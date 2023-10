Armita Geravand: Kasus Propaganda Baru Anti-Iran 

Islam Times - Media arus utama Barat kembali melakukan hal yang sama dengan modus operandi dan tujuan buruk yang sama – menggunakan seorang gadis muda Iran sebagai alat dalam permainan suram mereka melawan Iran.

Sebelumnya, Mahsa Amini, seorang wanita Iran berusia 22tahun yang kematiannya pada pertengahan Septembertahun lalu, karena sebab alamiah sebagaimana dibuktikanoleh laporan medis, dibajak oleh media Barat.Kini Armita Geravand, gadis 16 tahun asal Teheran yangpingsan di stasiun metro pada Minggu, 1 Oktober. Diamenjadi sasaran baru bagi pabrik propaganda Baratmelawan Iran.Tujuannya tetap sama, seperti tahun lalu – untuk memicukerusuhan sipil dan kerusuhan di Republik Islam danmendorong proyek “perubahan rezim” dari pemerintahBarat, khususnya Amerika Serikat.Laporan yang dipublikasikan di media arus utama Baratdalam beberapa hari terakhir menggambarkan bagaimanaorganisasi media ini telah menjadi perpanjangan tangandari kompleks industri militer AS.Menurut kesaksian yang dapat dipercaya dan video yangdipublikasikan, termasuk rekaman CCTV, siswa sekolahberusia 16 tahun tersebut memasuki stasiun metro Shohadadi Teheran timur bersama teman-temannya.Fatemeh, teman sekelas dan teman dekat Armita yang hadirsaat kejadian, mengatakan kepada media lokal bahwamereka tiba di stasiun metro dan semuanya normal sepertibiasa. Mereka mendengarkan musik, berbicara, dan banyaktertawa, jelasnya, menyangkal versi media Barat.Mahla, teman sekelas dan teman Armita, mengatakan diabergabung dengan kedua gadis itu di ruang tunggubeberapa menit setelah mereka tiba, dan ketiganyamenunggu kereta berangkat ke sekolah.Saat kereta tiba, gadis-gadis itu bergegas masuk ke dalamgerbong dan Mahla masuk terlebih dahulu, disusul Armita,lalu Fatemeh. Beberapa saat setelah memasuki metro,Armita pingsan, tepat di depan pintu.Fatemeh, yang berada di belakang Armita, menggandengtangannya dan Mahla di kakinya, dan dengan bantuanbeberapa penumpang wanita lainnya, mereka dengan cepatmemindahkannya keluar dari gerbong danmembaringkannya di lantai peron kereta bawah tanahtempat mereka mencoba menyadarkannya kembali.Beberapa menit kemudian, ambulans tiba, dan denganupaya petugas metro dan seorang wanita yangkemungkinan besar adalah seorang perawat, Armitaberhasil diresusitasi dan dipindahkan ke rumah sakit denganambulans.Media Barat, yang secara tradisional memusuhi Iran, danindividu di media sosial segera menyebarkan hoax bahwaArmita dipukuli secara brutal oleh polisi di kereta bawahtanah karena mengenakan pakaian yang tidak pantas.Saluran Sky News, mengutip apa yang disebut “kelompokhak asasi manusia”, mengatakan Armita “diserang secarafisik” oleh polisi karena tidak mengenakan jilbab, diseretkeluar dari kereta dan menderita “luka parah.”Saluran ultra-konservatif Fox News melaporkan bahwaremaja berusia 16 tahun itu “dipukul hingga koma” olehpolisi Iran “karena tidak mematuhi aturan berpakaianmengenai hijab.”Independent melaporkan bahwa dia “terluka parah setelahdia dihadang oleh petugas polisi moralitas wanita” disebuah stasiun metro di Teheran, dan kemudian mengalamikoma.Ada juga laporan palsu tentang ibu Armita yang “ditahandengan kekerasan”, mengutip sebuah kelompok terkenalyang berbasis di Norwegia yang dibentuk oleh elemen anti-Iran dengan dana dari negara-negara Barat.Laporan-laporan yang tidak berdasar ini menyebar dengansangat cepat karena sebagian besar saluran berita, suratkabar, dan kantor berita di AS dan Eropa menerbitkannyatanpa pemeriksaan fakta yang mendasar.Latihan propaganda lama yang sama, yang juga dilakukansecara agresif oleh media berbahasa Persia (propagandaanti-Iran) yang berbasis di Inggris dan AS, berupayamemprovokasi masyarakat Iran agar menentangpemerintah.Meskipun ada bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV, beritapalsu dan informasi yang salah menjadi berita utama diseluruh dunia, mengingatkan kita pada bagaimana peristiwaakhir tahun lalu diliput oleh media Barat.Organisasi-organisasi media ini mendasarkan laporanmereka pada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh“aktivis” dan “kelompok hak asasi manusia” yang berbasis dinegara-negara Barat yang mengaku dibayar karenamenyebarkan racun anti-Iran.Dari berbagai manipulasi dan distorsi yang dilakukan olehmedia Barat yang bermusuhan, contoh yang paling jelasadalah distribusi video pendek dan tidak meyakinkan daristasiun metro.Rekaman lengkap yang diterbitkan oleh media Iran,termasuk Press TV, menunjukkan sekelompok gadismenunggu di stasiun metro, yang memasuki metro saatberhenti di stasiun Shohada, dan Armita segera pingsan,setelah itu teman-temannya terlihat membawanya keluar.Dalam cuplikan singkat yang telah diedit dan dibagikan diweb-sphere Barat, bagian awal saat mereka memasukikereta metro sengaja dipotong, jadi dimulai dengan Armitayang terjatuh dan ditarik keluar dari kereta, membuatpemirsa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadisebelum itu.Dengan kata lain, manipulasi video seperti itu membukaruang bagi kebohongan yang menyertai bahwa gadis-gadistersebut diperingatkan oleh Patroli Pembinaan tentangpakaian yang tidak pantas sebelum memasuki gerbongmetro, serta kebohongan lain bahwa Armita dipukuli didalam metro.Kedua kebohongan di media anti-Iran ini bersumber dari"saksi yang tidak ingin disebutkan namanya" atau "sumberinformasi", yang merupakan eufemisme untuk saksi fiktif,yang terlihat dalam banyak kasus sebelumnya.Video lengkap dari ruang tunggu metro, serta rekamanmulti-kamera dari seluruh stasiun, menepis semuakebohongan, tidak menunjukkan polisi di dekat gadis-gadistersebut, atau pertengkaran atau serangan fisik apa pun.Video tersebut juga dengan jelas menunjukkan bahwaArmita pingsan dalam satu detik setelah masuk, dan waktuyang begitu singkat mengesampingkan kemungkinanbahwa dia "dipukul habis-habisan" di dalam kereta.Saat teman-temannya menariknya keluar dari kereta danmencoba menyadarkannya kembali, dalam videolengkapnya terlihat tidak ada interaksi fisik, verbal, ataumata di antara mereka.Dalam pernyataannya kepada media, gadis-gadis tersebutmembantah ada orang yang memperingatkan ataumenyerang mereka, dan orang tua mereka jugamenyatakan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, merekatidak melihat apapun yang mengindikasikan adanyapertengkaran atau konflik sebelum atau sesudah kejadian.Media yang anti-Iran menyebutnya sebagai “kesaksian yangdipaksakan,” sebuah praktik propaganda umum untukpernyataan yang tidak sesuai dengan narasi mereka yangmenyimpang.Beberapa laporan media Barat menyebutkan ponselkeluarga tersebut disita dan ibu Armita ditangkap, yangjuga tanpa bukti dan dibantah oleh pejabat Iran.Selain itu, rekaman panggilan darurat yang dibuat olehtemannya mengungkapkan bahwa Armita menjadi tidaksadarkan diri di dalam metro, tanpa menyebutkan seranganfisik apa pun.Semua gerbong tidak dilengkapi dengan kamera danpetugas keamanan tidak selalu ditempatkan di stasiun,tetapi tentunya tidak pernah berada di dalam gerbong,seperti yang diketahui para pelancong metro.Fakta bahwa Armita dipindahkan ke Rumah Sakit Fajar diTeheran juga menimbulkan spekulasi tidak berdasar bahwapemerintah berusaha menyembunyikan sesuatu mengenaiinsiden tersebut.Media kontra-revolusioner menekankan bahwa rumah sakittersebut ditutup oleh personel polisi yang berusahamencegah orang masuk ke dalam.Belakangan, ketika menjadi