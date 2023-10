Penjelasan: Kenapa Peluncuran Satelit Nour-3 Lompatan Besar bagi Program Luar Angkasa Iran?

Islam Times - Ivan Kesic, penulis lepas dan analis data sumber terbuka yang berbasis di Kroasia, dalam sebuah artikel yang dimuat di Press TV pada Selasa menyebut pengorbitan satelit Nour-3 (Light-3) pada 27 September oleh divisi kedirgantaraan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) ke orbit rendah Bumi (LEO) menandai lompatan besar lainnya bagi program luar angkasa negara tersebut.

Satelit militer terbaru itu diluncurkan dengan roket multistage Qased (Messenger) yang melaju dengan kecepatan 7,6 kilometer per detik pada tahap terakhirnya, menempatkannya pada apogee (ketinggian maksimal) 462 km setelah 500 detik.“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Iran, mereka yang aktif dalam industri luar angkasa negaranya, dan para ahli luar angkasa IRGC atas keberhasilan ini,” kata Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Issa Zarepour setelah peluncuran.“Insya Allah, tahun ini akan menjadi tahun yang bermanfaat bagi industri luar angkasa negara ini,” tambahnya, mengacu pada pengumuman sebelumnya pada bulan Agustus bahwa Iran akan meluncurkan setidaknya dua satelit pada tahun kalender Iran ini.Presiden Iran Ebrahim Raeisi memuji keberhasilan peluncuran satelit Nour-3 ke orbit sebagai keberhasilan nasional dan bukti kegagalan sanksi dan ancaman musuh, serta memberikan ucapan selamat kepada bangsa Iran dan pakar luar angkasa IRGC.“Ini sekali lagi membuktikan bahwa sanksi dan ancaman musuh tidak berdampak pada tekad para ahli dan ilmuwan Iran untuk menapaki jalan kemajuan,” ujarnya.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian juga memuji keberhasilan peluncuran satelit Nour-3 yang menurutnya merupakan hasil upaya terus-menerus dari para ahli ilmiah muda negara tersebut.“Proyek terhormat ini adalah hasil studi dan upaya terus-menerus dari para ilmuwan muda dan pakar industri luar angkasa negara kita serta mereka yang berada di Korps Garda Revolusi Islam Iran,” katanya.Iran telah meluncurkan satelit ke luar angkasa selama 15 tahun terakhir, dan Nour-3 adalah satelit Iran kedelapan yang berhasil diluncurkan oleh kendaraan peluncuran dalam negeri, serta satelit militer ketiga yang diluncurkan oleh divisi kedirgantaraan IRGC.Peluncuran pertama yang berhasil terjadi pada bulan Agustus 2008, yang sebenarnya merupakan satelit tiruan, dengan tujuan menguji kemampuan kendaraan peluncuran Safir-1.Dengan keberhasilan tersebut, Iran menjadi anggota klub elit dari sembilan negara di dunia yang secara mandiri meluncurkan objek ke luar angkasa.Pada bulan Februari 2009, roket yang sama meluncurkan satelit operasional pertama bernama Omid (Hope), sebuah satelit pemrosesan data kubik untuk penelitian dan telekomunikasi, yang tetap berada di orbit selama tiga bulan.Pada bulan Juni 2011, satelit operasional kedua Rasad-1 (Observasi) diluncurkan. Disusul pada bulan Februari 2012 oleh satelit ketiga Navid (kabar baik), dan pada bulan Februari 2015 oleh satelit keempat Fajr (Fajar). Misi semua satelit di LEO ini berlangsung beberapa minggu.Semua satelit yang disebutkan di atas diluncurkan oleh Badan Antariksa Iran (ISA), dengan menggunakan roket pembawa berbahan bakar cair Safir-1, dari Pusat Luar Angkasa Imam Khomeini di provinsi Semnan.Sejak tahun 2016, kosmodrom ini telah menguji peluncuran dengan roket pembawa Simorgh baru yang jauh lebih besar, yang memiliki daya dorong empat kali lebih besar dan muatan lima kali lebih banyak daripada Safir-1.Roket pembawa berbahan bakar padat Zuljanah juga diuji pertama kali pada Februari 2021. Kemampuannya mirip dengan Simorgh namun ukurannya relatif lebih kecil.Sejalan dengan ISA sipil, IRGC juga mengembangkan program luar angkasanya sendiri, dan tujuannya adalah observasi militer dan telekomunikasi.IRGC menggunakan Situs Roket Shahrud untuk peluncurannya, yang juga berada di provinsi Semnan, dan satelit sebelumnya Nour-1 dan Nour-2 dikirim dengan roket Qased berbahan bakar padat.Nour-1 diluncurkan pada April 2020, disusul Nour-2 pada Maret 2022 yang masih beroperasi hingga saat ini. Masa hidup satelit Iran adalah dua tahun, jauh lebih lama dibandingkan satelit Iran sebelumnya.Selain satelit yang diluncurkan dengan teknologi dalam negeri, satelit Iran juga diluncurkan dua kali oleh roket Rusia dari Kosmodrom Baikonur: Sina pada tahun 2005 dan Khayyam pada tahun 2022, keduanya masih beroperasi.Menurut komandan IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami, satelit Nour-3 yang baru diluncurkan dimaksudkan untuk tujuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian.