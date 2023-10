Partai Demokrat Memperingatkan Biden tentang Kesepakatan Saudi-Israel

IslamTimes - Sekelompok 20 senator Partai Demokrat mendesak Presiden AS Joe Biden untuk berpikir dua kali sebelum menandatangani pakta keamanan dengan Arab Saudi untuk membujuk Riyadh agar mengakui Zionis Israel. Biden juga harus menekan Zionis Israel untuk memberikan konsesi kepada Palestina, kata para anggota parlemen.

Presiden AS tidak boleh terburu-buru mencapai perjanjian perdamaian dengan mengorbankan Palestina, demikian peringatan kelompok yang terdiri dari 20 senatorGedung Putih saat ini sedang merundingkan kesepakatan antara Arab Saudi dan Zionis Israel, di mana kerajaan Muslim Sunni dan negara Yahudi akan menjalin hubungan diplomatik, dengan imbalan sejumlah konsesi Amerika yang belum tercapai.Konsesi yang dipertimbangkan antara lain adalah pakta keamanan formal antara AS dan Arab Saudi, serta penjualan senjata yang lebih canggih ke Riyadh dan bantuan dalam membangun program nuklir sipil Saudi.“Diperlukan bukti tingkat tinggi untuk menunjukkan bahwa perjanjian pertahanan yang mengikat dengan Arab Saudi selaras dengan kepentingan AS,” tulis para Senator dalam sebuah surat pada hari Rabu (4/10), menyebut Arab Saudi sebagai “rezim otoriter yang sering melemahkan kepentingan AS di kawasan” dan memiliki “catatan hak asasi manusia yang sangat memprihatinkan.”Di antara para penandatangan surat tersebut adalah Chris Van Hollen dan Chris Murphy, yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dan anggota Partai Demokrat di Senat Dick Durbin. Kedua puluh negara penandatangan ini merupakan dua perlima dari kaukus Partai Demokrat di Senat, dan mendapatkan dukungan mereka akan sangat penting jika Biden ingin meloloskan perjanjian sebelum musim pemilu 2024 dimulai.Para senator juga menegaskan bahwa “penyediaan persenjataan yang lebih canggih ke Arab Saudi harus dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati,” agar tidak mendorong peningkatan lebih lanjut dalam perang Arab Saudi dengan Yaman atau memprovokasi “perlombaan senjata regional.” Mereka juga bersikeras bahwa Riyadh harus dilarang melakukan pengayaan uranium di luar penggunaan sipil dan harus melakukan inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional.Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tidak mengesampingkan kemungkinan memperoleh senjata nuklir. Berbicara kepada Fox News bulan lalu, dia menyatakan bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, “kita harus mendapatkannya.”Perjanjian apa pun juga harus mempertahankan opsi solusi dua negara antara Zionis Israel dan Palestina, lanjut para anggota parlemen. Kesepakatan potensial harus mencakup “komitmen Zionis Israel untuk tidak mencaplok salah satu atau seluruh Tepi Barat; menghentikan pembangunan dan perluasan pemukiman; untuk membongkar pos-pos ilegal, dan memungkinkan pertumbuhan alami kota-kota, dan pusat-pusat populasi Palestina,” tulis mereka.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bukanlah pendukung negara Palestina, dan aneksasi Israel atas Tepi Barat melalui pembangunan pemukiman dan pos terdepan Yahudi telah meluas secara dramatis sejak ia kembali menjabat tahun lalu. Para pejabat Saudi tidak akan menekan Netanyahu untuk menawarkan konsesi besar kepada Palestina, demikian laporan Reuters pada hari Rabu, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Amerika untuk bernegosiasi atas nama mereka.“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan” mengenai kesepakatan tersebut, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada hari Selasa (3/10), sambil mencatat bahwa ketentuan formal dari rencana tersebut belum disepakati.[IT/r]