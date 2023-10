Islam Times - Sementara AS dan sekutunya bersiap menghadapi perang jangka panjang dengan Rusia di Ukraina dan membutuhkan kesatuan penuh anggota NATO untuk mengalahkan saingan mereka, perkembangan di Eropa tidak berjalan sesuai harapan Barat.

Terlepas dari kenyataan bahwa sejak awal perang Ukraina terdapat penolakan sporadis dari beberapa anggota NATO terhadap peningkatan ketegangan dengan Rusia, kini suara penentang konfrontasi dengan Rusia semakin keras dari sebelumnya, dan kemenangan lawan perang dalam beberapa tahun terakhir. Pemilu terbaru Slovakia memberikan peringatan bagi aliansi NATO.Pada hari Minggu, Robert Fico, mantan perdana menteri sayap kiri Slovakia yang dianggap penentang perang Ukraina dan pendukung Rusia memenangkan pemilihan awal.Pemimpin Partai Sosial Demokrat Slovakia setelah kemenangannya dalam pidatonya mengatakan bahwa partainya tidak akan mendukung lebih banyak paket bantuan militer untuk Ukraina. Mengacu pada perang di Ukraina, Fico mengatakan, “Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memulai perundingan damai sesegera mungkin, lebih banyak pembunuhan bukanlah kepentingan siapa pun.” Terlepas dari kenyataan bahwa Fico memerlukan aliansi dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan baru, banyak media menyatakan bahwa ia dapat memperoleh persetujuan dari partai lain untuk menduduki jabatan PM.Patut dicatat bahwa Slovakia adalah negara pertama yang memberikan pesawat militer ke Ukraina, namun kemenangan partai Fico membuat masa depan bantuan ini diragukan.Dalam kampanye pemilunya, Fico telah berbicara tentang penghentian pasokan segala jenis senjata ke Ukraina, dan kemenangannya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menentang pengiriman bantuan ke Ukraina. Hal ini terjadi ketika jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Maret lalu menunjukkan bahwa 51 persen masyarakat Slovakia menyalahkan Ukraina atas dimulainya perang dan bersimpati dengan Rusia.Surat kabar Al-Arabi Al-Jadeed menggambarkan kemenangan tokoh-tokoh anti-perang di Slovakia sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang salah, dan menambahkan bahwa perang di Ukraina telah menambah penderitaan ekonomi Slovakia, dengan inflasi mencapai tingkat tertinggi di Eropa yaitu lebih dari 15 persen pada Februari lalu. Di bawah tekanan krisis kondisi kehidupan dan dukungan terus-menerus terhadap Kiev, suara-suara politik muncul dengan dukungan protes rakyat sejak musim gugur lalu yang menuntut kembalinya energi murah Rusia dan ketidakpatuhan terhadap sanksi Eropa terhadap Moskow.Meskipun Slovakia adalah negara kecil berpenduduk sekitar 5 juta orang, Slovakia telah memperoleh senjata era Soviet, termasuk sistem rudal S-300, kendaraan tempur amfibi, dan pesawat tempur MiG-29, dan dengan kemenangan Fico, ikatan kuat di masa lalu dengan Rusia akan diperbarui.Sekalipun kontribusi Slovakia terhadap bantuan militer ke Ukraina lebih kecil dibandingkan Polandia dan negara-negara Baltik, yang merupakan penyumbang terbesar di benua ini dibandingkan dengan ukuran negara dan PDB mereka, negara ini sangat penting bagi Barat karena bertetangga dengan Ukraina. Sebagian besar aliran senjata NATO ke Ukraina melalui Slovakia, dan pemblokiran jalur pasokan strategis ini akan berdampak signifikan terhadap perkembangan perang.Bagi NATO, bahaya bahwa Slovakia akan mengambil arah baru dari Barat bergantung pada sikap negara-negara Eropa lainnya seperti Hongaria dan negara-negara Eropa Barat dan Utara