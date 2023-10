Suriah Menunjukkan Cara Melawan Imperialisme Berkat Rusia dan Tiongkok

Islam Times - Bradley Blankenship, seorang jurnalis, kolumnis, dan komentator politik Amerika dalam sebuah analisa yang dimuat Russia Today pada Minggu menyimpulkan bahwa kemitraan strategis Suriah-Tiongkok merupakan pukulan telak bagi imperialisme Amerika.

Bradley membuka analisanya dengan mengatakan bahwa kunjungan Presiden Suriah Bashar Assad di Hangzhou, Tiongkok, pada Kamis lalu, merupakan kunjungan pertamanya ke raksasa Asia Timur tersebut sejak tahun 2004. Pembicaraannya dengan timpalannya dari Tiongkok, Xi Jinping, mencapai puncaknya dengan pengumuman “kemitraan strategis” antara kedua negara.Mengingat konflik yang telah melanda negaranya selama 12 tahun telah berakhir dan kembalinya Suriah ke panggung dunia melalui lembaga multilateral regional, media internasional menggambarkan kunjungan Assad sebagai upaya untuk mengakhiri isolasi diplomatik Damaskus. Beberapa komentator Barat juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai ‘normalisasi’ presiden Suriah, yang mereka anggap sebagai penjahat perang.Meski terdapat gambaran yang merendahkan, kunjungan Assad secara obyektif merupakan kemenangan bagi siapa saja yang ingin mewujudkan Asia Barat yang stabil dan aman. Hal ini juga sejalan dengan keinginan negara-negara lain di kawasan. Misalnya, Arab Saudi mengundang Suriah ke pertemuan puncak Liga Arab yang pertama sejak awal konflik Suriah, yang menandai titik balik pengakuan internasional terhadap Damaskus. Hal ini segera diikuti oleh Uni Emirat Arab yang mengundang Suriah ke KTT iklim COP28 pada akhir tahun ini.Ini adalah situasi yang sangat memalukan bagi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang secara efektif menutup diri dari Asia Barat karena kebijakan-kebijakan mereka yang terbelakang. Pemerintahan-pemerintahan tersebut juga telah berupaya menggulingkan pemerintahan Assad dengan meminta bantuan negara-negara regional dan mengeksploitasi perpecahan sektarian. Misalnya, AS menggunakan negara-negara Teluk yang mayoritas penduduknya Sunni untuk melakukan intervensi dalam konflik tersebut sebagai perang proksi melawan Iran, yang sebagian besar merupakan negara Syiah.Meskipun negara-negara tersebut antusias dalam mengikuti kebijakan AS, kenyataan di lapangan berubah. Penggulingan Assad secara cepat tidak terwujud, dan Suriah menjadi pusat terorisme, ketika ISIS menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut pada puncak kekhalifahannya di wilayah Levant.Pada tahun 2015, Rusia melakukan intervensi, berperang melawan ISIS dan pasukan proksi dukungan AS lainnya serta membantu menopang pemerintahan Assad yang sedang goyah. Tanpa dukungan penting ini, bisa dipastikan pemerintah Suriah akan jatuh dan negara tersebut akan menjadi pusat terorisme internasional. Moskow mengambil keputusan yang tepat, baik secara strategis maupun moral, dengan mengindahkan permohonan Suriah.Sebaliknya, AS melanggar kedaulatan Suriah dan hukum internasional dengan mengebom dan menduduki negara tersebut secara ilegal untuk membereskan kekacauan yang terjadi di negara tersebut. Saat berada di tengah operasi pergantian rezim melawan Assad, mereka meluncurkan misi bersamaan untuk menyerang ISIS. Karena adanya kontradiksi yang melekat antara tujuan – yang dilakukan oleh CIA dan Pentagon – akibatnya adalah dua kekuatan proksi yang didukung AS, yang disebut sebagai “pemberontak moderat” melawan Assad dan pasukan Kurdi lokal, berperang melawan satu sama lain dalam beberapa kasus.Pada akhir mimpi buruk ini, negara-negara Asia Barat melihat tanda yang jelas – Assad akan tetap bertahan, dan alternatif penggantinya akan jauh lebih buruk. Hal ini juga serupa dengan situasi di Yaman, di mana perang tersebut telah berubah menjadi konflik regional dan sektarian yang lebih luas tanpa ada tanda-tanda akhir yang