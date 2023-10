Pengacara: Tahanan Gitmo Terus Disiksa oleh CIA Secara Fisik dan Mental

Gitmo detainees continue to be tortured by CIA physically, mentally.jpg

IslamTimes - Penyiksaan selalu terjadi di Teluk Guantanamo dalam berbagai bentuk dan para narapidana di sana terus disiksa secara fisik dan psikologis, kata seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di AS.

Alka Pradhan, yang mewakili para tahanan Teluk Guantanamo serta korban serangan pesawat nirawak AS, menggambarkan berbagai bentuk penyiksaan yang lazim di fasilitas penahanan Amerika yang terkenal kejam, juga dikenal sebagai Gitmo, di tenggara Kuba.“Pada masa-masa awal, penyiksaan dilakukan dalam bentuk pemukulan dan pemaksaan ketelanjangan, kelaparan dan cekok makan, serta teknik mengerikan lainnya,” kata Pradhan, mengacu pada pelembagaan penyiksaan di Gitmo.“Sekarang, penahanan sewenang-wenang selama puluhan tahun, dan kurangnya kunjungan keluarga serta perawatan medis – termasuk prosedur yang salah atau di bawah standar yang dilakukan oleh staf yang tidak berkualifikasi – terus menyiksa orang-orang ini secara psikologis dan fisik.”Pradhan, salah satu pengacara hak asasi manusia terkemuka di AS, saat ini menjabat sebagai Penasihat Hak Asasi Manusia di Komisi Militer Teluk Guantanamo. Dia sebelumnya adalah Penasihat Kontra-Terorisme di Reprieve US, di mana dia mewakili beberapa tahanan Teluk Guantanamo.Dia juga melakukan advokasi dan litigasi atas nama warga sipil yang menjadi korban serangan pesawat nirawak AS di Yaman dan Pakistan dan telah memberi nasihat kepada pemerintah AS mengenai kepatuhan terhadap kewajiban hukum internasional.Pekan lalu, Pradhan diundang ke Parlemen Eropa untuk berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Gitmo di tengah meningkatnya seruan dari para pembela hak asasi manusia untuk menutup pusat penahanan AS yang terkenal kejam itu.Dia adalah seorang pengacara yang mewakili Ammar al-Baluchi, seorang warga negara Iran, yang menderita penyiksaan tingkat tinggi di tangan CIA dan bahkan ditolak perawatan medisnya oleh Gedung Putih.“Ammar, seorang warga negara Iran, disiksa secara brutal selama 3,5 tahun di “situs hitam” – penjara rahasia CIA di seluruh dunia – sebelum dia dikirim ke Teluk Guantanamo pada bulan September 2006,” kata Pradhan kepada situs Press TV.“Menurut catatan CIA, personel CIA menggunakan dia sebagai manusia percobaan, membenturkan kepalanya ke dinding berulang kali selama berjam-jam, untuk mendapatkan sertifikasi interogator mereka. Mereka juga menyiksanya dengan air, memborgol pergelangan tangan di atas kepala, memukul, memaksa telanjang, dan memaksa kelaparan. Hampir sepanjang waktunya di tempat-tempat gelap, dia kurang tidur, pertama karena musik yang memekakkan telinga, dan kemudian karena lampu neon 24/7,” dia buru-buru menambahkan.Ammar, pengacara hak asasi manusia Amerika, mengatakan saat ini berusia 46 tahun dan menderita beberapa cedera otak karena penyiksaan CIA serta gangguan stres pasca-trauma (PTSD) yang parah, ketidakmampuan untuk tidur secara normal dan penurunan kognitif, tidak mendapatkan perawatan medis yang layak oleh pemerintah AS.“Mereka tidak akan mengizinkan pengambilan riwayat medis yang membahas penyebab penyakitnya (penyiksaan), Departemen Pertahanan (Departemen Pertahanan AS) tidak akan mengizinkan dokter independen untuk merawatnya, dan menurut Kepala Petugas Medis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan medis yang kompleks atau melakukan operasi yang tepat di sini,” katanya.