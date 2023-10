Trump Meraup Lebih Dari $100 Juta Melalui Penipuan, Kata New York Saat Pengadilan Dimulai

Donald Trump

IslamTimes - Donald Trump menyerang jaksa agung dan hakim New York yang mengawasi persidangan penipuan perdata yang dimulai pada hari Senin (2/10), dengan seorang pengacara negara bagian menuduh mantan presiden tersebut menghasilkan lebih dari $100 juta dengan berbohong tentang kerajaan real estatnya.

Jaksa Agung Letitia James menuntut denda setidaknya $250 juta, larangan permanen terhadap Trump dan putranya Donald Jr dan Eric menjalankan bisnis di New York, serta larangan real estate komersial selama lima tahun terhadap Trump dan Trump Organization.Kesaksian di ruang sidang Manhattan dimulai setelah pernyataan pembukaan, dengan Donald Bender, mitra di Mazars USA dan akuntan lama di bisnis Trump, sebagai saksi pertama di negara bagian tersebut.Trump mengatakan kepada wartawan sebelum persidangan dimulai bahwa kasus tersebut adalah sebuah "penipuan", sebuah "kepalsuan" dan balas dendam politik yang dilakukan oleh James, dan saat istirahat makan siang dia menyebut Demokrat sebagai "orang yang korup, orang yang buruk". ."Dia juga tidak segan-segan menilai hakim Arthur Engoron yang menyebutnya sebagai partisan Partai Demokrat yang menggunakan kasus ini untuk mengganggu pemilihan presiden tahun 2024, di mana Trump memegang keunggulan besar dalam nominasi Partai Republik.“Ini adalah hakim yang harus diberhentikan,” kata Trump kepada wartawan. "Ini adalah hakim yang seharusnya tidak lagi menjabat."Tim kampanye Trump memanfaatkan awal persidangan untuk menggalang dana, dengan mengatakan bahwa ia membela keluarga dan reputasinya dari Partai Demokrat New York yang disebut sebagai “tiran korup.”Kasus ini menyangkut tuduhan Jaksa Agung bahwa Trump menggelembungkan aset dan kekayaan bersihnya dari tahun 2011 hingga 2021 untuk mendapatkan pinjaman bank yang menguntungkan dan menurunkan premi asuransi.James menuduh Trump melakukan penilaian yang terlalu tinggi terhadap aset-asetnya, termasuk apartemen penthouse Trump Tower di Manhattan, properti Mar-a-Lago di Florida, dan berbagai gedung perkantoran serta klub golf, dan menggelembungkan kekayaannya sendiri sebanyak $2,2 miliar.“Ini bukan bisnis seperti biasa, dan ini bukan cara pihak-pihak yang canggih berurusan satu sama lain,” kata Kevin Wallace, pengacara dari kantor James, dalam pernyataan pembukaannya. “Ini bukanlah kejahatan tanpa korban.”Christopher Kise, pengacara Trump, membalas dalam pernyataan pembukanya bahwa keuangan Trump sepenuhnya legal.[IT/r]"Dia telah menghasilkan banyak uang karena benar dalam investasi real estat," kata Kise. “Tidak ada niat untuk menipu, tidak ada tindakan ilegal, tidak ada gagal bayar, tidak ada pelanggaran, tidak ada ketergantungan pada bank, tidak ada keuntungan yang tidak adil, dan tidak ada korban.”Alina Habba, pengacara lainnya, secara terpisah mengatakan kepada Engoron bahwa aset Trump adalah "properti Mona Lisa" yang bisa mendapatkan harga premium jika Trump menjualnya.Pekan lalu, hakim memutuskan Trump, putra-putranya yang sudah dewasa, dan 10 perusahaannya bertanggung jawab atas penipuan, dengan menggambarkan dengan pedas bagaimana para terdakwa membuat penilaian.Dia mengatakan hal ini termasuk menilai apartemen Trump Tower seolah-olah ukurannya tiga kali lipat dari ukuran sebenarnya dan bernilai $327 juta, dan memperkirakan bahwa Mar-a-Lago bernilai hingga $739 juta meskipun nilai penilaiannya tidak lebih dari $28 juta.Trump juga menghadapi beberapa masalah hukum lainnya, yang menguras keuangan, dan menjadikannya orang pertama atau mantan presiden AS yang didakwa secara pidana.Dia telah didakwa secara pidana di Washington atas upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2020, di Georgia atas tindakannya untuk membalikkan hasil pemilu di sana, di Florida atas penanganannya terhadap dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya, dan di New York atas pembayaran uang tutup mulut. kepada seorang wanita terkenal.Trump membantah semua kesalahannya dan mengaku tidak bersalah.[IT/r]