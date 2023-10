Korea Utara: Senjata Pemusnah Massal Amerika adalah Ancaman Terbesar

North Korea & US Flags.jpg

IslamTimes - Menolak klaim Pentagon terhadap negaranya, Korea Utara mengatakan bahwa senjata pemusnah massal Amerika adalah ancaman terbesar bagi dunia.

Penerbitan dokumen strategis Kementerian Pertahanan AS dan penyebutan pemerintah Korea Utara sebagai ancaman berkelanjutan terhadap Washington dan dunia dibarengi dengan reaksi tajam dari pemerintah Pyongyang.Korea Utara pada Rabu (4/10) pagi menolak klaim Pentagon terhadap negaranya, dan mengatakan bahwa senjata pemusnah massal Amerika adalah ancaman terbesar bagi dunia.Menurut kantor berita "Yonhap", pernyataan Pyongyang mengatakan: "Ancaman terbesar dari senjata pemusnah massal terhadap dunia berasal dari Amerika sendiri. Amerika telah mengumumkan niatnya yang berbahaya dan agresif untuk mengancam Korea Utara dan merebut dominasi militer atas dunia.Korea Utara melanjutkan: "Ancaman dari AS telah memaksa kami untuk menggunakan pencegahan yang kuat untuk melawan ancaman sembrono jangka menengah dan jangka panjang dari senjata pemusnah massal AS terhadap Korea Utara."Sebelumnya, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam pertemuan penting parlemen negaranya, menyerukan peningkatan produksi senjata nuklir negaranya dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada Amerika Serikat.Kim, meskipun mengutuk penguatan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, mengatakan bahwa kerja sama tripartit ini adalah ancaman nyata terburuk yang memerlukan penguatan persenjataan nuklir Korea Utara secara eksponensial dan diversifikasi kemampuan serangan nuklirnya.Beberapa hari lalu, juru bicara Kementerian Industri Energi Nuklir Korea Utara mengumumkan bahwa Badan Energi Atom Internasional telah menjadi corong Amerika Serikat.[IT/r]