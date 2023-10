Bagaimana Pendudukan Amerika di Suriah Memungkinkan Serangan Teroris Seperti di Homs

American occupation of Syria enables terrorist attacks.jpg

IslamTimes - Pada tanggal 5 Oktober, teroris Takfiri melancarkan serangan pesawat nirawak yang mengerikan terhadap akademi militer Suriah di kota barat Homs, menewaskan lebih dari seratus peserta dan melukai beberapa lainnya.

Serangan tersebut, salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, pada upacara wisuda terjadi ketika pasukan Tentara Arab Suriah telah melakukan operasi yang sukses melawan kubu teroris di negara tersebut.Tentara Suriah telah memberikan tanggapan dalam beberapa hal, dan berjanji bahwa para teroris yang merencanakan dan melaksanakan serangan tersebut “akan membayar mahal”.Dalam sebuah pernyataan, militer Suriah menuduh para teroris yang “didukung oleh pasukan internasional” melakukan serangan yang terjadi saat upacara wisuda akan berakhir pada hari Kamis (5/10).Selama bertahun-tahun, kota-kota seperti Aleppo dan Idlib serta daerah sekitarnya telah dipenuhi teroris Takfiri, yang telah dibasmi oleh Tentara Arab Suriah dan sekutunya.Mungkin mengejutkan bagi mereka yang belum tahu bagaimana para teroris ini bertahan begitu lama, terutama melawan kekuatan yang sekuat Tentara Arab Suriah, yang telah terlibat dalam konflik multi-front melawan banyak musuh internasional sejak tahun 2011.Tidak mengherankan bahwa di balik setiap elemen yang menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan di negara Arab adalah tangan Washington, yang tidak hanya memiliki motif untuk membantu teroris Takfiri tetapi juga dengan berani mengakuinya.Pada masa-masa awal pecahnya konflik yang disponsori AS di Suriah, kebijakan luar negeri AS memanfaatkan kabut perang untuk melatih, mendanai, dan mempersenjatai kelompok teroris di negara tersebut.Para pejuang proksi ini akan memainkan peran penting dalam menciptakan kepura-puraan bagi invasi Amerika ke negara tersebut.Kampanye pembersihan yang intens dilakukan untuk memungkinkan teroris di Suriah melancarkan perang secara efektif melawan masyarakat Suriah dan berupaya menggulingkan Presiden Bashar Al-Assad.Sementara para teroris yang didukung AS ini menyerang Suriah di satu sisi, AS menginvasi dan menduduki sebagian wilayah Suriah di sisi lain. Tidak mengherankan jika pendudukan AS berpusat di sekitar ladang minyak Suriah, yang memungkinkan mereka mencuri minyak senilai miliaran dolar. Pendudukan atas tanah ini terus berlanjutSebagian besar kampanye untuk mempersenjatai teroris dilakukan melalui operasi CIA yang dikenal sebagai “Timber Sycamore”.Timber Sycamore mempersenjatai dan melatih apa yang Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sebut sebagai “pemberontak moderat”.Pemberontak moderat, seperti klaim Clinton, adalah kekuatan oposisi yang berperang bersama “Tentara Pembebasan Suriah,” (FSA) yang juga dipersenjatai dan dilatih oleh AS. Dia tidak menyebutkan hubungan mereka dengan kelompok ekstremis dan teroris Takfiri.Persenjataan dalam operasi Timber Sycamore termasuk senjata ringan, peluncur roket, bahan peledak, dan banyak lagi yang ditujukan kepada warga sipil miskin.Ini juga bukan pasokan senjata yang konservatif. Senjata senilai miliaran dolar disalurkan ke tangan “oposisi”, yang bekerja sama dengan berbagai kelompok teroris Takfiri.Melalui transaksi pasar gelap yang canggih, senjata-senjata ini terus jatuh ke tangan berbagai kelompok teroris di negara tersebut [yang awalnya tidak diperuntukkan bagi mereka] seperti Daesh [akronim bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”].Dirahasiakan selama beberapa waktu dari publik Amerika, badan-badan intelijen AS yang mempersenjatai para teroris ini tidak menyebutkan bahwa mereka bukan sekadar elemen “moderat” yang berperang melawan pemerintah Suriah.Faktanya, mereka sama sekali tidak “moderat”. Mereka secara aktif bersekutu dan berjuang bersama kelompok teroris terkenal seperti al-Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qaeda.Al-Nusra melakukan praktik biadab seperti pemenggalan kepala, mengirimkan pelaku bom bunuh diri ke wilayah sipil, penyiksaan yang menghebohkan, dan masih banyak lagi.CIA dan pemerintah AS tahu bahwa senjata mereka jatuh ke tangan teroris yang berdekatan dengan al-Qaeda seperti al-Nusra, elemen yang sama yang ingin merekabasmi di Afghanistan – atau berpura-pura melakukannya. Namun proliferasi senjata terus berlanjut.Aliansi tidak suci antara Departemen Luar Negeri AS dan aliansi Takfiri semakin dinormalisasi dengan pemberitaan media Barat yang menggunakan teroris Takfiri sebagai alat untuk mencapai tujuan.Misalkan Anda tidak mau mempercayai dokumen rahasia CIA yang