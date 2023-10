Suriah; Tempat Persaingan Baru China-Amerika

Islam Times - Selama satu dekade terakhir, Suriah telah begitu menarik perhatian negara-negara trans-regional. Jika di awal krisis, Suriah merupakan tempat konfrontasi Barat-Rusia, kini dalam beberapa bulan terakhir menjadi teater pertemuan China-Amerika. Kunjungan bersejarah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan istrinya ke China bulan lalu dan penandatanganan pakta kemitraan strategis membuka babak baru dalam hubungan Beijing-Damaskus dan menunjukkan niat China untuk berperan lebih aktif di negara ini.

Dalam dekade terakhir, China adalah salah satu pendukung pemerintahan sah Suriah. Bersama Rusia, dengan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB, China menggagalkan skema Barat terhadap Damaskus, dan kini perdamaian relatif telah pulih bagi Suriah, China telah menetapkan kepentingannya di luar hubungan politik. Posisi China terhadap perang Suriah sangat mendasar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri dan orientasinya untuk menolak campur tangan dalam urusan internal suatu negara. Oleh karena itu, China berupaya menghentikan perang di Suriah dan banyak mengedepankan inisiatif yang bertujuan mencari jalan keluar dari konflik.Bersiap menggeser Amerika Serikat sebagai negara adidaya ekonomi dunia dalam dua dekade mendatang, China berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara anti-Barat dan menentang rencana destruktif Amerika. Ketika hubungan China-Amerika semakin tegang, Beijing merasa tidak dapat menghindar untuk menghadapi Washington, baik secara terbuka maupun diam-diam. Mengingat ketegangan di Asia Barat, para pemimpin China telah memutuskan untuk mengambil alih wilayah pengaruh tradisional Amerika, khususnya Asia Barat. Itu sebabnya belakangan ini Suriah menarik perhatian mereka. Ekonomi menjadi pusat perhatian dalam kunjungan al-Assad ke Beijing dan Presiden Xi Jinping menandatangani tiga dokumen kerja sama. Dokumen pertama berisi kerja sama ekonomi kedua negara, dokumen kedua berupa MoU pertukaran pengalaman dan kerja sama pembangunan ekonomi, serta dokumen ketiga berupa MoU kerja sama dalam kerangka proyek Belt and Road Initiative (RBI). Kesepakatan-kesepakatan ini diharapkan dapat membuahkan prestasi yang signifikan bagi kedua belah pihak.Meski mendukung presiden Suriah secara politik, mengingat perkembangan yang terjadi di panggung dunia, kepentingan ekonomi dan politik di Suriah telah menjadi prioritas bagi China di negara Arab ini. Suriah dianggap sebagai aset strategis bagi China tidak hanya dalam hal sumber daya alam, tetapi juga dalam hal pengaruh geopolitik, lokasi geografis, posisi peradaban, dan peran yang dimainkannya dalam politik regional.Bagi negara-negara yang ingin berinvestasi di kawasan ini, lokasi geografis Suriah memiliki kepentingan strategis dan ekonomi, dan China sebagai investor terbesar di dunia, berupaya untuk berperan aktif dalam perekonomian Suriah.Suriah sangat penting dalam hal geopolitik dan jalur darat dan maritim yang menghubungkan Timur ke Barat. Salah satu rute global utama tersebut adalah RBI yang menghubungkan Asia ke Eropa dan Afrika melalui jaringan jalur darat dan laut. Suriah adalah salah satu negara yang terletak di jalur ini yang mencapai Mediterania dan kemudian Eropa.Sejak diumumkannya RBI China, membangun kemitraan strategis telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam diplomasi China, dan jumlah negara yang bekerja sama dengan China terus meningkat sejak tahun 2016. Menurut laporan media Tiongkok, KTT RBI ketiga