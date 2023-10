Pengembangan Nuklir DPRK Didorong oleh Ancaman AS

IslamTimes - Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea, Kim Jong-Un, berpidato di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi DPRK minggu ini, menekankan kebijakan senjata nuklir negaranya.

DPRK terus mengembangkan penangkal nuklir dan rudal, karena mereka memandang AS sebagai ancaman, sebuah posisi yang baru-baru ini digariskan oleh perwakilan DPRK di Majelis Umum PBB.Karena histeria pertikaian nuklir yang sembrono dan terus-menerus di pihak AS, dan kekuatan-kekuatan berikutnya, tahun 2023 telah tercatat sebagai tahun yang sangat berbahaya dimana situasi keamanan militer di dalam dan sekitar semenanjung Korea semakin mendekati ambang kehancuran dari perang nuklir.Song Kim, Wakil Tetap untuk PBB, Korea UtaraMajelis DPRK dengan suara bulat menambahkan konstitusi untuk "mencegah perang dan melindungi perdamaian regional dan global dengan mengembangkan senjata nuklir ke tingkat tertinggi". Politik di Korea Selatan telah memotivasi pembangunan militer Korea Utara,Hubungan trilateral antara AS, Jepang, dan Korea Selatan, menurutnya, telah memberikan alasan bagi Kim Jong-Un untuk memperbaiki atau memperkuat atau meningkatkan kemampuan nuklirnya, secara eksponensial. Itu adalah kata yang dia gunakan dalam terjemahannya.Para analis juga berpendapat bahwa hubungan AS dan aliansinya yang semakin meningkat di kawasan telah mendorong Pyongyang berupaya meningkatkan kemampuan rudal nuklirnya.Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat sejak terpilihnya Presiden Yoon Suk Yeol,Di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, yang mulai menjabat pada Mei 2022, latihan militer gabungan AS-Korea Selatan telah dilanjutkan yang dianggap Pyongyang sebagai latihan invasi.Korea Selatan sangat ingin menunjukkan peningkatan kekuatan militernya melalui latihan yang dilakukannya sendiri serta latihan yang dilakukan bersama Amerika Serikat dan awal pekan ini dengan parade militer pertama dalam satu dekade melalui pusat kota Seoul.[IT/r]