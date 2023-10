Trump Berkata Siap Mencalonkan Diri sebagai Ketua DPR AS

Donald Trump, Former US President

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan kesediaannya untuk mengambil keputusan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu, mengisi jabatan yang berkuasa sampai anggota parlemen dari Partai Republik dapat menyetujui pemimpin legislatif jangka panjang dari partai tersebut.

Trump mengatakan kepada Fox News Digital pada hari Kamis (5/10) bahwa dia akan mengisi peran pembicara sementara jika diperlukan. “Saya diminta berbicara sebagai pemersatu karena saya punya banyak teman di Kongres,” ujarnya. “Jika mereka tidak mendapatkan suara, mereka bertanya kepada saya apakah saya akan mempertimbangkan untuk menjadi ketua sampai mereka mendapatkan seseorang untuk jangka waktu yang lebih lama, karena saya mencalonkan diri sebagai presiden.”Anggota parlemen diperkirakan akan melakukan pemungutan suara minggu depan untuk memilih pengganti Kevin McCarthy, yang digulingkan pada hari Selasa dalam pemecatan ketua DPR yang pertama dalam sejarah AS. Memilih Trump akan menempatkan mantan presiden tersebut untuk bertanggung jawab atas agenda legislatif di majelis yang dikuasai Partai Republik, bahkan ketika dia dalam jajak pendapat sebagai kandidat utama untuk nominasi presiden dari partai tersebut pada tahun 2024.Mantan presiden tersebut melontarkan komentarnya di tengah berbagai laporan media yang menyatakan bahwa ia merencanakan kunjungan ke Washington minggu depan untuk bertemu dengan legislator Partai Republik dan kemungkinan akan mengangkat topinya untuk menjadi ketua DPR. Politico dan media lainnya melaporkan pada hari Kamis (5/10) bahwa Trump diperkirakan akan singgah di Washington pada hari Selasa, di antara acara kampanye kepresidenannya yang dijadwalkan pada hari Senin di New Hampshire dan hari Rabu di Florida.AS tidak pernah memiliki ketua DPR yang juga bukan merupakan perwakilan terpilih di majelis rendah Kongres, namun Konstitusi tidak melarang non-anggota untuk memegang jabatan tersebut. Ketua DPR mempunyai pengaruh besar dalam sistem politik AS, dalam menentukan rancangan undang-undang mana yang akan diajukan untuk pemungutan suara dan mengawasi penugasan komite. Peran tersebut juga mencakup menjadi penerus presiden berikutnya jika wakil presiden tidak dapat menggantikan panglima yang digulingkan atau dilumpuhkan.Trump mengobarkan api spekulasi pada hari Rabu (4/10), dengan membagikan postingan media sosial yang mendukungnya untuk berperan sebagai ketua DPR. Salah satu postingan menunjukkan foto dirinya yang direkayasa berdiri di depan kursi pembicara sambil memegang palu.Mantan presiden tersebut mengatakan kepada Fox bahwa dia tidak berusaha untuk terpilih sebagai ketua DPR, namun dia terbuka untuk mengisi jabatan tersebut selama 30 hingga 90 hari, sehingga memberikan waktu kepada anggota parlemen Partai Republik untuk mencapai konsensus mengenai pengganti McCarthy dalam jangka panjang. Perwakilan Jim Jordan [R-Ohio] dan Steve Scalise [R-Louisiana] telah mengumumkan tawaran mereka untuk posisi tersebut.Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu di gedung pengadilan Kota New York, Trump ditanya tentang kemungkinan menggantikan McCarthy. “Banyak orang menelepon saya tentang ketua,” katanya. “Yang bisa saya katakan adalah kami akan melakukan apa pun yang terbaik untuk negara dan Partai Republik.” Dia menambahkan bahwa dia fokus untuk mencalonkan diri sebagai presiden.[IT/r]