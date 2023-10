McCarthy Keluar: AS Kehabisan Uang untuk Mendanai Gaji Pasukan Ukraina

Kevin McCarthy ousting of House speaker.jpg

IslamTimes - Penggulingan bersejarah Ketua DPR Kevin McCarthy menambah ketidakpastian terhadap prospek bantuan AS ke Ukraina, setelah dukungan untuk Kiev tidak termasuk dalam rancangan undang-undang pendanaan pemerintah AS baru-baru ini, sehingga Joe Biden harus bergantung pada ketua DPR dari Partai Republik tersebut untuk membuat kesepakatan terpisah.

Presiden AS mengatakan pada akhir pekan bahwa dukungan AS untuk Ukraina tidak dapat diganggu “dalam keadaan apa pun” dan bahwa dia sepenuhnya mengharapkan McCarthy “untuk menjaga komitmennya untuk mengamankan jalur tersebut dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina ketika mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan. ”.Kebutuhan untuk meningkatkan dukungan bagi Kiev menjadi lebih mendesak, dengan Laksamana Rob Bauer, pejabat militer paling senior NATO, mengatakan pada hari Selasa (3/10) bahwa “bagian terbawahnya sekarang sudah terlihat”, dimana Ukraina dikatakan menembakkan ribuan peluru – banyak di antaranya yang datang dari NATO – setiap hari.Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka yakin AS pada akhirnya akan memberikan lebih banyak bantuan untuk Ukraina, tidak peduli nasib kepemimpinan McCarthy, namun dengan keluarnya McCarthy, perhatian kini beralih ke pandangan calon penerusnya.Perwakilan Steve Scalise, anggota DPR nomor dua dari Partai Republik, telah lama diunggulkan untuk mengambil alih jabatan ketua setelah McCarthy, dan menerima nilai B, satu peningkatan dari nilai B-minus yang diperoleh McCarthy. Namun, Partai Republik sayap kanan Matt Gaetz, yang memimpin upaya untuk menggulingkan McCarthy dan mengatakan dia akan mendukung Scalise, menerima nilai F.Ketua Komite Kehakiman DPR Jim Jordan dan bintang garis keras yang sedang naik daun, Perwakilan Byron Donalds, juga menerima Fs.Perwakilan Tom Emmer, anggota Partai Republik di DPR, mendapat peringkat tertinggi, A.Washington telah mengirimkan bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan senilai $113 miliar kepada pemerintah Kiev sejak Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022.Para pemimpin di Senat, yang dikuasai secara sempit oleh Partai Demokrat, telah berjanji untuk mengambil undang-undang dalam beberapa minggu mendatang untuk menjamin kelanjutan keamanan dan dukungan ekonomi AS untuk Ukraina.Biden mengadakan pembicaraan seru dengan para pemimpin negara-negara sekutu, Uni Eropa dan aliansi militer NATO pada hari Selasa tentang melanjutkan dukungan terkoordinasi untuk Ukraina, di tengah kekhawatiran bahwa dukungan terhadap upaya perang Kiev melawan Rusia semakin memudar.Sementara itu, Wall Street Journal yang berbasis di New York melaporkan pada hari Selasa bahwa Pentagon, Gedung Putih, dan pejabat Ukraina telah memperingatkan bahwa tanpa suntikan dana baru dari Kongres AS, perang pimpinan Barat melawan Rusia akan hilang dan Moskow akan kalah. akan mendapatkan wilayah sekali lagi.Menurut artikel WSJ, saat ini, Amerika Serikat dan negara-negara donor lainnya menanggung gaji 150.000 pegawai negeri di Ukraina, serta lebih dari setengah juta pendidik dan staf sekolah, di samping berbagai biaya pemerintah, termasuk subsidi kesehatan dan perumahan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell pada bulan September bahwa Ukraina akan menghadapi krisis ekonomi dan politik yang signifikan selama serangan balasan mereka terhadap Rusia pada musim gugur ini jika Kongres menghentikan bantuan ke Kiev.[IT/r]