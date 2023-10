Jajak Pendapat: Orang Amerika Muak dengan Bantuan Militer ke Ukraina

Weapons to Ukraine.jpg

IslamTimes - Semakin banyak warga Amerika yang menentang pemberian bantuan militer tambahan ke Ukraina, menurut survei terbaru Reuters-Ipsos, dengan dukungan Partai Demokrat semakin menurun sejak dimulainya serangan balasan Kiev pada bulan Juni.

Diterbitkan pada hari Kamis (5/10), jajak pendapat tersebut menunjukkan hanya 41% responden setuju bahwa pemerintah AS “harus memberikan senjata kepada Ukraina,” sementara 35% mengatakan mereka tidak setuju, dan sisanya menyatakan mereka “tidak yakin.”Angka tersebut menandai penurunan tajam dibandingkan dengan jajak pendapat Reuters sebelumnya yang dilakukan pada bulan Juni, yang menunjukkan 65% dukungan untuk mempersenjatai Ukraina lebih lanjut.Meskipun Partai Demokrat lebih vokal dalam mendukung pengiriman senjata ke Kiev, dukungan di dalam partai tampaknya semakin berkurang. Mayoritas tipis yaitu 52% mengatakan mereka masih mendukung bantuan militer dalam jajak pendapat terbaru – penurunan tajam dari 81% yang tercatat pada bulan Juni, saat pasukan Ukraina memulai serangan balasan besar-besaran.Sekitar 35% responden Partai Republik mengatakan mereka mendukung transfer senjata dalam survei baru ini, turun dari 56% pada bulan Juni.Bantuan yang terus berlanjut ke Kiev telah menjadi titik panas politik di Kongres AS, ketika para anggota parlemen berjuang mengenai paket belanja jangka panjang untuk mencegah penutupan pemerintahan sebelum 17 November. Meskipun tindakan sementara pada awalnya direncanakan mencakup miliaran dolar bantuan untuk Ukraina, Partai Republik berhasil didorong untuk menghapus pendanaan tersebut dari undang-undang.Meskipun ada jaminan dari Pentagon bahwa krisis anggaran federal tidak akan berdampak pada bantuan AS ke Ukraina, para pejabat senior pemerintahan telah mengindikasikan sebaliknya, menyuarakan kekhawatiran atas potensi “berkurangnya dukungan” jika terjadi penutupan pemerintahan.“Ketika Kongres bekerja melalui berbagai mekanisme dan prosedurnya, dalam keadaan apa pun kita tidak boleh membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan pada hari Rabu, seraya menambahkan bahwa penundaan singkat pun dapat “membuat perbedaan besar” di medan perang.”Presiden Joe Biden telah menyarankan agar para pejabat mencari “metode solusi” untuk menjaga agar bantuan tetap mengalir jika anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan pada batas waktu bulan November. Pada hari Rabu (4/10), dia mengatakan dia akan berpidato di depan Kongres mengenai pentingnya dukungan berkelanjutan bagi Kiev, dan menegaskan bahwa “kepentingan Amerika Serikat adalah agar Ukraina berhasil.”Washington telah memasok lebih dari $45 miliar bantuan militer langsung ke Ukraina sejak konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022, termasuk tank, artileri, sistem udara, drone, dan amunisi.Moskow telah berulang kali mengecam pengiriman senjata asing, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak akan berbuat banyak untuk menghalangi tujuan militernya dan hanya akan memperpanjang pertempuran. Mengomentari kebuntuan anggaran di AS, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan perselisihan itu hanyalah “fenomena sementara,” yang menunjukkan bahwa Washington akan tetap terlibat dalam konflik di masa depan.[IT/r]