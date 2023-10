Produksi Minyak Iran Mencapai Level Tertinggi sejak Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA

Iran oil exports hit highest level since re-imposition of US sanctions.jpg

IslamTimes - Iran telah memproduksi 3,15 juta barel minyak per hari, yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2018.

Menurut laporan International Economic Reporter yang dikutip Mercopress, keputusan OPEC+ untuk mengurangi pasokan minyak di satu sisi dan tindakan sukarela Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyaknya sebesar 1 juta barel menyebabkan kenaikan harga pasar minyak pada sejak Juli tahun 2017 .Statistik OPEC menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan ekspor minyak Saudi, peningkatan ekspor minyak Iran dan Nigeria telah menyebabkan peningkatan produksi minyak OPEC sebesar 120.000 barel per hari pada bulan September dibandingkan bulan Agustus.Statistik dari OPEC, perusahaan minyak, dan perusahaan pelacak kapal tanker menunjukkan bahwa pada bulan September, negara-negara anggota OPEC memproduksi total 27,73 juta barel minyak per hari.Nigeria menambah produksi minyaknya sebesar 110 ribu barel dan Iran memproduksi 3,15 juta barel minyak per hari, yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2018.Pada pertengahan Agustus, seorang pejabat Iran mengumumkan bahwa ekspor minyak negara kami melebihi 1,4 juta barel per hari. Perusahaan Minyak Nasional Iran juga telah mengumumkan bahwa produksi minyak di negara kita akan meningkat menjadi 3,5 juta barel per hari pada akhir September.[IT/r]