menegaskan Timber Sycamore dan cakupan operasinya, termasuk berada di pihak yang sama dengan teroris Takfiri.Anda dapat melihat email yang dibocorkan oleh Wikileaks yang mengungkapkan Penasihat “Keamanan Nasional” AS Jake Sullivan memberi tahu Hillary Clinton [saat itu Menteri Luar Negeri] bahwa “AQ” [al-Qaeda] ada di pihak mereka.EmailStrategi pilihan AS dalam beberapa tahun terakhir adalah destabilisasi melalui pejuang proksi. Wilayah yang tidak stabil memungkinkan adanya kepura-puraan melakukan invasi AS, dan di tengah invasi tersebut, elemen-elemen yang mendestabilisasi seperti teroris Takfiri dapat menghabiskan sumber daya negara sementara AS menjarah sumber daya senilai miliaran dolar.Meskipun memiliki kehadiran dan pendudukan resmi di lapangan sejak tahun 2014, pasukan AS lebih sering melakukan serangan terhadap kelompok teroris Takfiri dibandingkan dengan pemerintah Suriah dan sekutunya.Sebagian besar pertempuran melawan ancaman teroris dilakukan oleh pasukan Suriah bersama sekutu Rusia dan Iran. Contoh keberhasilan dari hal ini adalah penggulingan pemerintahan yang ada dan digantikan dengan rezim komprador yang bersahabat dengan AS.Amerika memiliki kemampuan yang terbukti dalam mempersenjatai, seperti yang telah kita lihat selama lebih dari satu tahun, tentara Ukraina dengan teknologi canggih untuk melawan tentara Rusia yang modern dan jauh lebih unggul.Jika AS menginginkannya, mereka akan mampu membasmi teroris yang terkait dengan Al-Qaeda. Namun, pihaknya rela memilih untuk tidak melakukannya. Tujuan jangka pendeknya selalu berupa pendudukan dan pencurian, dan tujuan jangka panjangnya tetap berupa kendali penuh melalui rezim komprador.Kepura-puraan “terorisme” memungkinkan AS untuk menyerang dan mencuri 80% produksi minyak Suriah. Pencurian yang terus terjadi ini memberikan pukulan serius terhadap masyarakat dan perekonomian Suriah dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pemberontakan teroris di negara tersebut.Selain itu, “Caesar Act” yang didorong oleh sanksi Washington dan pemblokiran industri-industri utama di Suriah, termasuk energi dan pertahanan, yang memungkinkan terorisme Takfiri tidak hanya bertahan di sana tetapi juga berkembang.Pendekatan multi-cabang Washington untuk mendestabilisasi Suriah dengan sengaja telah memberdayakan dan menguatkan para teroris, sementara pasukan AS menjarah sebagian besar produksi minyak negara tersebut.Ini adalah rencana canggih untuk menciptakan kepura-puraan bahwa AS melakukan pendudukan yang tidak diinginkan di wilayah tersebut. Dan orang-orang yang paling menderita adalah warga Suriah, sama seperti mereka yang menjadi sasaran serangan UAV yang mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya pada upacara wisuda militer Suriah minggu ini.Tujuan jangka panjang AS digagalkan?Serangan teroris terhadap akademi militer terjadi di tengah perkembangan pesat baru di Suriah. Melihat serangan teroris ini secara terpisah, dan mengetahui sepenuhnya bahwa AS terlibat dalam mempersenjatai teroris Takfiri dan membiarkan mereka berkembang biak, berarti mengabaikan gambaran besarnya.Washington kecewa karena Suriah, melalui upaya besar-besaran yang dikombinasikan dengan bantuan militer dari Iran, telah mampu merebut kembali sebagian besar wilayahnya, dan menstabilkan sebagian besar wilayah tersebut.Sekutu utamanya, Republik Islam Iran, telah bergabung dengan aliansi BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai, yang tentunya akan menguntungkan Suriah karena Iran selalu menjalin hubungan positif dengan Damaskus.Hal ini telah memaksa banyak negara Arab, yang pada awalnya mengisolasi Suriah, untuk menyambut negara tersebut kembali ke dalam aliansi seperti Liga Arab dan mengupayakan normalisasi Suriah.Tantangan yang membuat Amerika kecewa mungkin adalah kunjungan Bashar al-Assad baru-baru ini ke Beijing dan memperluas kerja sama multi-cabang dengan China.Suriah dapat memainkan peran penting dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China bukan hanya karena lokasi geografisnya tetapi juga karena produksi minyaknya. Tiongkok telah berkali-kali mempertanyakan dan mengutuk praktik perampokan yang dilakukan Washington di Suriah.Reintegrasi Suriah ke wilayah tersebut dikombinasikan dengan sekutu ekonomi dan pertahanan yang kuat tidak berarti pertanyaan “apakah” negara tersebut akan mampu mengusir pendudukan Amerika dan dengan demikian mengakhiri terorisme Takfiri, melainkan pertanyaan “kapan?”Washington pasti akan menutup mata terhadap serangan lunaknya terhadap ancaman teroris dan meningkatkan pencurian minyak.Sementara itu, kita dapat mengandalkan Suriah untuk melakukan pembalasan keras terhadap teroris pengecut – terutama mereka yang secara tidak sengaja [atau sengaja] melayani kepentingan imperialis.[IT/r]