“Meskipun ada permohonan, Gedung Putih dan Departemen Pertahanan sama sekali menolak untuk menerapkan program rehabilitasi medis dan penyiksaan yang layak di sini atau melakukan pemindahan kemanusiaan terhadap para pria yang tersisa ke tempat-tempat di mana mereka dapat menerima perawatan yang mereka butuhkan.”Pradhan juga berbicara tentang komisi militer Guantanamo yang dibentuk oleh pemerintah AS yang hanya memperburuk kondisi menyedihkan para narapidana di Gitmo.Komisi militer ini, katanya dalam percakapan dengan situs Press TV, dibentuk untuk “mendapatkan keuntungan dari penyiksaan CIA sambil menyembunyikan sebanyak mungkin rincian program penyiksaan.”“Pemerintah AS secara sadar mengambil keputusan setelah peristiwa 9/11 untuk menyiksa laki-laki di luar negeri dibandingkan membawa mereka ke pengadilan untuk diadili. Ketika mereka tidak bisa lagi menyembunyikan mereka di penjara rahasia, sudah terlambat untuk mengadili mereka di pengadilan AS karena penyiksaan tersebut,” kata Pradhan.“Undang-undang Komisi Militer dibuat untuk memungkinkan pemerintah menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dari penyiksaan (sebagian besar bukti yang diberikan terhadap orang-orang ini), namun juga untuk mencegah pemerintah memberikan informasi yang kami perlukan kepada pihak pembela mengenai faktor-faktor yang meringankan atau meringankan hukuman – seperti yang dialami oleh para pria tersebut. penyiksaan di situs-situs hitam CIA,” tambahnya.Pengacara yang bermarkas di AS tersebut mengatakan bahwa pemerintah AS telah “terus-menerus melanggar hak istimewa pengacara-klien, dengan memasang alat penyadap di ruang pertemuan kami dan FBI berupaya untuk menempatkan seorang informan dalam satu tim pembela”, seraya menyatakan bahwa korupsi di komisi militer “menghalangi segala bentuk tindakan yang tidak pantas dilakukan ”keadilan."Mengenai alasan pemerintah AS memilih fasilitas penahanan di Kuba, jauh dari daratan, untuk menahan orang-orang setelah serangan 9/11, Pradhan mengatakan keputusan tersebut diambil agar AS “menjalankan kendali penuh” dan hukum internasional dan domestik tidak berlaku. .“Sampai hari ini, AS menolak untuk menerapkan Konstitusi di komisi militer, atau seluruh ketentuan Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa terhadap tahanan yang tersisa. Dan para tahanan itu sendiri tidak mempunyai upaya hukum yang nyata - mereka tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan hukum di Amerika Serikat, dan tidak ada negara yang akan memberikan sanksi kepada AS atas perlakuan ilegal terhadap orang-orang ini,” katanya.Seruan internasional untuk menutup fasilitas penahanan yang terkenal itu semakin keras, namun pemerintahan Joe Biden, seperti pemerintahan sebelumnya, telah mengadopsi kebijakan membuang-buang waktu.Pradhan mengatakan kekuatan kampanye propaganda AS di sekitar Guantanamo pada awalnya, “memberi label pada semua orang di sini sebagai “yang terburuk dari yang terburuk” dan mengkategorikan mereka semua sebagai pejuang melawan Amerika Serikat, terbukti mustahil untuk diubah.”“Terlepas dari kenyataan bahwa seharusnya tidak ada seorang pun yang ditahan di Guantanamo, sebagian besar dijual ke AS untuk pembayaran hadiah, dan hanya segelintir orang yang pernah didakwa, sebagian besar orang Amerika masih percaya bahwa semua tahanan di Guantanamo adalah teroris,” katanya. situs web Pers TV.“Presiden Obama mempunyai kemampuan untuk mengatakan kebenaran tentang orang-orang di Guantanamo, bahkan ketika Kongres menghentikannya untuk menutup fasilitas tersebut, namun dia tidak melakukannya. Informasi yang salah mengenai para tahanan ini menyebabkan banyak negara tidak mau menerima mereka dan Kongres telah melarang pemindahan para tahanan tersebut ke wilayah AS.”[IT/r]