yang telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap harga yang harus mereka bayar berdasarkan sanksi anti-Rusia dari negara-negara Barat namun terus mendukung Ukraina secara militer dan finansial.Para ahli memperkirakan bahwa pemerintah dan partai Fico akan bergabung dengan Hongaria dalam menantang UE untuk menyetujui dukungan bagi Ukraina. Viktor Orban, perdana menteri Hongaria, adalah penentang terbesar perang di Ukraina dan telah berulang kali menentang sanksi Barat terhadap Moskow. Hongaria percaya bahwa meningkatnya ketegangan dengan Rusia akan menyebabkan ledakan inflasi di Eropa, dan oleh karena itu Hongaria tidak mendukung rencana Barat dalam hal ini dan bahkan terus membeli minyak dari Rusia.Seperti Orban, Fico bersumpah akan memveto sanksi anti-Rusia setelah kemenangannya. Dia juga menyalahkan UE atas gangguan pasokan minyak dan gas Rusia. Fico sependapat dengan Orban bahwa UE takut dengan munculnya blok negara-negara yang menentang kebijakan Brussel.Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang penolakan terhadap kebijakan Barat telah menyebar ke Bulgaria. Presiden Bulgaria, Roman Radev, sebelumnya mengatakan bahwa tanggung jawab atas perang Rusia terhadap Ukraina ada di tangan Kiev dan pengiriman senjata Barat ke Ukraina hanya akan menunda kekalahan Kiev. Pernyataan tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat Ukraina.Meski Bulgaria sejauh ini mendukung Ukraina, mereka menganggap tidak disarankan untuk melanjutkan perang, karena Radev, seperti mitra NATO lainnya, tidak memiliki harapan untuk menang melawan Moskow. Perluasan penentang perang Ukraina di Eropa terjadi ketika Brussel berupaya menjaga persatuan di antara anggota UE dalam mendukung Kiev.Dalam beberapa hari terakhir, New York Times menunjuk pada gelombang penolakan publik di Eropa terhadap perang di Ukraina dan menulis bahwa jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa persentase dukungan bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE adalah 52 persen di Perancis dan 49 persen di Jerman, dan hanya 45 persen warga Jerman yang mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Mengingat perkembangan politik terkini di seluruh Eropa, para ahli percaya bahwa perkembangan ini merupakan sinyal penting bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai perlunya segera mencapai kesepakatan damai dengan Rusia.Setelah dimulainya perang di Ukraina, negara-negara Barat menghadapi krisis energi dan kekurangan bahan bakar, dan mereka mengalami musim dingin yang sulit tahun lalu, dan mereka tidak ingin menanggung biaya perang di Ukraina untuk waktu yang lama. Kini, menjelang musim dingin, kekhawatiran akan kekurangan bahan bakar semakin meningkat.Angka-angka menunjukkan bahwa dukungan Barat terhadap Ukraina telah meningkatkan tingkat inflasi dan melemahkan perekonomian Eropa, dan banyak raksasa ekonomi di benua ini berada di ambang kebangkrutan. Bahkan beberapa perusahaan besar dikabarkan berusaha bermigrasi ke AS dan China untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan dan tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan aktivitasnya.Oleh karena itu, penerimaan politisi anti-perang oleh opini publik Eropa menunjukkan bahwa masyarakat Eropa, berbeda dengan para pemimpin mereka, tidak menunjukkan keinginan untuk berkonfrontasi dengan Rusia, dan selama 19 bulan terakhir, mereka telah mengadakan beberapa demonstrasi yang memprotes negara-negara Barat penghasut perang. Masyarakat Eropa bertanya-tanya mengapa mereka harus menanggung akibat perang di Ukraina dengan merasakan