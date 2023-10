Gedung Putih Mengirim Pesan ke Putin

IslamTimes - AS dan sekutunya akan terus mendukung Kiev dalam konfliknya dengan Moskow, kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada konferensi pers pada hari Senin (2/10). Dia menjanjikan lebih banyak bantuan ke Ukraina, setelah anggota parlemen memutuskan untuk tidak memasukkan bantuan militer ke Kiev dalam rancangan undang-undang belanja jangka pendek yang disahkan pekan lalu.

AS tidak akan membiarkan Rusia “hidup lebih lama” dari para pendukung Kiev di Barat, kata Karine Jean-PierreJean-Pierre membantah bahwa dukungan terhadap Ukraina di kalangan negara-negara Barat semakin berkurang. “Ada koalisi internasional yang sangat kuat di belakang Ukraina,” katanya kepada wartawan. “Dan jika [Presiden Rusia Vladimir] Putin berpikir dia bisa hidup lebih lama dari kita, dia salah. Dia salah.”Sekretaris pers Gedung Putih juga mengumumkan “paket bantuan lain untuk Ukraina segera,” namun tidak memberikan rincian mengenai jangka waktu atau isi bantuan militer yang akan datang.Kata-katanya disampaikan hanya dua hari setelah Kongres meloloskan rancangan undang-undang pendanaan yang dirancang untuk memungkinkan pemerintah AS berfungsi setelah bulan September dan menghindari penutupan pemerintahan, namun rancangan undang-undang tersebut tidak mencakup bantuan apa pun untuk Kiev. Jean-Pierre mendesak Kongres untuk bergerak cepat. “Mereka tidak perlu menunggu 45 hari untuk menyelesaikan ini,” katanya.Namun, beberapa anggota parlemen khawatir mengenai penggunaan uang yang dikirim ke Ukraina dan bagaimana pemerintahan Biden ingin mengakhiri konflik tersebut.“Anggota kami mempunyai banyak pertanyaan, terutama mengenai ketentuan akuntabilitas atas apa yang ingin kami lihat dengan uang yang dikirimkan,” kata Ketua DPR Kevin McCarthy kepada wartawan, Senin (2/10). Dia juga meminta Gedung Putih untuk mengatur pengarahan bagi anggota parlemen untuk menguraikan jalan keluar dari konflik tersebut.Juga pada hari Senin, Pentagon memperingatkan bahwa pembatasan anggaran mungkin mempengaruhi kemampuan AS untuk memberikan bantuan kepada Kiev dan untuk mengisi kembali persediaan senjatanya. Jika permintaan pendanaan tidak dipenuhi, Departemen Pertahanan AS akan terpaksa membatasi pasokannya ke Ukraina, tambahnya.Pada bulan September, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan kepada Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer bahwa Kiev mungkin “kalah perang” jika tidak mendapatkan bantuan tepat waktu.Minggu lalu, anggota parlemen Ukraina Aleksey Goncharenko memperingatkan bahwa Kiev tidak memiliki peluang untuk bertahan tanpa dukungan berkelanjutan dari Washington, bahkan menyarankan agar Ukraina berkomitmen untuk bergabung dalam perang AS di luar negeri untuk mendapatkan lebih banyak bantuan militer.[IT/r]