Bin Salman dari Saudi Menjual Palestina: Normalisasi demi Keamanan   

Mohammed bin Salman, Saudi Arabia’s crown prince

IslamTimes - Pada tahun 1945, Abdulaziz Al Saud, raja pertama Arab Saudi, menandatangani perjanjian “minyak untuk keamanan” dengan mantan Presiden AS Franklin D. Roosevelt, yang menandai pengalihan kepemimpinan proyek Barat di Timur Tengah dari Inggris ke AS.

Dengan demikian, misi melindungi kerajaan, emirat, dan syekh Teluk dialihkan dari kendali Inggris ke Amerika. Saat itu, entitas perampas Zionis Israel sedang dibangun. Dia muncul di bawah perlindungan Inggris dan kemudian Amerika, mirip dengan kerajaan, emirat, dan syekh sebelumnya tetapi dengan sistem dan tugas yang berbeda. Bahkan pada puncak perlawanan Arab terhadap pendudukan Zionis Israel di Palestina, Abdul Aziz tampak apatis mengenai hal ini, menyiratkan bahwa dia sebenarnya telah menjual Palestina pada saat itu.Sejak awal berdirinya, hubungan antara negara-negara Barat – yang dipimpin oleh Inggris dan kemudian Amerika Serikat – dengan negara-negara Teluk dan Zionis Israel bersifat struktural. Bahkan sebelum jatuhnya Kesultanan Ottoman, Teluk memainkan peran penting, ketika Abdul Aziz melawan Ottoman hingga dia mengusir mereka dari Semenanjung Arab.Faktanya, AS melacak hampir setiap perubahan suksesi di negara-negara Teluk, baik dari satu penguasa ke penguasa lainnya atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, hal tersebut menjadi elemen yang hilang dalam isu pewaris takhta Saudi Putra Mahkota Mohammad bin Salman Al-Saud. Oleh karena itu, setiap perjanjian pertahanan yang dibahas antara Arab Saudi dan AS terutama memprioritaskan perlindungan Bin Salman dari lawan-lawan internalnya dibandingkan lawan-lawan eksternal dengan mengadopsi pemerintahannya dan menyelesaikan setiap perselisihan kekuasaan dengan jaminan dan restu Amerika. Mengikuti jejak Inggris, AS lebih memihak satu kelompok dibandingkan kelompok lain dalam satu keluarga atau suku, memastikan terpenuhinya skema dan dominasi kelompok tersebut dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ketika kekhawatiran berkembang mengenai kemungkinan perubahan apa pun, hal ini disebabkan oleh upaya AS untuk mengurangi biaya perlindungan ini, atau mungkin menarik seluruh biaya perlindungan ini dalam beberapa tahun terakhir, dan bukan karena rezim Teluk tidak lagi memerlukannya.Para analis strategis di Barat, yang memiliki pengetahuan awal mengenai apa yang sedang direncanakan, telah berbicara secara luas mengenai bagaimana Timur Tengah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi Washington. Analisis ini meniadakan pembenaran atas kehadiran pasukan Amerika di sana, setidaknya dalam jumlah besar saat ini, dan membenarkan pemanfaatan yang lebih baik atas kemampuan-kemampuan ini di Asia Timur, di mana China merupakan ancaman yang akan segera terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan ekspansi globalnya, yang mencapai wilayah Tengah. Timur, khususnya Teluk, yang kini menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.Dalam arti yang lebih jelas, ancaman China telah bergeser ke Timur Tengah, dan Amerika harus mengatasinya. Dengan demikian, pasukan militer Amerika tidak perlu lagi dipindahkan ke Asia Timur. Selain itu, perang di Ukraina, yang menguras tenaga dan melelahkan negara-negara Barat, mengharuskan Rusia untuk tetap tinggal di wilayah yang biasanya dikepung oleh Rusia, yaitu Timur Tengah. Hal ini mendorong beberapa pejabat Rusia untuk menuduh AS berencana kembali ke Afghanistan setelah hanya dua tahun berperang kemudian melarikan diri darinya.Ini adalah kerangka kerja yang biasanya digunakan untuk menyusun perjanjian AS-Saudi-Zionis Israel; sisanya adalah detail. Kapan pun Riyadh, dengan rezim barunya, yakin akan keamanan Amerika, bagi Bin Salman tidak lagi