akan diadakan dalam beberapa hari mendatang, lebih dari 150 negara dan 30 organisasi internasional akan berpartisipasi. Beijing mengumumkan telah menerima konfirmasi dari 110 negara untuk menghadiri KTT mendatang, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Oleh karena itu, kemungkinan kehadiran pejabat Damaskus dalam pertemuan bisnis ini mengirimkan pesan penting kepada Barat, yaitu bahwa Suriah mempunyai peran penting dalam kebijakan ekonomi Beijing.Bertentangan dengan kebijakan Amerika yang dibangun berdasarkan penggunaan alat dan tekanan keras dan lunak bahkan kala berurusan dengan sekutu, kebijakan luar negeri China didasarkan pada definisi umum tentang kepentingan bersama dengan negara lain. China mengandalkan prinsip kemitraan sebagai alat geopolitik untuk memperluas kekuatan dan pengaruh global dan regional.Suriah adalah sebuah negara kecil dalam hal geografi dan sumber dayanya, namun negara ini besar dalam hal tekad dan posisi geopolitiknya yang berbeda, yang merupakan salah satu pendorong perang terorisme yang dipicu oleh Barat dan Arab melawan Suriah, terutama ketika dunia sedang menghadapi krisis menyaksikan apa yang bisa disebut kembalinya Suriah. Suriah yang baru ini jauh berbeda dari satu dekade lalu ketika negara tersebut sedang berjuang melawan krisis internal, dan baru-baru ini mereka berhasil mendapatkan kembali kursi di Liga Arab, yang menunjukkan bahwa mereka berupaya memulihkan posisi dan otoritas sebelumnya di wilayah tersebut.Di sisi lain, China yang mengambil langkah untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Arab memandang Suriah sebagai negara yang berpengaruh di kawasan. Selama periode krisis, Suriah kehilangan banyak infrastruktur dan memerlukan bantuan internasional untuk kembali ke jalur yang benar dan mendapatkan kembali posisinya di masa lalu. Beberapa negara Arab di kawasan ini, termasuk UEA, telah mulai mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali infrastruktur Suriah dan China tidak ingin ketinggalan dalam pasar yang menguntungkan ini. Oleh karena itu, kehadiran China di Suriah berarti pembangunan, kerja sama ekonomi yang lebih luas, dan saling menguntungkan serta akan mengarah pada transisi ke periode pasca perang untuk memulihkan posisi Damaskus di kawasan dan dunia.Untuk mewujudkan proyek-proyeknya, China sangat membutuhkan stabilitas dan perdamaian di Asia Barat untuk melakukan transisi dari konfrontasi langsung dan tidak langsung ke kemitraan dan kerja sama untuk integrasi kepentingan ekonomi mereka. Untuk mencapai tujuan ini, dalam beberapa bulan terakhir, China berkontribusi besar dalam memulihkan perdamaian di Asia Barat dengan menjadi penengah antara Iran dan Arab Saudi dan juga berupaya menuju konvergensi antar-Arab.Kunjungan Assad ke China dan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis merupakan awal dari berakhirnya isolasi internasional Suriah yang didikte oleh Barat. Beberapa ahli percaya bahwa kehadiran kuat China di Suriah bertujuan untuk memukul mundur Amerika Serikat dan mengalahkan kebijakan Barat di negara tersebut. Dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan Suriah, China berusaha menetralisir sanksi Barat terhadap negara ini dan memulihkan stabilitas Suriah.Terdapat banyak landasan untuk kerja sama antara kedua negara dan jika kedua negara menghilangkan hambatan birokrasi dan membuka saluran komunikasi langsung, maka hasil-hasil penting dapat dicapai. Kerja sama ini tidak akan disambut baik oleh musuh-musuh Suriah, terutama AS, yang menjarah minyak negara tersebut di wilayah pendudukan mereka dan pada saat yang sama menyatakan kepada dunia bahwa mereka hadir untuk