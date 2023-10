Sayyid Nasrallah: AS di Balik Krisis Migrasi Suriah di Lebanon; Normalisasi Apa Pun Tidak Boleh Dimaafkan

Secretary General of Lebanon’s Hezbollah resistance movement Sayyed Hassan Nasrallah

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato dalam festival yang diselenggarakan oleh Hizbullah di Kompleks Sayyid al-Shuhada untuk merayakan ulang tahun Nabi Muhammad dan cucunya Imam Jaafar al-Sadiq [as], dan Pekan Persatuan Islam.

Di awal pidatonya, Sayyid Nasrallah mengucapkan selamat kepada umat Islam atas kesempatan tersebut, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyambut dan memuji peringatan peringatan Maulid yang megah di Yaman meskipun dalam keadaan yang sulit, yang mencerminkan keterikatan masyarakat Yaman terhadap Nabi Islam.Sayyid Hasan lebih lanjut mendesak seluruh umat Islam untuk mengikuti teladan Yaman dalam merayakan hari kelahiran Nabi.Beralih ke serangan teroris baru-baru ini di Pakistan, Sayyid Nasrallah mengecam Takfiri dan penjahat teroris yang menargetkan orang-orang yang merayakan peringatan Maulid, dan memperingatkan bahwa tumor Takfiri ini akan kembali ke dunia Muslim di mana mereka yang menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad [as] ] harus dibunuh.Sayyid Nasrallah menyoroti pentingnya menjaga acara keagamaan seperti itu, dan menyebut Maulid sebagai salah satu hari yang paling penting. Sayyid Hasan kemudian menyerukan kerja sama dan perencanaan untuk menjadikan acara Maulid sebagai ruang ekspresi dan hari-hari kegembiraan yang berbeda, dalam rentang waktu seminggu antara tanggal 12 dan 17 Rabiul Awwal.Pada tataran serangan sistematis terhadap nilai-nilai kemanusiaan, Sayyid Nasrallah menilai ada pihak yang ingin merendahkan martabat manusia hingga ke tingkat paling rendah dengan mengedepankan homoseksualitas dan menyerupai binatang.“Mereka menggunakan perang media atau apa yang disebut ‘perang lunak’ untuk melemahkan masyarakat, sebuah tujuan yang tidak dapat dicapai melalui perang militer.”Mengenai pentingnya Al-Qur'an yang merupakan kitab suci Nabi Muhammad SAW, Sayyid Nasrallah merujuk pada salah satu mukjizat Al-Qur'an yaitu Allah SWT berjanji bahwa agama tersebut akan dilestarikan dan akan beredar setelahnya. wafatnya Nabi, dan hal ini terjadi mengingat saat ini terdapat 1,5 miliar umat Islam di dunia.“Salah satu aspek dari perang media adalah menebarkan perselisihan di kalangan umat Islam, dan inilah sebabnya kita merayakan Pekan Persatuan Islam karena kita tidak perlu mengacu pada pentingnya persatuan ini,” tegas Yang Mulia, menekankan bahwa “Umat harus melakukannya. memikul tanggung jawab atas apa yang dihadapi rakyat Palestina dan Masjid Aqsa.”Juga di tingkat Palestina, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa Zionis harus mendengarkan suara Dunia Islam ketika menyangkut kiblat pertama umat Islam; al-Quds. “Negara mana pun yang menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’ harus dikecam karena ini adalah pengabaian terhadap Palestina dan pemberdayaan musuh, yang tidak boleh dimaafkan,” pemimpin perlawanan tersebut menggarisbawahi.Beralih ke perbatasan Lebanon, Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa penggunaan istilah demarkasi perbatasan darat Lebanon dengan wilayah Palestina yang diduduki adalah salah karena perbatasan sudah ada batasnya.“Menghubungkan masalah perbatasan darat dengan urusan kepresidenan Lebanon adalah sesuatu yang salah,” Sayyid Hasan Nasrullah menambahkan, menjelaskan bahwa hak Lebanon atas air sama dengan hak atas tanahnya; “Kami memulihkannya sepenuhnya dan tidak akan pernah mengkompromikannya dengan file lain.”Di halaman yang sama, pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa perlawanan siap mendukung negara Lebanon dalam langkah apapun untuk mencapai pembebasan tanah.Mengesampingkan perkembangan apa pun mengenai masalah kepresidenan, Sayyid Nasrallah malah mendesak upaya yang dilakukan terkait hal ini.Terkait dengan krisis akibat migrasi warga Suriah ke Lebanon, Sayyid Nasrallah menilai bahwa rencana yang disetujui secara nasional terkait permasalahan pengungsi Suriah dapat menjadi solusi atas krisis ini.“Pihak utama yang bertanggung jawab atas migrasi ke Lebanon adalah pihak yang memicu perang di Suriah; Yang saya maksud adalah pemerintahan AS,” tegas Sayyid Nasrullah, dan kemudian menyalahkan AS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas migrasi ekonomi setelah menerapkan Caesar Act di Suriah.“Bagi mereka yang percaya bahwa migrasi Suriah mengancam keberadaan Lebanon, mereka harus memberitahu Washington bahwa pencabutan Caesar Act akan menyelamatkan Lebanon,” saran Sayyid Nasrallah, dan menyerukan penanganan migran dalam kerangka hukum dan etika.“Seandainya Hizbullah bertanggung jawab atas keputusan negara, PM akan berangkat ke Damaskus untuk menyelesaikan krisis migran,” kata pemimpin perlawanan tersebut, menekankan bahwa ancaman terhadap demografi, eksistensi, dan bangsa berasal dari kebijakan AS yang membosankan dan berani. di Lebanon.[IT/r]