force Angkatan Darat, Baret Hijau, dan Resimen Ranger, untuk steroid dan obat peningkat kinerja lainnya mulai bulan November.

Laksamana Muda AS Keith Davids, komandan Komando Perang Khusus Angkatan Laut, mengatakan pada hari Jumat bahwa pengujian tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan tentara dan kesiapan militer.Angkatan Laut akan menjadi pihak pertama yang memulai pengujian acak pada bulan November dan Komando Operasi Khusus Angkatan Darat AS mengatakan akan segera melakukan pengujian serupa, meskipun tanggal mulainya belum ditetapkan.Komando pasukan khusus Angkatan Udara dan Korps Marinir AS mengatakan mereka belum meminta kebijakan serupa untuk pengujian narkoba secara acak.Penggunaan steroid dan obat-obatan peningkat kinerja lainnya merupakan masalah yang terbatas namun terus-menerus terjadi di militer AS, namun para pemimpin angkatan bersenjata menolak peningkatan pengujian.Dinas militer Amerika telah melakukan tes sesekali ketika mereka melihat adanya masalah pada anggota militer individu, namun mereka harus mendapatkan izin khusus dari Pentagon untuk melakukan tes rutin dan acak.Menurut komando Angkatan Laut, empat unit militer akan dipilih secara acak setiap bulannya, dan 15 persen dari masing-masing unit akan diuji. Jumlahnya akan mencapai 200 pelaut setiap bulannya, dan mereka yang dinyatakan positif akan dikenakan sanksi atau pemecatan.Investigasi yang lebih luas oleh NETC terhadap pelatihan SEAL menandai penggunaan obat-obatan peningkat kinerja sebagai masalah yang signifikan di antara mereka yang ingin menjadi pasukan komando elit AS dan merekomendasikan pengujian yang jauh lebih kuat.Investigasi pada tahun 2011, 2013 dan 2018 terhadap dugaan penggunaan steroid oleh kandidat SEAL menyebabkan disiplin dan permintaan untuk pengujian yang ditingkatkan.Pengujian acak baru ini mengharuskan pelaut memberikan dua sampel urin. Satu orang akan dikirim ke Laboratorium Penelitian dan Pengujian Kedokteran Olahraga, sebuah laboratorium mutakhir yang digunakan oleh olahraga internasional untuk menguji doping, dan satu lagi akan dikirim ke Laboratorium Pemeriksaan Obat Angkatan Laut Great Lakes untuk memeriksa obat-obatan standar.[IT/r]