Analis: Pangkalan AS di Irak adalah Tempat Tumbuhnya Unsur-unsur Teroris

IslamTimes - Berlanjutnya kehadiran pasukan AS di Irak merugikan keamanan negara Arab tersebut karena Washington selalu mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan Irak, kata seorang komentator politik.

Mohammed al-Khazaali, dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, mengatakan analisis keamanan menunjukkan pangkalan-pangkalan Amerika adalah tempat berkembangnya kelompok teroris dan ekstremis.Dia menyerukan agar pasukan AS segera diusir dari negara Arab tersebut, dengan mengatakan bahwa Amerika memiliki “sejarah kelam” dalam membunuh warga Irak dan menggunakan kelompok ekstremis sebagai alat untuk memajukan kepentingan AS.“Berdasarkan temuan dari banyak analisis keamanan, basis koalisi pimpinan AS adalah tempat tumbuhnya unsur-unsur teroris, dan oleh karena itu, kehadiran pasukan AS yang terus-menerus di Irak menimbulkan ancaman terhadap keamanan Irak dan juga negara-negara tetangganya," kata Khazaali kepada situs Press TV.Lebih dari dua dekade setelah invasi mematikan Amerika ke Irak, 2.500 tentara Amerika masih berada di negara tersebut yang menurut Washington dimaksudkan untuk memberikan nasihat dan membantu pasukan Irak memerangi sisa-sisa kelompok teror Daesh.Para pejabat dan kelompok politik Irak telah berulang kali menyerukan pengusiran pasukan Amerika dari negara itu, terutama sejak pembunuhan komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani di Bagdad pada tahun 2020.Berdasarkan hasil “dialog strategis” yang diadakan antara AS dan Irak pada tahun 2020 dan 2021, AS ditetapkan untuk mengakhiri kehadiran militernya di Irak pada akhir tahun 2021.Namun, Washington kemudian mengatakan bahwa mereka hanya akan menarik pasukan tempurnya dari negara Arab tersebut dan akan mempertahankan ratusan tentaranya dalam kapasitas sebagai penasihat, yang oleh para ahli dianggap sebagai upaya untuk menipu komunitas internasional.Khazaali mengatakan semua cabang pemerintahan di Irak setuju bahwa AS harus keluar dari Irak, dan menekankan bahwa negara tersebut dapat memerangi teroris sendirian di sana.“Tiga cabang pemerintahan Irak, yaitu eksekutif, parlemen, dan yudikatif, telah berulang kali menyerukan penarikan kekuatan koalisi pimpinan AS,” tegasnya.“Mereka telah menyatakan bahwa Irak tidak memerlukan pasukan ini karena pasukannya mampu melindungi keamanan Irak dan memiliki pengalaman panjang memerangi Al-Qaeda dan Daesh (ISIS/ISIL).”Khazaali mengutip pernyataan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani awal pekan ini bahwa Irak tidak membutuhkan pasukan tempur asing dan bahkan kehadiran penasihat militer harus diakhiri.“Kami tidak membutuhkan pasukan tempur; yang kami miliki adalah penasihat militer, namun kehadiran mereka pun memerlukan peraturan, baik dari segi ukuran, lokasi, dan berapa lama mereka berada di sana,” kata Sudani kepada surat kabar The National yang berbasis di UEA.Dia menambahkan bahwa perlu ada “jadwal waktu yang jelas” untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak.Khazaali, mengenai alasan di balik desakan AS untuk tetap berada di Irak meskipun ancaman Daesh telah dihilangkan, mengatakan kehadiran AS di Irak hanya untuk kepentingan pemerintah AS dan bukan kepentingan Irak.“AS sedang mencoba untuk meningkatkan pengaruhnya di Irak karena hal itu mempunyai arti strategis bagi AS. Irak dapat menjadi basis bagi AS untuk memajukan kepentingannya di Asia Barat dengan lebih baik. Oleh karena itu, Amerika melakukan segalanya untuk tetap berada di Irak,” katanya.Khazaali menekankan bahwa pemerintah Irak harus memberikan tekanan lebih besar pada AS untuk mengakhiri kehadiran militernya di Irak, karena hal itu hanya akan menjadi sumber masalah.“Kehadiran pasukan Amerika yang terus berlanjut adalah bentuk pendudukan lain yang harus ditangani lebih serius oleh pemerintah Irak,” katanya dalam percakapan dengan situs Press TV.Analis tersebut memperingatkan bahwa pasukan perlawanan anti-AS di Irak bertekad untuk melawan penjajah jika mereka menolak meninggalkan negara Arab tersebut.“Upaya pasukan perlawanan Irak menggagalkan rencana Amerika untuk menyebarkan perpecahan di kalangan rakyat Irak dan menghasut kelompok radikal untuk menghancurkan Irak,” katanya.“Pasukan perlawanan ini tampaknya bertekad untuk menghadapi pasukan Amerika dan jika perlu, memaksa mereka keluar dari Irak. Pasukan AS membunuh banyak warga Irak dan kelompok ekstremis yang mereka asuh juga membunuh banyak warga Irak.”[IT/r]