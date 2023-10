Biden Khawatir Kekacauan yang Terjadi Saat Ini di Kongres Akan Berakhir dengan Penghentian Bantuan ke Ukraina

US President Joe Biden with Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden khawatir kekacauan di Kongres saat ini akan berakhir dengan penghentian bantuan ke Ukraina, yang sangat membutuhkan aliran dana dan senjata secara konstan untuk menghadapi Rusia.

Pertikaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam Partai Republik mengakibatkan tersingkirnya Kevin McCarthy dari jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam pemberontakan bersejarah yang dilakukan oleh Partai Republik sayap kanan pada hari Selasa (3/10).Perkembangan ini, yang terjadi di tengah upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan, mendorong Biden pada hari Rabu (4/10) untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa kekacauan tersebut pada akhirnya dapat menghentikan aliran bantuan ke Ukraina.“Ini memang membuat saya khawatir… tapi saya tahu ada mayoritas anggota DPR dan Senat di kedua partai yang mengatakan bahwa mereka mendukung pendanaan Ukraina,” kata Biden.Presiden Amerika telah meminta Kongres pada bulan Juli untuk menyetujui bantuan sebesar $24 miliar kepada Ukraina, yang diharapkan oleh para pendukung Ukraina – Partai Republik dan Demokrat – dapat menjadi undang-undang sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran.“Saya akan berargumen bahwa keberhasilan Ukraina adalah demi kepentingan Amerika Serikat. Saya pikir kita tidak boleh membiarkan permainan menghalangi hal tersebut,” kata Biden lebih lanjut.Hal ini terjadi sementara pemecatan McCarthy telah menciptakan ketidakpastian yang lebih besar mengenai nasib permintaan tersebut karena setidaknya salah satu kandidat untuk menggantikannya – Anggota Parlemen Jim Jordan – secara terbuka mengatakan bahwa ia menentang pendanaan tambahan untuk Ukraina.Sehari sebelumnya, Gedung Putih mengatakan bahwa tingkat pendanaan saat ini hanya akan bertahan sekitar dua bulan lagi, karena Biden mengatakan bahwa ia akan segera memberikan pidato penting untuk menjelaskan mengapa perlu membantu Ukraina mengusir pasukan Rusia.Secara terpisah pada hari Selasa (3/10), Biden mengatakan kepada sekutu AS dalam pesan yang meyakinkan bahwa bantuannya ke Ukraina akan terus berlanjut tanpa hambatan ketika pasukan Ukraina melanjutkan serangan balasan mereka yang lambat dan keras terhadap Rusia.“Pesan presiden adalah bahwa AS dapat terus diandalkan dalam masalah ini di masa depan,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada wartawan di Berlin.Sejak awal perang, negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, secara konsisten memasok persenjataan canggih senilai puluhan miliar dolar kepada Ukraina, sebuah langkah yang berulang kali diperingatkan oleh Moskow hanya akan memperpanjang permusuhan.Washington sejauh ini telah menyetujui empat putaran bantuan ke Ukraina sebagai tanggapan terhadap perang di Rusia, dengan total bantuan sebesar $113 miliar dolar pembayar pajak, dan sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melengkapi kembali peralatan militer AS yang dikirim ke garis depan.Namun, dukungan terhadap bantuan militer ke Ukraina nampaknya telah berkurang hingga batas tertentu.Pada bulan Agustus lalu, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh CNN antara tanggal 1 dan 31 Juli terhadap 1.279 orang dewasa Amerika mengungkapkan bahwa 55 persen dari mereka yang disurvei mengatakan Kongres tidak seharusnya mengizinkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, dibandingkan dengan 45 persen yang mengatakan bahwa Capitol harus menyetujuinya. pendanaan tersebut.Senator Republik Rand Paul menggemakan sentimen yang sama minggu ini, dengan mengatakan kritik terhadap pendanaan Ukraina adalah “gerakan yang berkembang” di Capitol Hill.“Kami mempunyai masalah pendanaan Jaminan Sosial, kami mempunyai masalah pendanaan, Medicare, Medicaid, semua hal yang telah dijanjikan kepada rakyat kami, kami kesulitan pendanaan, dan kami tidak mempunyai uang tambahan hanya untuk dikirim ke negara lain," katanya kepada Fox News Digital dalam sebuah wawancara minggu ini.Paul melangkah lebih jauh dan mengkritik Kiev karena dugaan kurangnya demokrasi.“Jadi, negara yang tidak menyelenggarakan pemilu akan kesulitan untuk menggambarkan dirinya sebagai teladan demokrasi,” tambahnya.Pada hari Rabu (4/10), sekutu Barat Ukraina mengatakan bahwa mereka kehabisan persediaan amunisi karena sebagian besar dari ribuan peluru yang ditembakkan Ukraina setiap hari berasal dari NATO yang dipimpin AS.“Hal terbawah sekarang sudah terlihat,” Laksamana Rob Bauer, pejabat militer paling senior di aliansi militer pimpinan AS, mengatakan kepada Forum Keamanan Warsawa, seraya menambahkan bahwa pemerintah dan produsen harus “meningkatkan produksi dalam tempo yang jauh lebih tinggi.”Moskow telah berulang kali memperingatkan para pemimpin Barat terhadap pasokan senjata dan amunisi yang terus berlanjut ke Ukraina, dan menekankan bahwa tindakan tersebut tidak akan menghentikan pasukan Rusia dalam mempertahankan tujuannya.[IT/r]