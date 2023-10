Washington: Normalisasi Hubungan dengan Israel adalah Untuk Melawan Iran

IslamTimes - Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa manfaat Washington dari perjanjian normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan rezim Zionis adalah peran mereka dalam menghadapi aktivitas Iran di kawasan.

Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, "Vedant Patel" menuduh Republik Islam Iran melakukan "aktivitas yang tidak stabil dan jahat" di kawasan Asia Barat selama konferensi pers pada Selasa (3/10) malam.Menanggapi pertanyaan tentang komentar pejabat Iran mengenai perjanjian normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan rezim sementara Zionis, Patel mengatakan: "Saya harus mengatakan bahwa kami tidak terlalu tertarik dengan pandangan mereka, karena apa yang kami pikirkan adalah bahwa kesepakatan normalisasi hubungan dapat membawa dampak baik bagi kawasan.Menurut situs Kementerian Luar Negeri AS, dia menambahkan: "Hubungan bilateral kami dengan pihak-pihak dalam perjanjian normalisasi (Tel Aviv dan negara-negara Arab) disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam menghadapi dan memerangi kejahatan dan aktivitas rezim Iran yang tidak stabil di wilayah tersebut, mereka memang melakukannya".Diplomat Amerika ini juga menyatakan tentang peluncuran drone Iran dan kerja sama militer dengan Rusia: “Saya pikir penggunaan peralatan militer Iran, apa pun itu, dapat memiliki risiko memainkan peran yang lebih besar dalam aktivitas destruktif dan destabilisasi rezim Iran. ."Oleh karena itu, Patel menyatakan: “Kami menghabiskan sebagian besar tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk membicarakan kemitraan keamanan mendalam antara Iran dan Federasi Rusia. Oleh karena itu, potensi sistem senjata baru apa pun tentu berisiko memperburuk aktivitas yang sangat kejam dan mengganggu stabilitas ini.”Dia menambahkan: “Apa yang akan dilakukan Amerika adalah kami akan terus menggunakan alat yang kami miliki untuk meminta pertanggungjawaban rezim Iran, dan kami akan melakukan ini melalui komunikasi yang erat dengan sekutu dan mitra kami Uni Eropa. Kami akan melakukannya Troika Eropa dan organisasi multilateral terkait lainnya.Berdasarkan pernyataan tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga menolak menjawab pertanyaan tentang pembicaraan pada hari Selasa (3/10) oleh Hossein Amirabdollahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, tentang permintaan bekas pemerintahan Washington kepada Tehran menyusul pembunuhan kriminal komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, Jenderal Qassem Soleimani.", dia mengelak.[IT/r]