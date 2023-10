Ukraina Kehilangan Dua Pertiga Pendapatannya karena Pendanaan AS Menipis

IslamTimes - Ukraina telah kehilangan $24 miliar karena Amerika menolak memasukkan bantuan ke Kiev dalam rancangan anggaran jangka pendeknya, berdasarkan analisis data anggaran negara tersebut.

Bulan lalu, Gedung Putih meminta kepada Senat AS dana sebesar $24 miliar untuk Ukraina untuk tahun fiskal 2024, mulai 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2024. Namun, Senat AS mengusulkan untuk mengalokasikan $4,5 miliar untuk Pentagon dan $1,65 miliar untuk Departemen Luar Negeri ke Ukraina.Pada hari Minggu (1/10), Presiden AS Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang yang disahkan oleh Kongres, yang akan mengizinkan kelanjutan pendanaan pemerintah selama 45 hari – hingga 17 November. Pada saat yang sama, undang-undang tidak mengatur alokasi dana untuk Ukraina.Ukraina telah menghitung bahwa mereka membutuhkan sekitar 1,33 triliun hryvnia, (sekitar $36 miliar), untuk memenuhi kebutuhan tersebut hingga tahun 2023, yang berarti bahwa kekurangan di AS telah membuat Ukraina harus mengeluarkan uang selama dua pertiga tahun ini, yaitu selama delapan bulan dan tiga hari. .Sejak Februari 2022, Kongres AS telah mengalokasikan lebih dari $45 miliar kepada Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk mendukung operasi militer Ukraina, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menjamin kelangsungan pemerintahan di Kiev.[IT/r]