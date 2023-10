Biden Mempertimbangkan Penggunaan Hibah Departemen Luar Negeri untuk Memberikan Bantuan kepada Ukraina

Joe Biden listens to a question from a reporter as he speaks at the White House in Washington, DC

IslamTimes - Pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hibah Departemen Luar Negeri untuk mengirim bantuan ke Ukraina setelah permintaan pendanaan presiden gagal disetujui Kongres sebagai bagian dari rancangan undang-undang sementara yang untuk sementara waktu mencegah penutupan sebagian pemerintah.

Temuan baru ini datang dari dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada media AS. Saat memberikan komentar tentang bantuan pinjaman mahasiswa pada hari Rabu (4/10), Biden menjanjikan “pidato besar” tentang pendanaan rezim Kiev dan mengisyaratkan bahwa dia memiliki “cara lain” untuk mendapatkan pendanaan ke Ukraina tanpa persetujuan kongres.“Ada cara lain yang bisa kami gunakan untuk mendapatkan pendanaan untuk itu. Tapi saya tidak akan membahasnya sekarang,” kata Biden sambil menjanjikan rincian lebih lanjut dalam pidatonya.Menurut salah satu pejabat, pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menggunakan program Departemen Luar Negeri yang menyediakan pembiayaan bagi pemerintah asing untuk membeli senjata buatan AS yang dikenal sebagai program Penjualan Militer Asing (FMS). Biasanya memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah asing.Departemen Luar Negeri telah mengalokasikan $4,65 miliar untuk program FMS guna mendukung Ukraina dan negara-negara lain yang terkena dampak konflik. Menurut lembar fakta Departemen Luar Negeri tertanggal 21 September, sisa jatah tersebut berjumlah sekitar $650 juta.Seorang pejabat menambahkan bahwa meskipun pemerintahan Biden menggunakan metode ini, mereka masih akan meminta dana tambahan kepada Kongres.Bulan lalu, Biden meminta dana tambahan sebesar $24 miliar untuk Ukraina. Paket yang lebih kecil pada awalnya dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pendanaan sementara yang dimaksudkan untuk menjaga pemerintah tetap terbuka sementara Kongres memperdebatkan rancangan undang-undang pendanaan penuh. Namun RUU tersebut tidak dapat disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat sampai pendanaan Ukraina dicabut.Desas-desus menyebar di Washington bahwa Ketua DPR saat itu Kevin McCarthy [R-CA] membuat “kesepakatan rahasia” dengan Partai Demokrat mengenai pendanaan Ukraina agar RUU pendanaan tersebut disahkan, yang menyebabkan Rep. Matt Gaetz [R-FL] meluncurkan mosi perjanjian yang sukses untuk mengosongkan jabatan ketua (DPR).Oleh karena itu, tidak ada rancangan undang-undang, baik untuk pendanaan Ukraina atau lainnya, yang akan diajukan sampai pembicara baru terpilih. Anggota DPR dari Partai Republik diperkirakan akan bertemu pada 11 Oktober, ketika mereka diperkirakan akan membahas kemungkinan penggantinya. Beberapa waktu setelah itu, pemungutan suara resmi akan diadakan di DPR.Pada hari Kamis (5/10), Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang metode pendanaan alternatif dan mengatakan dia tidak memiliki informasi baru tentang kapan “pidato utama” yang dijanjikan Biden akan disampaikan.[IT/r]