Hillary Clinton: Pengaruh Global Rusia yang Berkembang, Putin Harus Diberi Penghargaan 

Hillary Clinton, Former US Secretary of State

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton percaya bahwa pengaruh Rusia yang semakin besar di dunia harus diberikan kepada Presiden Vladimir Putin, katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV PBS yang berbasis di AS.

Menurut mantan Menteri Luar Negeri AS Clinton, “Putin dan timnya yang melakukan intervensi, baik secara terselubung maupun terang-terangan, yang bertujuan untuk melemahkan demokrasi dan merendahkan para pemimpin politik, adalah bagian besar dari cara dia memandang perannya.”“Jadi, ketika saya melihat orang-orang menirukan poin-poin pembicaraan Rusia yang pertama kali muncul di Russia Today atau pertama kali muncul dalam pidato seorang pejabat Rusia, itu adalah poin besar yang dicetak Putin,” kata Clinton.Berbicara tentang perdebatan Kongres AS saat ini mengenai bantuan lebih lanjut ke Ukraina, dia berkata: “Saya pikir Putin tidak hanya senang dengan perbedaan pendapat mengenai apakah kita akan terus mendanai Ukraina, dan pada tingkat apa, mendanai Ukraina. Saya pikir dia juga yang mengobarkannya.”Pada tanggal 10 Agustus, Pemerintahan AS meminta $13 miliar untuk bantuan militer darurat untuk Kiev dan $8,5 miliar untuk bantuan ekonomi dan keamanan ke Ukraina dan sejumlah negara bagian lainnya dari Kongres sebagai pengeluaran tambahan dari anggaran federal.[IT/r]