jelas bahwa kehadiran pasukanberseragam adalah hal yang normal karena ini adalahrumah sakit yang berafiliasi dengan militer, mereka mulaimempertanyakan mengapa Armita dibawa ke rumah sakitdengan keamanan tinggi.Alasan dia dibawa ke rumah sakit itu sederhana: ini adalahrumah sakit terdekat dengan tempat kejadian terjadi, 1,6km sebelah timur Shohada Square di Jalan Piroozi, kurangdari dua halte metro.Rumor lainnya adalah Maryam Lotfi, reporter Harian Sharghberbahasa Persia, ditangkap dan disiksa oleh polisi karenamencoba melapor dari rumah sakit.Lotfi datang ke rumah sakit tanpa pemberitahuansebelumnya dan menanyakan rincian medis pribadi Armita,yang dianggap ilegal dan tidak beralasan, sehingga stafrumah sakit menelepon keamanan.Dia diwawancarai sebentar oleh petugas keamanan dandiizinkan pergi. Laporan mengenai “penangkapan danpenyiksaan” adalah bagian dari kampanye misinformasiyang lebih besar yang saat ini sedang berlangsung.Dengan mengkaji secara cermat akar dari kampanyemisinformasi ini, jelas bahwa aktivis kontra-revolusioneryang bermarkas di Barat pertama kali mulai menyebarkankebohongan di jejaring sosial, dan artikel media pertamaditerbitkan oleh kelompok propaganda yang beroperasidengan kedok “hak asasi manusia”.Di antara yang terakhir, Hengaw, sebuah organisasi yangberbasis di Norwegia yang terkenal karena upayanya untukmenyebabkan perselisihan etnis di Kurdistan Iran, dan PusatHak Asasi Manusia Independen di Iran (ICHRI) yangberbasis di Amerika Serikat yang memiliki sifat serupa,menonjol.Kedua organisasi tersebut mengklaim bahwa Armita“dipukul dengan kejam”, dan klaim palsu mereka segeradikutip dan diperkuat oleh media Barat besar dan kecil.Organisasi Zionis seperti UN Watch, direkturnya Hillel Neuerserta individu lain, seperti jurnalis Fox News yang pro-IsraelTrey Yingst, juga membantu mengobarkan api informasiyang salah ini.Apa yang disebut sebagai “oposisi” Iran yang berbasis diBarat telah siap untuk mengeksploitasi agenda jahatmereka. Mereka turun ke media sosial dan membesar-besarkannya tanpa mengetahui siapa Armita dan apa yangsebenarnya terjadi padanya.Amplifikasi hoax di jaringan media sosial dilakukan denganbantuan sejumlah besar bot, dan profil palsu yangdiprogram, yang dalam dua hari pertama saja di platform X(sebelumnya Twitter) memompa hashtag dengan namaArmita menjadi 300.000.Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut di atas,artikel-artikel disinformasi berbahasa Persia mulaidisebarluaskan oleh sekelompok media propagandaternama yang berada di bawah kendali rezim Amerika danInggris, yaitu BBC Persia, Iran International, IranWire,Radio Farda, dan VOA News.Artikel berbahasa Inggris pertama kali diterbitkan olehGuardian di Inggris dan DW di Jerman, keduanya denganberita utama yang sensasional tentang pemukulan tersebut,diikuti oleh gelombang artikel di media Barat lainnya.Tuduhan palsu terhadap pemerintah Iran juga dilontarkanpada tingkat politik tinggi, oleh pejabat Jerman danAmerika, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untukmengambil keuntungan dari kampanye tersebut.Pertama, Menlu Jerman Annalena Baerbock yang menyebutkasus itu 'tidak dapat ditanggung', menyebutkan bahwa ituterjadi 'karena memperlihatkan rambut'. Dia kemudiandiikuti oleh Abram Paley, penjabat utusan khusus AS untuk Iran, yang mengatakan dia 'terkejut' dengan insiden itu.Kasus Armita Geravand secara keseluruhan sangat mengingatkan kita pada kasus Mahsa Amini tahun lalu, karena keduanya dimulai dengan tuduhan tidak berdasar dan kampanye propaganda besar-besaran.Dalam kedua kasus, media dan rezim Barat berada dalamkolusi erat melawan Republik Islam. Dalam kasus MahsaAmini, kebenaran telah menang. Dalam kasus Armitapun, kebenaran juga akan menang.[IT/PressTV/AR]