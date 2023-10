Mantan Pejabat AS: Darah Ribuan Warga Amerika dan Irak Menodai Jiwa Senator Feinstein

IslamTimes - Seorang analis terkemuka mengatakan darah ribuan warga Amerika dan ratusan ribu warga Irak menodai jiwa Senator AS Dianne Feinstein, karena dia tahu Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal namun mengizinkan perang tersebut.

Scott Ritter, mantan inspektur senjata PBB dan perwira intelijen AS membuat pernyataan tersebut dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada hari Sabtu (30/9), setelah kematian Feinstein.Ritter mengatakan bahwa dia pernah bertemu Senator Feinstein, menjelang invasi Irak tahun 2003 ketika dia baru saja ditugaskan di Komite Intelijen Senat.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pada saat itu, seorang staf senior dari komite tersebut memintanya untuk datang ke Washington DC untuk memberi pengarahan kepada Feinstein mengenai tuduhan yang dibuat oleh pemerintahan George W. Bush bahwa Irak terus memiliki senjata pemusnah massal.Analis tersebut mencatat bahwa ia menyajikan fakta kuat bahwa Irak tidak memiliki senjata semacam itu, dan menambahkan bahwa ia meminta senator untuk mengatakan apakah dia telah melihat “bukti kuat” bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.Saya pernah bertemu Senator Diane Feinstein, menjelang invasi Irak tahun 2003. Dia baru saja ditugaskan ke Komite Intelijen Senat (pada tahun 2001), dan dalam kapasitas itulah dia meminta staf senior dari komite tersebut meminta saya untuk datang ke Washington… pic.twitter.com/QQPA04hP22– Scott Ritter (@RealScottRitter) 29 September 2023“Saya belum pernah melihat kecerdasan seperti itu,” jawabnya, kata Ritter. Namun, pada 11 Oktober 2002, Senator Feinstein mendukung resolusi yang mengizinkan perang dengan Irak.Analis tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Senator Feinstein kemudian mengklaim bahwa dia telah “disesatkan oleh pemerintahan Bush dan intelijen yang buruk.”“Saya akan selamanya mengenal Senator Feinstein sebagai seseorang yang diberdayakan oleh kebenaran, dan tidak memiliki keberanian moral untuk bertindak berdasarkan kebenaran tersebut,” kata Ritter.“Darah ribuan warga Amerika dan ratusan ribu warga Irak menodai jiwanya. Saya berharap ketika dia diadili di hadapan pembuatnya, dia dihukum setimpal,” tambahnya.Senator AS Dianne Feinstein dari California meninggal pada usia 90 tahun pada Kamis (29/9) malam di rumahnya di Washington, D.C.Dia adalah anggota tertua Senat, di mana dia menjabat sejak tahun 1992. Dia menduduki kursinya di majelis lebih lama dibandingkan wanita lain dan senator lain dari California.Setelah dua kali gagal dalam pencalonan walikota, ia terpilih sebagai presiden Dewan Pengawas San Francisco pada tahun 1978, menjadi wanita pertama yang memegang gelar tersebut. Feinstein diangkat menjadi penjabat walikota pada akhir tahun itu.Pada tahun 2003, Feinstein memberikan suara mendukung Perang Irak, dengan mengatakan bahwa dia yakin pada saat itu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.Dia juga mendukung serangan udara AS di Suriah pada tahun 2014, dan mengatakan bahwa serangan ini “adalah bagian penting dari strategi komprehensif presiden untuk menghadapi kelompok teroris Takfiri Daesh dan afiliasi al-Qaeda di Suriah.”[IT/r]