hawa dingin di rumah mereka.Kemenangan para tokoh anti-perang di Eropa Timur bukan satu-satunya mimpi buruk NATO dan ada kekhawatiran akan kemenangan serupa di negara-negara Eropa lainnya, dan jika ini terjadi, kemenangan Rusia sudah pasti.Kini di Prancis juga, oposisi sayap kanan yang dipimpin oleh Marine Le Pen telah berhasil memenangkan dukungan dan dukungan masyarakat. Kemenangan kelompok sayap kanan konservatif dalam pemilihan Senat Prancis baru-baru ini dan masuknya tokoh-tokoh sayap kanan baru ke Senat dianggap sebagai kerugian besar bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dan dapat menjadi hambatan bagi kebijakan pemerintah. Meningkatnya perolehan kekuasaan oleh partai-partai sayap kanan sangat mengkhawatirkan pemerintah Prancis, dan baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin, mengacu pada gelombang penolakan terhadap kebijakan Paris, mengatakan bahwa Le Pen mungkin memenangkan pemilihan presiden berikutnya.Pada September 2022, Le Pen menggambarkan partisipasi Paris dalam sanksi anti-Rusia sebagai “kesalahan geopolitik”. Oleh karena itu, perolehan kekuasaan sayap kanan di Prancis merupakan peringatan serius bagi struktur UE, yang mencoba memperketat pengawasan terhadap Moskow.Di sisi lain, di AS, kondisinya juga tidak mendukung bagi pendukung Ukraina, dan setahun menjelang pemilihan presiden, mantan Presiden AS Donald Trump memiliki peluang besar untuk terpilih kembali menurut jajak pendapat. Trump mengatakan bahwa jika dia menang, dia akan mengakhiri perang “dalam 24 jam.” Dia sangat menentang bantuan Biden ke Kiev dan telah berulang kali memperkirakan kekalahan Ukraina pada akhirnya. Namun mesin propaganda Barat menyensor kenyataan ini.Anggota Kongres dari Partai Republik yang pro-Trump menentang paket bantuan senilai beberapa miliar dolar ke Ukraina, dan bahkan salah satu alasan mengapa Biden gagal menyalurkan dana federal untuk pemerintahannya adalah perbedaan pendapat mengenai Ukraina. The New York Times melaporkan bahwa Partai Republik melewatkan pertemuan dengan Zelensky di sela-sela Majelis Umum PBB, yang menunjukkan bahwa ketegangan meningkat antara Kiev dan Washington mengenai strategi militer di Ukraina.Alasan utama mengapa para politisi dan masyarakat Barat ragu-ragu untuk terus mendukung Ukraina adalah karena bantuan AS dan Eropa yang berjumlah hampir $180 miliar tidak memberikan dampak apa pun dalam praktiknya dan bahkan Ukraina kehilangan 15 persen tanahnya ke tangan Rusia, dan menurut para ahli Barat dan media, serangan balasan Kiev telah gagal selama tiga bulan terakhir dan tidak ada harapan untuk menang.Negara-negara Barat mengakui bahwa perang di Ukraina akan berlangsung selama bertahun-tahun, dan, seperti yang dikatakan oleh Ketua NATO Jens Stolteberg, blok militer Barat harus bersiap menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia. Oleh karena itu, masyarakat dan penentang perang di Eropa dan AS percaya bahwa kelanjutan perang yang tidak berguna ini tidak akan membawa keuntungan bagi mereka dan hanya akan merugikan mereka. Lebih baik bagi Kiev untuk duduk semeja dengan Kremlin sesegera mungkin dan menandatangani perjanjian perdamaian.Bahkan beberapa pejabat Barat telah mengajukan proposal lahan untuk perdamaian, sehingga menimbulkan kemarahan para pemimpin Ukraina. Orang-orang Barat percaya bahwa tanah yang hilang ke tangan Rusia tidak dapat direbut kembali, dan bersikeras untuk merebut kembali wilayah tersebut​ akan memacu penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, hal yang telah berulang kali dirujuk oleh pihak Rusia sendiri. 