jelas. Namun, berkat normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, Riyadh mengumumkan penghentian intervensinya di Yaman, yang secara efektif mengakhiri perang. Hal ini merupakan sebuah win-win solution bagi semua orang, seperti halnya reintegrasi Suriah ke negara tetangganya – dan dunia.Hanya negara-negara Barat yang tidak mampu membaca keadaan dan melihat bahwa rencana perubahan rezim di Suriah telah gagal. Ketika mereka tidak bisa menggulingkan Assad di medan perang, mereka malah melampiaskan kebencian mereka terhadap rakyat Suriah melalui sanksi yang kejam dan mengeluarkan Damaskus dari forum multilateral. Tindakan-tindakan ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan diplomasi biasa dan hanya akan mencoreng reputasi Barat di Asia Barat.Dunia memahami bahwa penolakan keras Barat terhadap Assad tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau pemerintahan otokratis. Kami mengetahui hal ini karena pemerintahan Assad adalah mitra utama AS pada tahap awal Perang Melawan Teror. Selain itu, tinjauan The Intercept yang diterbitkan pada 11 Mei menemukan bahwa AS menjual senjata ke setidaknya 57% negara “otokratis” di dunia pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa Washington jelas tidak menentang kecenderungan politik semacam itu jika hal tersebut menguntungkan dan melayani kepentingannya.Di sisi lain, dengan diumumkannya “kemitraan strategis” antara Beijing dan Damaskus, Tiongkok kini berjanji untuk memberikan sumber daya guna memfasilitasi pemulihan ekonomi Suriah setelah negara itu pulih dari perang total selama lebih dari satu dekade. Setelah mengalami trauma seperti itu, rakyat Suriah berhak diterima kembali dalam komunitas internasional, mendapatkan manfaat dari pembangunan manusia, dan berpartisipasi dalam kegiatan multilateral dan internasional.Bisa diterima atau tidak oleh Barat, pemerintahan Suriah saat ini diakui oleh PBB. Hal ini dapat menjadi kunci utama dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang ambisius, dimana negara Asia Barat sudah menjadi bagiannya, dan membantu Damaskus untuk mengembangkan infrastruktur pasca perang akan saling menguntungkan bagi kedua negara.Kritikus di Moskow mungkin bertanya apakah Rusia akan merasa nyaman membiarkan Tiongkok mengganggu wilayah pengaruhnya? Kekhawatiran yang tersirat akan salah arah. Kedua kekuatan baru ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan situasi di Suriah memberikan contoh yang bagus bagi keduanya untuk bersandar pada kekuatan mereka dan menghindari kelemahan mereka.Rusia berada dalam posisi utama untuk mengerahkan kekuatan militer di Suriah; Tiongkok tidak. Tiongkok mempunyai kemampuan untuk membangun kembali infrastruktur Suriah yang bobrok; Rusia tidak. Kedua hal ini diperlukan untuk menyelamatkan Suriah, dan tidak ada negara yang mampu menyediakan kedua hal tersebut. Selain itu, Moskow dan Beijing telah menjalin kemitraan mereka terutama dalam menolak unilateralisme. Memasukkan gagasan lingkup pengaruh ke dalam perdebatan ini, setidaknya sejauh negara-negara besar hanya bisa mengklaim seluruh kawasan, dapat mengikis landasan dan, sebagai akibatnya, hubungan yang sangat penting antara negara-negara tersebut. (Perlu dicatat bahwa Tiongkok menolak gagasan lingkup pengaruh secara langsung, setidaknya secara formal).Tahun lalu, BRadley menggambarkan masuknya Suriah ke dalam BRI, yang terjadi bertahun-tahun setelah intervensi militer Moskow yang sukses, sebagai “pukulan satu-dua” dari Rusia dan Tiongkok yang “menandai berakhirnya petualangan Amerika” di Asia Barat. Mungkin itu terlalu dini; namun, Kemitraan Strategis Suriah-Tiongkok tentu saja merupakan pukulan telak bagi imperialisme Amerika. Diharapkan jika negara-negara independen menjadi sasaran perubahan rezim di masa depan, kedua kekuatan baru ini dapat mengulangi model Suriah dalam mempertahankan prinsip kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan mengalahkan unilateralisme.[IT/AR]