Pembakaran Alquran oleh Mahasiswa AS Picu Kekhawatiran Meningkatnya Nasionalisme Hindu

IslamTimes - Salinan Alquran dibakar di Illinois oleh seorang siswa sekolah menengah berusia 16 tahun, dan organisasi hak asasi manusia mengatakan hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh organisasi paramiliter nasionalis Hindu India Rashtriya Swayamsevak Sangh [RSS] yang berbasis di AS.

Meskipun insiden tersebut terjadi pada bulan Juni di Naperville, pinggiran kota Chicago, video tersebut baru-baru ini diposting ke media sosial. Dalam video tersebut, seorang anak laki-laki menggunakan korek api hendak membakar Alquran sambil berdiri di lapangan rumput. Begitu Al-Quran terbakar, dia melemparkannya ke tanah.India adalah rumah bagi 200 juta umat Islam, namun kebencian terhadap agama minoritas semakin meningkat dan hal ini dipicu oleh Hindutva, atau nasionalisme Hindu, yang dipicu oleh RSS, yang bertujuan mengubah India menjadi negara Hindu.Insiden di Naperville kemungkinan besar terjadi bersamaan dengan pembakaran Al-Quran di Swedia, yang menyebabkan ribuan orang di seluruh dunia memprotes pembakaran Al-Quran tersebut.Pada bulan Juli, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk pembakaran Al-Quran sebagai tindakan kebencian terhadap agama.Menurut Indian American Muslim Council [IAMC], organisasi advokasi terbesar bagi Muslim India di AS, mahasiswa tersebut mengakui tindakan tersebut dan mengklaim alasannya melakukan hal tersebut adalah karena “[Al-Quran] mengatakan untuk membunuh semua non-Muslim dan itu memfitnah agama lain,” sebuah mitos anti-Muslim yang dia klaim telah dilihatnya di media sosial, kata IAMC.Ini bukan insiden yang terjadi secara acak, kata Direktur Eksekutif IAMC Rasheed Ahmed kepada Middle East Eye.“Dia tidak mempelajari ini di sekolah,” katanya. “Ini bukan buku sembarangan yang dia ambil untuk dibakar. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah Al-Quran dan dia adalah seorang siswa tahun kedua yang memiliki pengetahuan bahwa itu adalah kitab agama yang dimiliki oleh agama tertentu dan harus dihormati.”Menurut Ahmed, kekhawatiran utama adalah fakta bahwa ini bukan insiden yang terjadi satu kali saja.Dua tahun sebelumnya, ada kampanye oleh kelompok-kelompok yang berpihak pada Hindutva yang menentang pembangunan masjid di Naperville. Meskipun ada tentangan, yang terdiri dari bot otomatis online dan individu yang bukan dari wilayah tersebut membanjiri situs kota dengan pernyataan anti-masjid, proyek tersebut akhirnya disetujui.Menurut Ahmed, pelajar yang bertanggung jawab atas pembakaran Alquran itu disebut-sebut telah menyuarakan penolakan terhadap masjid tersebut dalam dua kesempatan terpisah.“Pertanyaan besar yang muncul di benak saya sekarang adalah Al-Quran, apa selanjutnya?” kata Ahmed.Ahmed berpendapat bahwa sentimen anti-Muslim di AS merupakan perpanjangan dari peningkatan Islamofobia di India. Sejak Narendra Modi menjadi perdana menteri India pada tahun 2014, kelompok hak asasi manusia telah melaporkan peningkatan pelanggaran terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim dan Kristen.Sentimen yang semakin meningkatPada hari Rabu (4/10), Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF) mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali keprihatinannya terhadap kebebasan beragama di India.Sejak tahun 2020, USCIRF telah merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri AS menetapkan India sebagai Negara yang Menjadi Perhatian Khusus (CPC) karena “pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.”“Kondisi kebebasan beragama di India telah menurun dalam beberapa tahun terakhir,” kata ketua USCIRF Abraham Cooper dalam sebuah pernyataan.“Muslim, Sikh, Kristen, Dalit, dan Adivasi mengalami peningkatan serangan dan tindakan intimidasi. Pihak berwenang terus menekan suara-suara minoritas dan mereka yang melakukan advokasi atas nama mereka. Tren ini, dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri AS, tidak boleh diabaikan.”IAMC mendesak otoritas sekolah untuk meminta pertanggungjawaban siswa atas tindakannya. Mereka juga menyerukan kepada pejabat terpilih untuk mengutuk keras insiden ini dan meminta pemerintah daerah untuk memulai penyelidikan guna mengungkap alasan di balik sentimen anti-Muslim tersebut.IAMC juga menyerukan FBI untuk bekerja sama dengan para aktivis dan kelompok advokasi untuk melindungi komunitas Muslim setempat dan memeriksa aktivitas organisasi supremasi Hindu sayap kanan di Illinois.“Insiden khusus ini bukanlah tindakan sewenang-wenang yang terisolasi, namun diduga merupakan bagian dari tren Islamofobia yang diilhami Hindutva yang lebih besar yang terjadi di Naperville dan komunitas lain, dan sudah saatnya hal ini dikonfrontasi,” Ahmed Rehab, direktur eksekutif Chicago bab dari Dewan Hubungan Amerika-Islam, mengatakan dalam sebuah pernyataan.Dia menambahkan bahwa insiden tersebut merupakan “pengingat nyata akan dampak ekstremisme ideologis yang diam-diam masuk ke Amerika” yang perlu segera diatasi.[IT/r]