Borrell: Total Bantuan UE ke Ukraina Mencapai $89,8 Miliar

Islam Times - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada hari Minggu bahwa Uni Eropa telah mengalokasikan 85 miliar euro ($89,8 miliar) untuk mendukung Ukraina, di mana lebih dari 25 miliar euro telah diberikan dalam bentuk bantuan militer.

“Dukungan militer kami ke Ukraina telah mencapai angka 25 miliar euro. Dan secara keseluruhan – bantuan militer, sipil, kemanusiaan – telah mencapai angka 85 miliar euro, yang merupakan… jumlah tertinggi di dunia,” kata Borrell di konferensi pers di Kiev seperti dilaporkan Sputnik News.Pada hari Sabtu, Borrell tiba dalam kunjungan mendadak ke Odessa, dan pada Minggu, dia tiba di Kiev, di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba dan Menteri Pertahanan baru Rustem Umerov.Pada hari yang sama, Presiden AS Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk menghindari penutupan pemerintahan di AS, namun rancangan undang-undang tersebut tidak mencakup dana baru untuk Kiev.Seorang pejabat tinggi Pentagon yang tidak disebutkan namanya dilaporkan mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS telah "menghabiskan hampir semua dana bantuan keamanan yang tersedia untuk Ukraina".Selain itu, Partai Demokrat dan Republik di AS kini saling bertarung mengenai apakah mereka akan terus mendanai Ukraina atau tidak. Sejauh ini, Amerika telah mengeluarkan dana sebesar $75 miliar untuk bantuan kepada Ukraina.Pada April 2022, Rusia mengirimkan nota diplomatik ke seluruh negara NATO mengenai masalah pasokan senjata ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah memperingatkan bahwa setiap kargo berisi senjata untuk Ukraina akan menjadi target yang sah bagi Rusia.[IT/AR]