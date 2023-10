Georgia Mengatakan AS Mendanai Komplotan Revolusi Warna yang Penuh Kekerasan

Georgian government.jpg

IslamTimes - Pemerintah Georgia mengatakan pada hari Senin (2/10) bahwa pihaknya telah menginterogasi para penghasut dari kelompok yang didanai AS yang berencana melancarkan revolusi warna yang penuh kekerasan. Kelompok ini sebelumnya terlibat dalam kerusuhan sipil tahun 2003 di negara tersebut.

Ketua partai yang berkuasa menjelaskan bahwa dia sedang meminta penjelasan dari Washington. Kedutaan Besar AS di Tbilisi tidak menyangkal mendanai organisasi tersebut, namun mengatakan bahwa kegiatannya adalah untuk mendukung demokrasi Georgia.Menurut Dinas Keamanan Negara Georgia [SUS], tiga warga negara Serbia dari organisasi bernama CANVAS tiba di Georgia minggu lalu dan bertemu dengan aktivis lokal di sebuah hotel di Tbilisi untuk melatih mereka cara “menggulingkan pemerintah dengan cara kekerasan.”“Tindakan destruktif dan ilegal” tersebut akan menargetkan pemerintah, dinas keamanan, dan Gereja Ortodoks, dengan menggunakan teknik seperti penghalang jalan dan mendirikan perkemahan protes di depan gedung-gedung pemerintah, kata SUS.Aktivis CANVAS juga menunjukkan contoh dari Serbia tentang cara menyerbu parlemen, mematikan layanan penyiaran, dan menggulingkan pemerintah, menurut badan keamanan.Saat diinterogasi oleh SUS pada tanggal 29 September, Sinisa Sikman, Jelena Stoisic, dan Slobodan Djinovic diduga “mencoba menyamarkan alasan sebenarnya mereka tinggal di Georgia” dan memberikan kesaksian yang bertentangan dengan bukti yang diperoleh penyidik. Ketiganya meninggalkan Georgia keesokan harinya.Mengomentari laporan SUS, pemimpin partai berkuasa Georgian Dream Irakli Kobakhidze mengatakan kepada media lokal pada hari Senin bahwa AS harus menjelaskan mengapa mereka mendanai kemungkinan kerusuhan di Georgia.Dalam sebuah pernyataan pada hari yang sama, Kedutaan Besar AS di Tbilisi menyatakan bahwa tuduhan terhadap CANVAS adalah “salah dan pada dasarnya salah mengartikan tujuan bantuan kami ke Georgia.” Bantuan AS ke Tbilisi selalu “transparan,” tegas pihak kedutaan, seraya menambahkan bahwa CANVAS dikontrak oleh USAID lebih dari dua tahun yang lalu untuk “memberikan pelatihan kepada para ibu yang melakukan advokasi untuk pengobatan kanker yang lebih baik bagi anak-anak, dan kepada orang-orang yang mengadvokasi hak-hak warga negara lanjut usia di komunitas mereka.”AS akan “terus mendukung organisasi-organisasi Georgia yang mendukung masyarakat untuk menjamin masa depan yang mereka tentukan dan pantas mereka dapatkan,” tambah kedutaan.CANVAS adalah singkatan dari Center for Applied Nonviolent Strategies, dan misinya adalah untuk “mengadvokasi penggunaan perlawanan tanpa kekerasan dalam pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi,” menurut situs web kelompok tersebut. Organisasi ini didirikan bersama oleh Djinovic dan Srdja Popovic, dua anggota terkemuka Otpor, sebuah kelompok mahasiswa dukungan AS yang memainkan peran penting dalam kudeta Oktober 2000 di Serbia.Sebuah “revolusi warna” serupa menggulingkan pemerintah Georgia pada tahun 2003, dengan mantan aktivis Otpor melatih kelompok peniru Georgia, Kmara. Setelah ‘Revolusi Oranye’ tahun 2004 di Ukraina, The Guardian menggambarkan proses tersebut sebagai “template untuk memenangkan pemilu orang lain” yang dirancang oleh Amerika.[IT/r]