memerangi terorisme.China ingin memperkuat kerja sama antara negara-negara terdekatnya dan sekutunya, karena menyadari bahwa ia berada di ambang babak baru Perang Dingin dengan AS, dan oleh karena itu China sedang mencari mitra di kawasan, dan Suriah adalah bagian dari teka-teki konfrontasi antara dua negara kelas berat ini.Pada saat yang sama ketika China berupaya meningkatkan hubungan dengan Suriah, Amerika Serikat juga meningkatkan tindakannya untuk menghalangi superioritas pesaingnya di wilayah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, dalam beberapa minggu terakhir, Washington dan sekutunya mengumumkan rencana koridor India-Eropa yang dimaksudkan untuk menggantikan RBI, yang juga disebut Jalur Sutra Baru. AS tahu betul bahwa jika proyek besar Tiongkok ini terealisasi, China akan memiliki kekuatan ekonomi global, sesuatu yang menjadi ancaman terhadap hegemoni global AS yang sudah menurun.Meskipun ada peringatan dari Moskow dan Damaskus mengenai penarikan pasukan Amerika dari Suriah utara, Washington telah menyusun rencana baru untuk negara ini dan tampaknya tidak memiliki niat untuk mengakhiri pendudukan. Situs Adarpress, mengutip sumber resmi terkait Kurdi Suriah, baru-baru ini melaporkan bahwa AS akan memindahkan kedutaan besarnya di Damaskus ke wilayah utara Suriah. Bahkan dikatakan bahwa Kedutaan Besar AS di Damaskus akan berganti nama menjadi Kedutaan Besar AS di Suriah dan dihilangkannya kata Damaskus dari kata tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin Gedung Putih tidak bersedia mengakui pemerintahan sah Presiden al-Assad.Washington berupaya untuk terus menjarah minyak dan gas Suriah melalui kehadiran jangka panjang di utara untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi Israel dan Eropa dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan. Kenyataannya adalah Amerika tidak ingin kehilangan harta ini karena mereka tahu betul bahwa jika mereka menarik diri dari Suriah utara, mereka tidak hanya akan kalah dari Rusia dan Iran, namun juga membuka jalan bagi keterlibatan perusahaan China di sektor energi Suriah. Sebelum krisis Suriah, China secara aktif terlibat dalam produksi minyak Suriah dan akan melanjutkan aktivitasnya jika pendudukan Amerika berakhir, sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh WashingtonPemindahan kedutaan dari Damaskus ke wilayah yang berada di luar kendali pemerintah pusat merupakan kelanjutan dari proyek partisi yang telah dilakukan Washington dan Tel Aviv sejak bertahun-tahun lalu. Bagaimanapun, Front Barat-Israel tidak menoleransi kekuatan Suriah sebagai sekutu segitiga China-Rusia-Iran. Inilah sebabnya Amerika berusaha menjaga api perang dan krisis tetap menyala. Dengan merelokasi kedutaan, yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah Suriah, Washington mencoba membujuk negara-negara Barat lainnya untuk merelokasi kedutaan mereka ke wilayah pendudukan dan dengan demikian melanggengkan isolasi Suriah. Kembalinya pemerintahan Assad ke Liga Arab dan kemajuan ekonomi akibat investasi Tiongkok dianggap sebagai kekalahan besar bagi Barat dan sekutunya yang tidak ingin de-isolasi Suriah diselesaikan seiring dengan munculnya kekuatan Timur.Meski karena kebijakan sanksi Amerika, suasananya tidak cocok untuk bertikai dengan China, Beijing telah menunjukkan bahwa mereka sangat memahami permainan yang dihadapi oleh pesaingnya dari Barat dan mungkin simpul krisis yang sangat sulit di Suriah dapat dilepaskan oleh kekuatan Asia ini. Jika hal ini terjadi, China akan kembali meraih kemenangan melawan AS dan dunia akan mengetahui lebih dari sebelumnya tentang runtuhnya hegemoni Amerika.​[IT/Alwaght/AR]