“Kami menggunakan pengumpulan informasi yang kami terima dari satelit dan informasi yang dikumpulkan dari Bumi untuk memenuhi permintaan intelijen IRGC,” katanya setelah peluncuran.Menguraikan spesifikasi Nour-3, Mayjen Salami mengatakan satelit tersebut lebih berat 7 kg dibandingkan versi sebelumnya Nour-2, serta dilengkapi peralatan pencitraan yang lebih presisi dan menghasilkan gambar dengan kualitas lebih baik.Brigadir Jenderal Ali Jafarabadi, Komandan Luar Angkasa IRGC Aerospace Force, juga mengungkapkan, misi satelit Nour-3 adalah pengukuran dan pengintaian.“Kamera yang digunakan pada satelit ini 2 hingga 2,5 kali lebih akurat dibandingkan Nour-2, dan sensor yang dipasang pada satelit berbeda dengan satelit Nour-1 dan Nour-2,” ujarnya.“Kamera Nour-3 berkualitas sangat tinggi dan dibuat oleh perusahaan berbasis pengetahuan Iran. Bahan bakar luar angkasa satelit ini juga dibuat oleh ahli internal kami, dan diharapkan dapat digunakan di satelit berikutnya juga, " dia menambahkan.Jenderal Jafarabadi lebih lanjut mengatakan rencananya adalah untuk menempatkan sistem satelit Iran di orbit yang memiliki kegunaan berbeda, termasuk komunikasi sipil dan pemantauan bahaya alam, serta penggunaan pertahanan seperti intelijen, komando dan kontrol, dan panduan.Laporan awal media Barat mengenai peluncuran satelit Nour-3 mengutip "klaim Iran" atau "kata Iran", dengan sengaja menghindari pengakuan atas kemampuan Iran dan menimbulkan rasa keraguan.Beberapa kantor berita internasional mengirimkan permintaan berulang kali ke Pentagon untuk mengomentari peluncuran Iran tetapi tidak mendapat tanggapan.Kemudian beberapa laporan menyebutkan Amerika Serikat diam-diam mengakui keberhasilan peluncuran satelit terbaru Iran.Data tentang jalur Nour-3 di orbit muncul di Space Track, sebuah situs web yang dikelola oleh Angkatan Luar Angkasa AS, yang sebenarnya mengonfirmasi keberhasilan peluncuran satelit dan pengoperasiannya.Washington telah menentang program luar angkasa Iran sejak awal, dengan alasan bahwa ini adalah teknologi ganda dan bahwa roket yang diluncurkan juga dapat digunakan sebagai rudal balistik jarak jauh yang dapat digunakan kembali.Argumen keliru yang sama mengenai teknologi penggunaan ganda juga telah terdengar selama bertahun-tahun terkait program nuklir sipil Iran, serta larangan ekspor pesawat penumpang ke Iran selama 44 tahun.Para ahli percaya bahwa klaim tersebut tidak berdasar karena roket peluncuran berbahan bakar padat Iran seperti Qased, Qaem-100, dan Zuljanah kurang memiliki daya dorong untuk jangkauan antarbenua, karena mereka menggunakan mesin yang mirip dengan rudal balistik jarak menengah Ghadr-110.Selain itu, roket Simorgh berbahan bakar cair yang baru tidak praktis untuk keperluan militer karena ukurannya yang besar, memiliki efisiensi biaya yang rendah, dan memerlukan beberapa jam persiapan untuk peluncuran, sehingga menjadikannya sasaran empuk dalam konflik.Alasan sebenarnya penolakan Amerika terhadap program luar angkasa Iran terletak pada keinginan untuk menjaga keterbelakangan teknologi Iran dan mengurangi persaingan internasional di pasar peluncuran satelit kecil.Pada hari peluncuran Nour-3, Jenderal Jafarabadi menyatakan bahwa Iran memiliki kapasitas untuk meluncurkan satelit kecil untuk negara tetangga ke luar angkasa.Mengingat keterjangkauan peluncuran roket berbahan bakar padat, biaya peluncuran per massa dapat dibandingkan dengan roket berbahan bakar cair asing paling modern yang dapat digunakan kembali.[IT/AR]