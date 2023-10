Iran Mengatakan Mematuhi Proses Diplomatik untuk Menghidupkan Kembali JCPOA

IslamTimes - Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka mematuhi proses negosiasi untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin (2/10), Kanaani mengatakan Tehran menganggap proses negosiasi sebagai jalan yang cocok untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut, yang juga disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang secara sepihak dibatalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2018.“Kami telah menyatakan berkali-kali bahwa kami mematuhi proses negosiasi untuk mengembalikan semua pihak ke JCPOA secara bertanggung jawab,” ujarnya.Dia lebih lanjut mencatat bahwa Teheran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Washington dan bahwa beberapa negara sahabat juga telah menawarkan inisiatif mereka untuk mendekatkan pandangan para pihak satu sama lain.“Perjanjian yang kami pikirkan adalah JCPOA tahun 2015, di mana Iran memenuhi komitmennya, namun sayangnya Eropa dan Amerika Serikat mengabaikannya dan Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut,” kata Kanaani.Dia juga merujuk pada inisiatif Oman untuk mendekatkan pandangan paritas dan mengembalikan komitmen semua pihak, dengan mengatakan bahwa Iran menyambut baik upaya itikad baik negara-negara sahabat dalam hal ini.“Jika pihak lain memiliki keinginan untuk kembali ke JCPOA secara bertanggung jawab, Iran juga siap membantu ke arah ini, dan kami mematuhi proses diplomatik untuk mencapai kesepakatan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.Dia segera menambahkan, “Pada saat yang sama, kami tidak mengaitkan upaya diplomatik kami dengan JCPOA dan perjanjian (untuk menghidupkannya kembali), namun kami juga akan mengikuti jalur netralisasi sanksi.”Di bagian lain dalam sambutannya, juru bicara tersebut merujuk pada kunjungan sekretaris Dewan Keamanan Nasional Armenia Armen Grigoryan baru-baru ini ke Iran dan mengatakan kunjungan tersebut terjadi sejalan dengan kelanjutan pembicaraan dan kontak antara kedua negara tetangga untuk meninjau kembali perjanjian tersebut. hubungan bilateral dan perkembangan di kawasan Kaukasus.Kanaani mencatat, kunjungan tersebut merupakan kesempatan bagi Republik Islam untuk menyampaikan pandangannya mengenai solusi penyelesaian konflik di kawasan Kaukasus melalui potensi daerah.Seperti yang digarisbawahi oleh juru bicara tersebut, Republik Islam mementingkan kondisi Kaukasus dan tentu saja seluruh kawasan, dan kunjungan pejabat Armenia ke Iran dilakukan untuk membahas kondisi tersebut.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tehran menyambut baik penghapusan konflik antara Baku dan Yerevan, dan menekankan bahwa Iran menentang perubahan apa pun di perbatasan internasional dan geopolitik.Mengenai pernyataan terbaru Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian tentang koridor Zangezur, ia mengatakan Republik Islam sedang mengincar pengembangan jaringan transportasi yang akan menjamin keuntungan semua negara di kawasan; sementara itu, negara ini menentang perubahan perbatasan internasional.Mengenai sengketa wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan, Kanaani mengatakan Iran mendukung pengembalian penuh wilayah yang diduduki itu ke Azerbaijan.Ketika ditanya tentang rencana Iran untuk mengambil tindakan kemanusiaan terhadap warga Armenia yang terpaksa pindah dari wilayah Nagorno-Karabakh, juru bicara tersebut menjawab bahwa rincian mengenai rencana tersebut akan diumumkan oleh Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran.Seorang pejabat dari Republik Azerbaijan akan mengunjungi Iran, kata Kanaani, seraya menambahkan bahwa tanggal pasti kunjungan tersebut akan diumumkan pada waktunya.Dia juga mengatakan bahwa selain rencana kunjungan tersebut, diskusi bilateral saat ini sedang berlangsung mengenai berbagai isu, dan menyebutkan bahwa isu utama di antaranya adalah dimulainya kembali operasi di kedutaan Azerbaijan di Teheran dan perkembangan di wilayah Kaukasus.Mengenai perjanjian keamanan antara Iran dan Irak, Kanaani mencatat bahwa sesuai dengan perjanjian keamanan tersebut, pihak berwenang Irak dan pemerintah daerah di wilayah Kurdistan Irak diharapkan dapat memenuhi kekhawatiran Iran mengenai kehadiran kelompok teroris di wilayah utara melalui pelucutan senjata. dan merelokasi mereka ke posisi yang diatur dalam waktu enam bulan.Batas waktu tersebut akan berakhir pada tanggal 19 September, ujarnya, seraya menambahkan bahwa berdasarkan penilaian Iran, ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan sementara ketentuan-ketentuan lainnya masih harus dilaksanakan.Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa delegasi Iran mengunjungi Irak untuk melakukan penyelidikan lapangan terhadap implementasi perjanjian keamanan dan bahwa pihak berwenang Irak bekerja sama dengan baik dengan perwakilan Iran.Penilaian yang tepat mengenai masalah ini akan disampaikan kepada pihak Irak setelah presentasi laporan investigasi lapangan oleh komite pengawas Iran, tambahnya.Dalam diskusi antara pihak Iran dan Irak, baik otoritas Baghdad maupun pejabat di wilayah Kurdistan Irak menekankan bahwa mereka berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian keamanan tersebut, kata Kanaani.Rakyat Irak menyatakan bahwa sejumlah besar markas besar kelompok teroris telah dievakuasi dan para teroris telah dilucuti senjatanya serta dipindahkan ke wilayah Irak yang paling dalam; Selain itu, beberapa tempat persembunyian mereka telah dibongkar seluruhnya, sementara sisa markas akan dihancurkan, tambahnya.Menurut juru bicara tersebut, untuk mengantisipasi implementasi perjanjian keamanan, Iran dan Irak melanjutkan komunikasi dan kerja sama, dan Republik Islam berulang kali menggarisbawahi bahwa mereka tidak mengenal batas dalam mengamankan perbatasan negara.Dalam sambutannya, juru bicara tersebut menjelaskan mengapa pertemuan tingkat menteri luar negeri antara negara-negara pesisir Teluk Persia tidak diadakan di New York di sela-sela sidang tahunan Majelis Umum PBB pada tanggal 18-26 September, kata juru bicara tersebut meskipun Iran telah melakukannya. menyambut baik pertemuan tersebut dan terdapat sambutan masyarakat, pertemuan tersebut tidak diadakan karena beberapa konflik politik antara dua atau lebih negara pesisir di kawasan Teluk Persia.Mengenai situasi hubungan antara Iran dan Yordania, Kanaani mengatakan para menteri luar negeri kedua negara memang bertemu di New York dan setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan diplomatik.Mengenai dimulainya kembali hubungan antara Iran dan Djibouti dan Maladewa, juru bicara tersebut mengatakan langkah-langkah positif telah diambil terhadap Republik Islam dan kedua negara tersebut setelah dikeluarkannya pernyataan bersama mengenai masalah ini.Kanaani, di tempat lain, berbicara tentang situasi terkini hubungan antara Iran dan Sudan, dan mengatakan bahwa negara tersebut bersedia melanjutkan hubungan dengan Sudan dan ada sudut pandang positif dari Khartoum mengenai masalah ini.Hubungan Iran dengan Sudan cukup menjanjikan, kata juru bicara itu lebih lanjut.Ditanya tentang kelanjutan pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat, Kanaani mengatakan saat ini tidak ada rencana pertukaran tahanan antara kedua negara, namun isu untuk mengupayakan pembebasan tahanan Iran di berbagai negara, termasuk AS, adalah agenda utama pemerintahan Iran yang mendesak.“Kami mengikuti masalah ini dalam bentuk dukungan konsuler kami untuk warga negara Iran,” katanya, seraya menambahkan bahwa pembebasan warga negara Iran yang dipenjara karena tuduhan politik palsu di negara-negara Barat adalah salah satu prioritas Iran.Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian bersama para pejabat negara-negara Eropa di sela-sela KTT terbaru Majelis Umum PBB, ujarnya.Mengenai spekulasi media mengenai masuknya Iran ke dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), Kanaani mengatakan dia tidak mengetahui apakah Iran mempunyai rencana seperti itu, namun menambahkan bahwa negara tersebut memiliki mekanisme tertentu untuk transparansi keuangan.Di tempat lain selama konferensi pers, juru bicara tersebut mengklarifikasi posisi Iran mengenai kehadiran pasukan Amerika di Suriah, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS tidak dapat berada di negara Arab tersebut tanpa izin dari pemerintah Suriah.“Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah dan kedaulatan nasional Suriah,” ujarnya.Dia lebih lanjut mengecam tindakan AS di Suriah, yang menurutnya mengisyaratkan Washington melakukan disintegrasi negara yang dilanda perang tersebut. “Mereka harus mengakhiri kehadiran ilegal mereka di Suriah,” tambahnya.Mengenai laporan tahunan Amerika Serikat mengenai senjata pemusnah massal dan tuduhan terhadap Iran, Kanaani mengatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan bahwa Iran adalah negara anggota setia Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), yang menandatangani perjanjian Protokol Tambahan. bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan sedang melaksanakannya. Menurut juru bicara tersebut, Iran berulang kali mengumumkan bahwa senjata nuklir tidak termasuk dalam doktrin militernya; jadi, mereka menganggap penggunaan senjata pemusnah massal semacam itu tidak dapat diterima.Kami dengan tegas menolak laporan tahunan AS dan menganggapnya tidak valid, katanya, dengan alasan bahwa sekretariat IAEA adalah satu-satunya organisasi berwenang yang bertanggung jawab untuk meninjau keanggotaan negara-negara anggota; jadi, Amerika Serikat tidak mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kepatuhan negara lain.Bertentangan dengan tuduhan tidak berdasar anti-Iran yang dilontarkan Amerika Serikat, pemerintah Amerikalah yang pantas mendapat kecaman karena mendirikan laboratorium ilegal di seluruh dunia dan harus bertanggung jawab kepada komunitas internasional, kata juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa Amerika Negara-negara melakukan permainan menyalahkan dalam upaya untuk menuduh Iran secara keliru.Mengenai pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat, Kanaani menyatakan bahwa kami menyangkal adanya perundingan langsung dengan Amerika.Dia juga mengatakan bahwa Iran tidak akan menyerahkan haknya untuk mengembalikan tablet Achaemenid dari Amerika Serikat ke negara Islam tersebut.Juru bicara tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah Iran mengembalikan sebagian dari koleksi tablet Achaemenid pada akhir kunjungan Presiden Ebrahim Raisi ke New York dan bahwa tablet tersebut merupakan bagian dari koleksi yang ada di Universitas Chicago.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa untungnya, izin pengecualian untuk pengiriman properti Iran telah diperoleh sejauh ini dan 17.000 tablet lainnya masih dimiliki oleh Institut Oriental di Universitas Chicago; jadi, negosiasi sedang dilakukan untuk pengembalian mereka. Iran tidak akan menghentikan upaya dalam hal ini, dan Iran akan mengupayakan agenda yang tepat untuk menyelesaikan proses tersebut.Mengenai penodaan Alquran yang berulang di Swedia, Kanaani mengatakan Amirabdollahian mengangkat masalah ini, termasuk ekspektasi dunia Muslim terhadap pemerintah Swedia, dalam pertemuan baru-baru ini dengan timpalannya dari Swedia di New York.Menteri luar negeri juga mencatat bahwa pemerintah Swedia bertanggung jawab untuk mencegah penghinaan terhadap Al-Quran dan nilai-nilai dua miliar Muslim, tambahnya.Ditanya mengenai rencana pembatalan visa dengan Arab Saudi, juru bicara tersebut mengatakan Kementerian Luar Negeri sedang mengkaji rencana pembatalan visa dengan beberapa negara, termasuk Arab Saudi.“Ada beberapa rencana dan ide, dan telah dilakukan pertemuan dengan organisasi terkait,” ujarnya.Kanani lebih lanjut menunjuk pada hubungan Iran-Mesir, dengan mengatakan bahwa sebagai hasil dari perkembangan positif di kawasan, kita juga telah menyaksikan perkembangan positif mengenai hubungan antara Iran dan Mesir, termasuk pembicaraan antara kedua negara dan pertemuan antara negara-negara asing. para menteri di New York di sela-sela Sidang Umum PBB ke-78.Dia menyatakan harapan bahwa langkah-langkah yang saling melengkapi akan membuka jalan bagi terciptanya suasana baru antara Teheran dan Kairo.Juru bicara tersebut juga merujuk pada tuduhan mengenai hubungan antara beberapa pejabat AS dan Kementerian Luar Negeri Iran mengenai JCPOA, dengan alasan bahwa kami tidak tertarik untuk mengomentari urusan dalam negeri AS dan persaingan yang sedang berlangsung di antara pihak-pihak Amerika karena hal tersebut dapat membuka jalan bagi sebagian orang. untuk bermain dengan kartu Iran; oleh karena itu, kami menyerahkan masalah ini kepada pihak-pihak AS.[IT/r]