menjadi masalah apakah Zionis Israel membuat apa yang disebut “konsesi” dengan Palestina atau tidak. Artinya, menurut putra mahkota, Arab Saudi dan bahkan rezim Saudi adalah yang utama dan utama.Selain itu, terlepas dari rincian perjanjian keamanan atau militer yang sedang dibahas antara AS dan Arab Saudi dan apa pun bentuknya, ada satu elemen mendasar yang tidak akan secara resmi dimasukkan dalam perjanjian mana pun. Elemen ini dianggap sebagai pengakuan Amerika sebelumnya atas “legitimasi” Bin Salman untuk secara hukum menggantikan ayahnya ketika saatnya tiba, baik dalam hidup atau setelah kematian, meskipun Amerika menolak, bukan menerima.Oleh karena itu, tidak ada bedanya apakah perjanjian tersebut dibuat dengan gaya Korea Selatan, Jepang, atau Bahrain, dengan beberapa fitur tambahan, karena model inilah yang diterima AS dan model inilah yang memungkinkan Washington menghindari membela negara lain ketika diinginkannya, memfasilitasi pengesahannya oleh Kongres.Akibatnya, tidak ada proposal perjanjian yang akan mengikat Washington pada kewajiban yang sama seperti negara-negara anggota NATO, terutama mengingat Pasal 5 Piagam NATO, yang menganggap penyerangan terhadap salah satu anggotanya sama dengan menyerang seluruh negaranya. Bahkan jika Kerajaan Saudi bisa menjadi sekutu utama AS di luar Atlantik, seperti Zionis Israel, masih diragukan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari AS. Hal ini karena standar klasifikasi ini adalah standar Zionis Israel, bukan Atlantik, dan pasukan pendudukan Zionis Israel tidak mematuhi apa yang dipatuhi oleh pasukan Atlantik dalam hal serangan. Namun, sebenarnya komitmen Amerika terhadap keamanan Zionis Israel lebih kuat dibandingkan komitmen Washington terhadap negara lain, baik di dalam maupun di luar Atlantik.Akibatnya, normalisasi Saudi dengan Zionis `Israel`, yang dapat diumumkan kapan saja, akan menggabungkan semua agen AS di wilayah tersebut, sebuah skenario yang tidak mungkin terjadi selama tujuh dekade terakhir karena permusuhan masyarakat Arab terhadap Zionis Israel. Mengingat perpecahan dan kekacauan di dunia Arab, langkah normalisasi kini dapat dicapai.Rupanya, inilah yang direncanakan AS. Di sisi lain, menurut mereka yang tidak setuju dengan hal ini, apa yang akan terjadi antara Arab Saudi dan Zionis Israel adalah jatuhnya rezim penting Arab lainnya ke dalam lubang normalisasi dengan imbalan ilusi “keamanan Amerika.”Sama seperti masyarakat Arab, yang rezimnya menormalisasi hubungan dengan Zionis `Israel`, masyarakat Saudi juga menyampaikan pendapatnya. Mereka berusaha mengungkapkan penolakan terhadap normalisasi dan penolakan menyerahkan hak-hak rakyat Palestina, yang jelas-jelas tidak akan menerima apa pun berdasarkan kesepakatan yang diharapkan.Warga Zionis Israel juga menyaksikan penolakan ini. Menurut Ohad Hemo, koresponden Channel 12 untuk urusan Arab dan Palestina, yang menyiapkan laporan dari Jeddah tentang “Arab Saudi Baru,” Saudi tidak menginginkan normalisasi. Kesimpulan ini didasarkan pada wawancara yang dilakukannya dengan beberapa warga Saudi tanpa mereka mengetahui bahwa Hemo adalah orang Zionis Israel.Meski berbahaya, perubahan baru yang terjadi di Saudi tidak akan banyak mengubah dunia atau bahkan di kawasan, baik dalam hal menyesuaikan kembali keseimbangan kekuatan demi kepentingan AS, maupun dalam hal membalikkan hubungan Saudi dengan Iran atau jalur konflik ke perdamaian di Yaman, maupun dalam hubungan perdagangan dengan China atau minyak dengan Rusia.Singkatnya, ini adalah kesepakatan barter di mana Bin Salman mengambil inspirasi dari sejarah leluhurnya dengan menormalisasi hubungan dengan Zionis `Israel` dan menjual kembali Palestina, percaya bahwa ini adalah cara terdekat untuk mendapatkan jaminan Amerika dan bahkan melewati semua hal yang diperlukan di AS.[IT/r]