Media: UE Tidak Lagi Dapat Memberikan Senjata ke Ukraina dari Persediaannya

IslamTimes - Negara-negara Uni Eropa tidak lagi dapat memberikan senjata ke Ukraina dari persediaan mereka tanpa membahayakan keamanan mereka sendiri, lapor Politico, mengutip seorang pejabat Eropa.

“Kami tidak bisa terus-terusan menyumbang dari simpanan kami sendiri,” kata pejabat tersebut, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.Menurut outlet media tersebut, “pejabat tersebut menambahkan bahwa masih ada dukungan publik dan politik yang kuat terhadap perjuangan Ukraina, namun 'kami telah memberikan segalanya agar tidak membahayakan keamanan kami sendiri.'”Seorang pejabat pemerintah AS, pada gilirannya, mengatakan kepada Politico bahwa setelah 18 bulan pertempuran skala industri yang intens, persediaan di Eropa hampir habis. Outlet berita tersebut mengatakan, mengutip para pejabat AS, bahwa Pentagon masih memiliki senjata untuk dikirim ke Ukraina, namun “kehabisan uang untuk mengisi kembali persediaannya.”The Wall Street Journal melaporkan pada tanggal 2 Oktober, mengutip para pejabat Pentagon, bahwa Departemen Pertahanan AS memiliki sisa $5,2 miliar untuk memberikan dukungan militer kepada Ukraina, yang “kira-kira setara dengan nilai persenjataan yang telah dikirim oleh pemerintahan Biden ke Ukraina selama perang enam bulan terakhir.”[IT/r]