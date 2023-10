Beijing Mencap AS sebagai ‘Kerajaan Kebohongan yang Sebenarnya’

IslamTimes - Beijing telah menjuluki Washington sebagai “kerajaan kebohongan yang sebenarnya” karena mereka menampik tuduhan yang terdapat dalam laporan baru Departemen Luar Negeri AS, yang menuduh China melakukan “manipulasi informasi global.”

China mengecam laporan Departemen Luar Negeri yang mengklaim negaranya telah menghabiskan miliaran dolar untuk memanipulasi informasi di seluruh dunia“Beberapa orang di AS mungkin berpikir bahwa mereka dapat menang dalam perang informasi selama mereka menghasilkan cukup banyak kebohongan. Namun masyarakat dunia tidak buta,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (30/9). Dia menambahkan bahwa “semakin banyak orang di dunia” yang melihat “upaya buruk Amerika untuk melanggengkan supremasinya” dengan kebohongan.AS memiliki sejarah panjang manipulasi dan kampanye disinformasi, lanjut kementerian tersebut, mengutip sejumlah contoh mulai dari periode awal Perang Dingin hingga saat ini.“Dari Operasi Mockingbird, yang menyuap dan memanipulasi media berita untuk tujuan propaganda di era Perang Dingin, hingga sebotol bubuk putih dan video 'Helm Putih' yang direkayasa yang dikutip sebagai bukti melancarkan perang agresi di Irak dan Suriah pada awal abad ini, dan kemudian kebohongan besar yang dibuat untuk mencoreng kebijakan China di Xinjiang, fakta telah berulang kali membuktikan bahwa AS adalah 'kerajaan kebohongan',” katanya.“Laporan Departemen Luar Negeri AS itu sendiri merupakan disinformasi, karena laporan tersebut salah menggambarkan fakta dan kebenaran.”Laporan tersebut dirilis oleh Pusat Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri pada hari Kamis (28/9). Laporan tersebut menuduh bahwa Beijing telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk melakukan kampanye misinformasi yang rumit di seluruh dunia, sambil menggunakan “metode yang menipu dan memaksa” untuk membentuk agenda informasi global.“Beijing menggunakan informasi palsu atau bias untuk mempromosikan pandangan positif terhadap RRT dan Partai Komunis China (PKC). Pada saat yang sama, RRC menyembunyikan informasi penting yang bertentangan dengan narasi yang diinginkan mengenai isu-isu seperti Taiwan, praktik hak asasi manusianya, Laut China Selatan, perekonomian domestiknya, dan keterlibatan ekonomi internasional,” menurut laporan tersebut.Namun, dugaan upaya Beijing hanya berdampak kecil di seluruh dunia, dan China telah mengalami “kemunduran besar” ketika mencoba menargetkan negara-negara “demokratis”, klaimnya. Laporan tersebut mengaitkan kegagalan upaya misinformasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media lokal, yang menurut mereka berkembang dengan baik di negara-negara “demokratis” yang menjadi sasaran.[IT/r]