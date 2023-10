Ketua Hubungan Luar Negeri Senat AS yang Baru Mendukung Pemblokiran Bantuan Militer ke Mesir

Senator Ben Cardin.jpg

IslamTimes - Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat yang baru diangkat mengatakan dia mendukung pemblokiran bantuan militer senilai $235 juta ke Mesir karena masalah hak asasi manusia, setelah pendahulunya didakwa dalam skandal korupsi yang melibatkan hubungan dengan pejabat intelijen Mesir.

Senator Ben Cardin pada hari Selasa (3/10) mengatakan dia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa penahanannya terhadap dana “akan tetap ada sampai kemajuan hak asasi manusia tertentu tercapai”.“Saya yakin sangat penting bagi kita untuk terus meminta pertanggungjawaban pemerintah Mesir, dan seluruh pemerintahan, atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan,” kata Cardin dalam sebuah pernyataan.Dia mengatakan dia akan menahan bantuan militer jika Kairo “tidak mengambil langkah-langkah konkrit, bermakna dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di negara tersebut”.Senator Partai Demokrat tersebut secara khusus menyerukan pengampunan lebih banyak bagi sekitar puluhan ribu tahanan politik di Mesir, dan memberikan lebih banyak ruang bagi oposisi politik dan masyarakat sipil.Menurut The Freedom Initiative, sebuah organisasi hak asasi manusia yang mengadvokasi orang-orang yang ditahan secara tidak sah di Timur Tengah, pemerintahan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah membebaskan 1.716 orang dari penjara sejak April 2022 – ketika Sisi menyerukan dialog nasional.Namun, pada periode yang sama, 4.590 orang ditangkap dan 86 orang meninggal dalam tahanan karena kelalaian medis pihak berwenang.Tahun ini saja, pihak berwenang Mesir membebaskan 627 orang namun menangkap 2.028 orang tambahan.Mesir adalah salah satu penerima bantuan militer AS terbesar setelah menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis “Israel” pada tahun 1980. Mesir menerima lebih dari satu miliar dolar bantuan setiap tahun dari AS.Bantuan militer senilai $235 juta yang diblokir Cardin adalah bagian dari bantuan militer senilai $320 juta yang telah dimanfaatkan Kongres untuk standar hak asasi manusia di Mesir. Blinken tidak menyatakan bahwa Kairo memenuhi persyaratan namun mengesampingkan pembatasan bantuan, dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS.Namun, pemerintahan Biden menahan bantuan sebesar $85 juta yang dikaitkan secara khusus dengan kemajuan dalam pembebasan tahanan politik.Bantuan terbesar, sebesar $980 juta, tidak tunduk pada pembatasan tersebut dan akan terus berlanjut. Namun, pemotongan dana sebesar $320 juta tersebut memenuhi seruan dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang telah mendesak Kongres AS dan pemerintahan Biden untuk berbuat lebih banyak dalam mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Sisi."Penahanan ini, dan dukungannya di Kongres, dengan tegas menyatakan bahwa anggota parlemen AS tidak akan membiarkan pemerintah asing mana pun – terutama yang dianggap sebagai mitra strategis Amerika Serikat – untuk mengkompromikan integritas lembaga-lembaga demokrasi di negara tersebut", lebih dari selusin kelompok hak asasi manusia mengatakan dalam sebuah pernyataan menjelang pengumuman Cardin pada hari Selasa.“Dan hal ini memajukan kepentingan bersama rakyat Mesir dan Amerika untuk mendesak penegakan hak asasi manusia di Mesir.”Sejumlah anggota Partai Demokrat mengkritik bantuan ke Mesir. Namun, Bob Menendez, mantan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, baru-baru ini didakwa atas tuduhan menerima suap ratusan ribu dolar sebagai imbalan untuk menggunakan pengaruhnya demi keuntungan Mesir.Menendez membantah tuduhan tersebut dan menolak mengundurkan diri dari Senat AS, namun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat.Bulan lalu, Senator Chris Murphy mengatakan bahwa kegagalan untuk menahan dana sebesar $235 juta adalah "kesempatan yang terlewatkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen kami untuk memajukan hak asasi manusia dan demokrasi lebih dari sekadar bahan pembicaraan".“Selama setahun terakhir, Presiden Sisi melanjutkan kampanye penindasan brutalnya terhadap perbedaan pendapat politik dan kebebasan pers,” kata senator tersebut.[IT/r]